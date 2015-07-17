Windows 10 taşınabilir bellekler piyasaya çıkıyor

Microsoft'un 29 Temmuz itibariyle satışa sunacağı Windows 10 işletim sistemi Windows 7/8 kullanıcılarına ücretsiz yükseltme olarak sunulacakken, tüketiciler yeni bir bilgisayar alarak da Windows 10 deneyimini yaşayabilecek.





Ancak bundan daha eski Windows sürümlerine sahip olan ve yükseltme imkanı olmayanlar için Microsoft kolay kurulum çözümleri sunmaya başladı. Bunların başında Windows 10 taşınabilir bellekleri geliyor.





Amazon üzerinde ön siparişe başlayan taşınabilir bellekler kullanıcıların USB üzerinden Windows 10 işletim sistemini bilgisayarlarına kurmalarını sağlıyor. Belleklerin bir diğer dikkat çekici yönü ise fiyatı.





Bilindiği gibi ilk yıl Windows 10 güncellemesi ücretsiz olacak. Sonrasında ise ücretlendirme yapılacak. Belleklerin fiyatı gelecek yıl ki ücretlendirme politikasına da ışık tutuyor. Windows 10 Home kurulumu yüklü USB bellek 119$ iken, Windows 10 Pro kurulumu yüklü bellek ise 199$ seviyesinde. Belleklerin sevkiyatına 16 Ağustos'ta başlanacak.

http://microsoft-news.com/windows-10-usb-sticks-now-available-for-pre-order-on-amazon/