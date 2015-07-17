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Windows 10 taşınabilir bellekler piyasaya çıkıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,7b
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25
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 taşınabilir bellekler piyasaya çıkıyor

Microsoft'un 29 Temmuz itibariyle satışa sunacağı Windows 10 işletim sistemi Windows 7/8 kullanıcılarına ücretsiz yükseltme olarak sunulacakken, tüketiciler yeni bir bilgisayar alarak da Windows 10 deneyimini yaşayabilecek. 

Ancak bundan daha eski Windows sürümlerine sahip olan ve yükseltme imkanı olmayanlar için Microsoft kolay kurulum çözümleri sunmaya başladı. Bunların başında Windows 10 taşınabilir bellekleri geliyor. 

Amazon üzerinde ön siparişe başlayan taşınabilir bellekler kullanıcıların USB üzerinden Windows 10 işletim sistemini bilgisayarlarına kurmalarını sağlıyor. Belleklerin bir diğer dikkat çekici yönü ise fiyatı.

Bilindiği gibi ilk yıl Windows 10 güncellemesi ücretsiz olacak. Sonrasında ise ücretlendirme yapılacak. Belleklerin fiyatı gelecek yıl ki ücretlendirme politikasına da ışık tutuyor. Windows 10 Home kurulumu yüklü USB bellek 119$ iken, Windows 10 Pro kurulumu yüklü bellek ise 199$ seviyesinde. Belleklerin sevkiyatına 16 Ağustos'ta başlanacak.  

http://microsoft-news.com/windows-10-usb-sticks-now-available-for-pre-order-on-amazon/ Yorum Yaz
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bkaakco 4 yıl en beğenilen
Baştan söyleyeyim; orijinal Windows 7 SP1 veya 8.1(8 kullananlar 8.1'in en güncel haline yükseltmeli.) kullanıyor olmak şartı ile ilk 1 yıl içinde geçenler "ömür boyunca" ücretsiz ve lisanslı kullanacaklar. 1 yıldan sonra geçenler fiyatı neyse ödeyecekler.

Korsan sürümlerin akıbeti belli değil.
Baştan söyleyeyim; orijinal Windows 7 SP1 veya 8.1(8 kullananlar 8.1'in en güncel haline yükseltmeli.) kullanıyor olmak şartı ile ilk 1 yıl içinde geçenler "öm...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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milyondabir 4 yıl
ben rezerve cihazima gelmişken dayanamadım netten indirdim kurdum.orjinal.win 8.1 keyimde var keyi kabul etmiyor.29 sonra keyi kabul edermi ne yapmam lazım yada
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DonsuzBalık 4 yıl
peki ben notebokmun win7 x16 sürümünü bulamıyorum nerden indirirebilirim.böyle bişey varmıya keyim var ama sürümünü netten bulamıyorum bu nasıl bi destek
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Parola_18 4 yıl DonsuzBalık
DonsuzBalık

peki ben notebokmun win7 x16 sürümünü bulamıyorum nerden indirirebilirim.böyle bişey varmıya keyim var ama sürümünü netten bulamıyorum bu nasıl bi destek

ilk önce bi sistemini güncel tut sonra ağla güncellemelerle geliyor win 10 geçiş penceresi
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DH Misafiri 4 yıl
Herkes çok yanlış biliyor, aydınlatmak isterim. ilk 1 yıl ücretsiz evet ama bılgısayarınız herhangı bır nedenden dolayı çoktüğünde, sıfırlandıgında windows 10 bir daha ucretsız kuramıcaksınız. ücretliye yöneltılecek ve bu sekılde kullandırılacak. bunu soyleyen arkadasım microsoft bolge sorumlusu..
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reactor1111 4 yıl
Windows 9 neden atlandi? Tek sayılar iyi oluyordu...
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Ttw1415 4 yıl reactor1111
reactor1111
Windows 9 neden atlandi? Tek sayılar iyi oluyordu...

Hocam eski surumlere isim cakismasi Win95 --> Win 9.5 benzer ve surum guncellemelerde sorun cikartacak bir durum. Win98 de de ayni durum soz konusu
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Parola_18 4 yıl
siz hele bi kullanıda sonra biz deneriz :)
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FireSwords 4 yıl
aspirin_00
bkaakcoBaştan söyleyeyim; orijinal Windows 7 SP1 veya 8.1(8 kullananlar 8.1in en güncel haline yükseltmeli.) kullanıyor olmak şartı ile ilk 1 yıl içinde geçenler ömür boyunca ücretsiz ve lisanslı kullanacaklar. 1 yıldan sonra geçenler fiyatı neyse ödeyecekler. Korsan sürümlerin akıbeti belli değil.
updatelerde mi ücretsiz olacak peki sonradan demesinler updatlere para verin bari şeklinde :D

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Public_Enemy 4 yıl
iyi haber, windows 10 için classic shell çıkmış
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MK* 4 yıl
Bellekler guzel ise bosta satsunlar bence alan olur


Temiz kurulum hakkinda bilgisi olan varsa aciklik getirebilir mi, pazartesi bende bu konu icin microsoft ile iletisime gecmeyi planliyorum.
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ipli jeton 4 yıl MK*
Tahminimce bellekler yazmaya karşı korumalı gelecektir. Microsoft bedavaya flash bellek vermez.
O verilen para Windows 10 içindi.
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techniquest35 4 yıl
Bu usb krulum vs windows 10 çıktıktan birkaç ay sorna zaten hikaye olur. İneternette ehr yerde iso dosylarını bulabilmek kaçınılmaz :) Ne de olsa teknolojik dünya
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Team McLaren 4 yıl
Umarım update ile Windows 10'a ücretsiz geçebilecekler için temiz kuruluma dair de bir yol bulunur. Üstteki arkadaşın da dediği gibi keşke keyleri uyarlasalar. Tertemiz sıkıntısız
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