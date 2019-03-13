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Windows 7’ye DirectX 12 desteği geldi

Destek süresinin dolmasına kısa bir süre kalan Windows 7 ömrünü doldurmak üzereyken DirectX 12 desteğine kavuştu. İşletim sisteminde DirectX 12’nin kullanılabildiği ilk oyun World of Warcraft oldu.
2 ay
12,4b
1
92
İşletim Sistemleri
Metehan Göktaş
Yazar
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Microsoft son dönemde 2009 yılında kullanıma sunduğu Windows 7’den kurtulmaya çalışmakta. Buna ek olarak Windows 10’un bir türlü istenilen seviyeye gelmeyen kullanım oranlarını da yükseltmek isteyen firma son yaptığı duyuruda Windows 7’ye DirectX 12 desteğini eklediğine yer verdi.

World of Warcraft’ın geliştiricisi Blizzard geçtiğimiz günlerde oyununa eklediği DirectX 12 desteği sonrasında kayda değer performans artışı elde etmişti. Bu geliştirmeyi hali hazırda Windows 7 kullanan kullanıcılarına da sunmak isteyen oyun geliştiricisi Microsoft’u Windows 7’ye DirectX 12 desteği eklemeye ikna etmeyi başardı. Windows 10’daki bu API’yi eski Windows sürümüne aktaran Microsoft böylelikle kullanıcıları vazgeçirmeye çalıştığı Windows 7’ye bir nevi teşvik etmiş oldu.
Üstelik World of Warcraft Windows 7 üzerinde DirectX 12’nin kullanılabildiği ilk oyun da olmayacak. Bütün geliştiricilere açılan bu özellikle birlikte ilerleyen günlerde başka yapımların da Windows 7 üzerinde DirectX 12 API’sini kullanmaya başladığını görebiliriz.

Microsoft kurtulmak istemiyor muydu? 

İşin daha da güzel yani yeni API’ye kavuşan emektar işletim sisteminin oyunlardaki performansı bu sayede artacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft, oyunculara eğer DirectX 12’yi beğendilerse başka performans iyileştirmelerinin ve güvenlik önlemlerinin de sunulduğu Windows 10’u denemelerini tavsiye etti.
Bildiğiniz üzere Windows 7’nin genişletilmiş destek süresi önümüzdeki sene ocak ayında son buluyor yani bir zamanların sevilen işletim sistemi bu tarihten sonra daha fazla güvenlik güncelleştirmesi alamayacak.
Son olarak halen yaklaşık %36'lık dilimi kaplayan Windows 7 kullanıcılarına önümüzdeki aydan itibaren işletim sistemlerini Windows 10’a yükseltmeleri için bildirim gönderileceğini ekleyelim.

https://www.engadget.com/2019/03/12/directx-12-windows-7/ Yorum Yaz
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R0llingMan 2 ay en beğenilen
Windows rezil bir işletim sistemi, sırf oyun tarafı olduğu için ayakta kalıyor. Oyun tarafını çıkar 2 yılda yok olur.
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Rajeesh 2 ay
windows 10 kullanıyorum, aptallıkları çok ama hiç bir zaman kullanırken beni boğduğunu hatırlamıyorum. vista falan değil miydi o. yağ gibi akıyor win10. şimdiye kadar cıkmış en iyi windows, net.
windows 10 kullanıyorum, aptallıkları çok ama hiç bir zaman kullanırken beni boğduğunu hatırlamıyorum. vista falan değil miydi o. yağ gibi akıyor win10. şimdiye...
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Spider_hip 2 ay
Tam namussuzlar, başta verseydiniz ya. Ama yok sırf W10 u pazarlamak için W10'a özel yaptılar. Lakin Dx12 de bir çok falsoyla çıktı zaten, çoğu oyunda performans iyileşeceğine düşmeler yaşanınca o kozu da elinde patladı. Denemedikleri şey kalmadı, buna rağmen istatistikler W10'u gelmiş geçmiş en başarısız işletim sistemi yapmış oluyor, hemde açık arayla. Neredeyse dilencilerle anlaşacaklar dağıtım için. Bu arada Türkiye'de W10 kullanımının çoğunlığu genç, çocuk kullanıcılar tarafından son çıkan iyidir, arkadaşlarım tarafından ezilmeyeyim mantığıyla geliyor. Ooo sende hala 7 mi vay bende 10 vaaay, ooo benimki 11, benim 12. :) tarzı. Ha birde beleş olunca tabi. Yoksa gerçekten kullanabilmek için 100$ vermeniz gerekse emin olun Türkiye'deki kullanım ve dolayısıyla W10 iyidir diye savunanlar %80 azalırdı :)
Tam namussuzlar, başta verseydiniz ya. Ama yok sırf W10 u pazarlamak için W10'a özel yaptılar. Lakin Dx12 de bir çok falsoyla çıktı zaten, çoğu oyunda performan...
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Sedat. 1 hf.
Arkadaşlar Windows 7'e directx 12 gelecek dendi ama nasil gelecek ne zaman gelecek.. Windows Update ile mi gelecek yoksa özellikle bi yerden indirip mi yüklemek gerekecek.. Ek olarak mesela DX 12 yükledip diyelim, arada kalan DX 11.2'e gerek kalmayacak mi ?
Yani ortada bi gelişme varsa gelişme nerede.. W7'de Dx 12 olmadan tek bir oyunla W7'de oyun geliştiricisi DX 12'i nasil getirip kullanabiliyor ?
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tesbihcekenhoroz 1 ay
Windows 7 gelmiş geçmiş en iyi Windows sürümüdür. Ondan öncesi xpdir kim ne derse desin. Milleti zorla 10 yönlendirmeye calisiyolar elllerindeki Windows 10 kullanici sayısı bile yeni pclerle birlikte olan veriler.
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DH Misafiri 1 ay
Windows 10 u bedava verseler hatta üstüne para verseler kurmam win 7 candır. win 10 mide bulandırıcı. arayüzü kullanıcı düşmanı. teması bile berbat. kağıt gibi tema mı olur derinlik yok belirginlik yok. beyaz kağıt. berbat.
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xyro 2 ay
eee şimdi nasıl olacak windows 7 guncellemeleri kapalı bende sadece dx12 eklemek için güncelleme dosyası varmı?
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DH Misafiri 2 ay
:D huahahhahahahahh komiksin ya..... windows harici herhangi bir işletim sistemini sadece DirectX e bile değişmem :D, siz wordde yazı yazmak için mac veya ona onun gibi olmaya çalışan çakma ubuntu (linux vs türevler...) onlarla çürütün ömrünüzü :D windowsta sevmediğim tek şey Internet Explorer kardeşimizin arkasında durmadılar adam akıllı bir sürümü hiç bir zaman olmadı..Ha birde unutmadan Windows 10'daki lanet GameDVR'ı da unutmayalım..
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DH Misafiri 2 ay
Dx 12 win 7 için link var mı ? yazık haber var nasıl yapılcağı yok.
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Ravenholm 2 ay
Ben hala şunu anlamadım arkadaşlar tamam "Win7'ye DX12 desteği geliyor" haberi çıktı iyidir hoştur da (her ay gelen Win7 update/güncellemeleri zaten Ocak 2020'ye kadar devam edecekmiş biliyoruz) peki bu DX12 yine Win7 Update üzerinden mi gelecek seçimli olarak mı sunulacak (Önemli/Önerilen) nasıl kurulacak? bu konuda bir bilgi göremedim.
Açıkçası ben bu DX12 haberine pek sevinemedim çekiniyorum bundan, şimdi böyle diye diye Win7'de "DX12" yüzünden bir şeylerin bozulması oyunların içine edilmesi performans fps sorunları vb durumlar da olur mu olur korkarım valla, sonuçta Microsoft bu bir update'ye bakar illaki Win10'a mecbur etmek için bir cinlik peşinde de olabilirler aman diyeyim Win7'den vazgeçemeyenler olarak bu DX12 haberine çok dikkatli yaklaşılmalı. Bilemiyorum "Windows Update" altında DX12 güncellemesi gelirse seçimli şekilde sunulursa bunu iptal ederim belki kurmak istemem bırakırım herhalde.
Şu an Win10'a geçmem için öncelikle anakartımdan başlayıp buna bağlı olarak yeni/güncel nesil bir işlemciye DDR4 Ram'lere ve tabii SSD'li bir sisteme ihtiyacım var bunları yapabildiğim an an Win10'dayım neden olmasın. Ayrıca bunlar haricinde Win10'a karar verirsem eğer sadece güncel SSD desteği ve DX12 oyunları için heves ederim, başka da hiç bir şey beni kurduğum ilk günden beri sapasağlam sorunsuz kılçıksız tertemiz çalışan (hatta her güncel oyunu takip ettiğim %100 anlamda oyun amaçlı kullandığım bilgisayarımda) Win7'imden vazgeçiremez. Tabii bir de her gün kullandığımız yazılımların/app. durumu da çok önemli eğer Win7 destekleri kesilirse Win10'a mecbur bırakırlarsa başımız yanabilir: benim açımdan şimdilik önemli olanlar Steam, Uplay, Origin ve diğerleri.
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FatihAsl 2 ay
Geliştiriciler gelecekte DirectX yerine VulkanAPI kullanacaklar. Böylece yaptıkları oyunlar Mobil cihazlarda da çalışacak. Mobil cihazlar güçlendikçe PC ye olan ihtiyaç azalacak. Vulkan için özelleştirilen oyunlar Linux da daha performanslı çalışacak. Hiç beklenmedik bir şekilde oyuncular Linux kullanmaya başlayacak. Mobil cihazlar sayesinde IE nasıl Cromium tabanlı oldu ise, aynı şekilde Mobil cihazlar sayesinde Windows da Linux tabanlıya dönecek.
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The.Mafia 2 ay
Bu saatten sonra getirse nolacak Windows 7 mi kaldı
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HINATORY 2 ay
Adam gemiş gecenin kör vaktinde Windows 7 kullanıcılarına laf atıyor
Hayatında bilgisayarı ancak porno film izlemek için kullanmış bu ergenuslar, elbette sadece kendisine dayatılan ile yetinir.
Windows 7 'nin yapamayıpda , Windows 10 un yaptığı olumlu birşey söylebilir misin arkadaşım ?
%37'lik kısım neden Windows 7 kullanıyor? çünkü yerine çıkan altarnetifler benim gibi çoğunluğa hitap etmiyor.
aslen dokunmatik paneller ve tabletler için tasarlanmış bu işletim sistemi, tasarım olarka sınıfta kalıyor, saçma sapan güncelleştirme politikası yüzünden sınıfta kalıyor, donanımları zorluyor. Kullanımı pratik değil alışıla gelmiş windows kullanımından uzak. Basitlikten uzak. Donanım seçiyor.
"Tarihi öncesi donanımlarınızla" diye "göya" aşağıladınız Windows 10 sistem gereksinimlerine bakalım
İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı işlemci ya da SoC
RAM: 32 Bit İçin En Az 1GB veya 64 bit için 2 GB
Sabit Disk Alanı: 32 Bit işletim sistemi için 16 GB, 64 bit işletim sistemi için 20 GB
Ekran Kartı: WDDM 1.0 sürücü ile DirectX 9 ya da sonrası
Ekran Özelliği: 800×600
Yani Microsoft "bu özellikleri sağlayan bilgisayarlarda "çalışacagına dair bana tahattütde bulunuyor.
Zaten bu "temel yazılım" olan işletim sistemi minumum konfiürede sağlıklı çalışması için yapılır. Görece düşük donanımlarda cortluyorsa bu Microsoft'un kabahati.
Bugün 1.500 tl civarında ülkemizde satılan lebtoplar donanım gücü bakımından, masa üstü bilgisayarların donanım güğcünü günümüzü 10 yıl geriden takip ediyor.
Birde envai çeşit akıl vermiş şurdan onu kapat, başlangıçtan bunu diye.
Nlite ile tırpanlayıp, tüm gereksiz bileşenleri paketlememe rağmen default ayarlarına göre bir etki elde edemedim. Dahası servisi kapatsanda ,hizmeti bir şekilde kapatsan dahi. çalıştıran betik mevcut ve her yapıda bu değişiyor.
Millet insanların seçim hakkına müdaahele etmeyi kendinde nasıl görebiliyor hayretler içerisindeyim. İnsanlar isterse ms-dos kurar , sanane.
envai çeşit fanatik gördüm ama işletim sistemi fanatiğini ilk kez görüyorum
Windows 10 holiganları sizi.
Öte yandan ,milenyuma girerken Win 98 ,2000 ikilisi ile, yanına katılan ve tabana inen Linux datımları.
2010'lu yıllarda SP paketleri ile düzeltilmiş vista, Windows 7, Tarihinin en verimli linux yapılarından, 2020'li yıllara 4.5 yıldır hala altını ıslatan Windows 10, Snap yapısı inadı ile kendi ayağına sıkan Linux dağıtımalrıyla merhaba diyoruz
Donanımların bu kadar geliştiği dönemde ,işletim ssitemleri maalesef çağa ayak uyduramadı. Bu benim şahsi görüşüm elbette
En azından 2020'li yıllara bundan 10 yıl önce Windows yapısının tamamen terkedilerek yeni bir işletim sistemi ile yola devam edeceğini söyleyen microsoft için
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pUnduli 2 ay HINATORY
Bir daha ki sefere alıntı veya cevap kullanırsan haberim olur.
" Tarih öncesi donanımınız yoksa Windows 10 dan şaşmayın " dan ne anlıyorsun? Donanımınız yeniyse Windows 10 kullanın ( ki zaten yeni nesillerde driver desteği için mecbursunuz ) , eğer donanım eskiyse yemeyip içmeyip bulduğun minimum gereksinimde Windows 7 kadar iyi performans vermez demek.
Ülkemizde 1500 tl ye satılan ( ki 300$ dan az bir rakama tekabül eder ) laptoplarda bir zahmet geriden gelsin, ben sana onları mı diyorum? Git Linux mint kur kullan hatta dur o da çok olur LXDE falan kur hiç kaynak harcamasın.
Eğer NLite vs kullanıp bir fark elde edemediysen o senin sorunun, bende oturup tüm servislere teker teker bakmadığım halde lite versionda gayet hızlı ve stabil. Envai çeşit akılda veririm, senin ihtiyacın yok belli ki ama her gün gelen %100 disk kullanan veya gereksiz servislerle yavaş makinelerle ben uğraşıyorum veya insanların temel şikayeti bu.
İnsanların müdahale hakkına gelince " Windows 10 kullanmayanı yakarım, hepiniz Windows 10 kullanacaksanız ülen, tatar Ramazanım lan ben " falan mı yazıyor orada? Sanki millet kurduktan sonra " abi olmuş mu yüksek müsaadenle " diye onay alıyor? Neyin havasındasın? Ne kurarsan kur çokta umrumda.
İlk kullandığım bilgisayar 286 , ilk kullandığım DOS 5.0 , Windows ise 3.11 ; bana da çıkıp gereksiz şeyler anlatmazsan sevinirim.
Şimdi git canın ne istiyorsa onu kullan, Windows 7 çıkalı 10 sene oldu "XP candır" cılara döndünüz dedim diye laf atıyor , aşağılıyor diyorsan sen ömrümde aşağılama görmemişsin demektir.
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tokatli6061 2 ay HINATORY
Win 8 ile birlikte alenen mobil işletim sistemi yapıyoruz gelecek tablet ve telefonlarda masaüstü ve dizüstü kullanan siz eski kafalılar içinde mobil işletim sisteminden kotardığımız bu windows u kullanın diyen şirket mobil cihazlar için işletim sistemini beceremedik kapattık o işi dedi ama windows 10 holiganları bu rezaleti görmek istemiyorlar. Ben mobil işini beceremediğini kabullendikten sonra şöyle adam gibi bir sistem çıkaracaklarmı diye bekliyorum xp ve 7 yi örnek alıp sistemi sömürmeyen stabil hızlı ve sade olmayı başaracak masaüstü ve dizüstü bilgisayar için yapılmış bir işletim sistemi
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