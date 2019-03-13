Windows 7’ye DirectX 12 desteği geldi

Microsoft son dönemde 2009 yılında kullanıma sunduğu Windows 7’den kurtulmaya çalışmakta. Buna ek olarak Windows 10’un bir türlü istenilen seviyeye gelmeyen kullanım oranlarını da yükseltmek isteyen firma son yaptığı duyuruda Windows 7’ye DirectX 12 desteğini eklediğine yer verdi.
World of Warcraft’ın geliştiricisi Blizzard geçtiğimiz günlerde oyununa eklediği DirectX 12 desteği sonrasında kayda değer performans artışı elde etmişti. Bu geliştirmeyi hali hazırda Windows 7 kullanan kullanıcılarına da sunmak isteyen oyun geliştiricisi Microsoft’u Windows 7’ye DirectX 12 desteği eklemeye ikna etmeyi başardı. Windows 10’daki bu API’yi eski Windows sürümüne aktaran Microsoft böylelikle kullanıcıları vazgeçirmeye çalıştığı Windows 7’ye bir nevi teşvik etmiş oldu.
Microsoft kurtulmak istemiyor muydu?İşin daha da güzel yani yeni API’ye kavuşan emektar işletim sisteminin oyunlardaki performansı bu sayede artacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft, oyunculara eğer DirectX 12’yi beğendilerse başka performans iyileştirmelerinin ve güvenlik önlemlerinin de sunulduğu Windows 10’u denemelerini tavsiye etti.
Bildiğiniz üzere Windows 7’nin genişletilmiş destek süresi önümüzdeki sene ocak ayında son buluyor yani bir zamanların sevilen işletim sistemi bu tarihten sonra daha fazla güvenlik güncelleştirmesi alamayacak.
Son olarak halen yaklaşık %36'lık dilimi kaplayan Windows 7 kullanıcılarına önümüzdeki aydan itibaren işletim sistemlerini Windows 10’a yükseltmeleri için bildirim gönderileceğini ekleyelim.
https://www.engadget.com/2019/03/12/directx-12-windows-7/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani ortada bi gelişme varsa gelişme nerede.. W7'de Dx 12 olmadan tek bir oyunla W7'de oyun geliştiricisi DX 12'i nasil getirip kullanabiliyor ?
Açıkçası ben bu DX12 haberine pek sevinemedim çekiniyorum bundan, şimdi böyle diye diye Win7'de "DX12" yüzünden bir şeylerin bozulması oyunların içine edilmesi performans fps sorunları vb durumlar da olur mu olur korkarım valla, sonuçta Microsoft bu bir update'ye bakar illaki Win10'a mecbur etmek için bir cinlik peşinde de olabilirler aman diyeyim Win7'den vazgeçemeyenler olarak bu DX12 haberine çok dikkatli yaklaşılmalı. Bilemiyorum "Windows Update" altında DX12 güncellemesi gelirse seçimli şekilde sunulursa bunu iptal ederim belki kurmak istemem bırakırım herhalde.
Şu an Win10'a geçmem için öncelikle anakartımdan başlayıp buna bağlı olarak yeni/güncel nesil bir işlemciye DDR4 Ram'lere ve tabii SSD'li bir sisteme ihtiyacım var bunları yapabildiğim an an Win10'dayım neden olmasın. Ayrıca bunlar haricinde Win10'a karar verirsem eğer sadece güncel SSD desteği ve DX12 oyunları için heves ederim, başka da hiç bir şey beni kurduğum ilk günden beri sapasağlam sorunsuz kılçıksız tertemiz çalışan (hatta her güncel oyunu takip ettiğim %100 anlamda oyun amaçlı kullandığım bilgisayarımda) Win7'imden vazgeçiremez. Tabii bir de her gün kullandığımız yazılımların/app. durumu da çok önemli eğer Win7 destekleri kesilirse Win10'a mecbur bırakırlarsa başımız yanabilir: benim açımdan şimdilik önemli olanlar Steam, Uplay, Origin ve diğerleri.
Hayatında bilgisayarı ancak porno film izlemek için kullanmış bu ergenuslar, elbette sadece kendisine dayatılan ile yetinir.
Windows 7 'nin yapamayıpda , Windows 10 un yaptığı olumlu birşey söylebilir misin arkadaşım ?
%37'lik kısım neden Windows 7 kullanıyor? çünkü yerine çıkan altarnetifler benim gibi çoğunluğa hitap etmiyor.
aslen dokunmatik paneller ve tabletler için tasarlanmış bu işletim sistemi, tasarım olarka sınıfta kalıyor, saçma sapan güncelleştirme politikası yüzünden sınıfta kalıyor, donanımları zorluyor. Kullanımı pratik değil alışıla gelmiş windows kullanımından uzak. Basitlikten uzak. Donanım seçiyor.
"Tarihi öncesi donanımlarınızla" diye "göya" aşağıladınız Windows 10 sistem gereksinimlerine bakalım
İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı işlemci ya da SoC
RAM: 32 Bit İçin En Az 1GB veya 64 bit için 2 GB
Sabit Disk Alanı: 32 Bit işletim sistemi için 16 GB, 64 bit işletim sistemi için 20 GB
Ekran Kartı: WDDM 1.0 sürücü ile DirectX 9 ya da sonrası
Ekran Özelliği: 800×600
Yani Microsoft "bu özellikleri sağlayan bilgisayarlarda "çalışacagına dair bana tahattütde bulunuyor.
Zaten bu "temel yazılım" olan işletim sistemi minumum konfiürede sağlıklı çalışması için yapılır. Görece düşük donanımlarda cortluyorsa bu Microsoft'un kabahati.
Bugün 1.500 tl civarında ülkemizde satılan lebtoplar donanım gücü bakımından, masa üstü bilgisayarların donanım güğcünü günümüzü 10 yıl geriden takip ediyor.
Birde envai çeşit akıl vermiş şurdan onu kapat, başlangıçtan bunu diye.
Nlite ile tırpanlayıp, tüm gereksiz bileşenleri paketlememe rağmen default ayarlarına göre bir etki elde edemedim. Dahası servisi kapatsanda ,hizmeti bir şekilde kapatsan dahi. çalıştıran betik mevcut ve her yapıda bu değişiyor.
Millet insanların seçim hakkına müdaahele etmeyi kendinde nasıl görebiliyor hayretler içerisindeyim. İnsanlar isterse ms-dos kurar , sanane.
envai çeşit fanatik gördüm ama işletim sistemi fanatiğini ilk kez görüyorum
Windows 10 holiganları sizi.
Öte yandan ,milenyuma girerken Win 98 ,2000 ikilisi ile, yanına katılan ve tabana inen Linux datımları.
2010'lu yıllarda SP paketleri ile düzeltilmiş vista, Windows 7, Tarihinin en verimli linux yapılarından, 2020'li yıllara 4.5 yıldır hala altını ıslatan Windows 10, Snap yapısı inadı ile kendi ayağına sıkan Linux dağıtımalrıyla merhaba diyoruz
Donanımların bu kadar geliştiği dönemde ,işletim ssitemleri maalesef çağa ayak uyduramadı. Bu benim şahsi görüşüm elbette
En azından 2020'li yıllara bundan 10 yıl önce Windows yapısının tamamen terkedilerek yeni bir işletim sistemi ile yola devam edeceğini söyleyen microsoft için
" Tarih öncesi donanımınız yoksa Windows 10 dan şaşmayın " dan ne anlıyorsun? Donanımınız yeniyse Windows 10 kullanın ( ki zaten yeni nesillerde driver desteği için mecbursunuz ) , eğer donanım eskiyse yemeyip içmeyip bulduğun minimum gereksinimde Windows 7 kadar iyi performans vermez demek.
Ülkemizde 1500 tl ye satılan ( ki 300$ dan az bir rakama tekabül eder ) laptoplarda bir zahmet geriden gelsin, ben sana onları mı diyorum? Git Linux mint kur kullan hatta dur o da çok olur LXDE falan kur hiç kaynak harcamasın.
Eğer NLite vs kullanıp bir fark elde edemediysen o senin sorunun, bende oturup tüm servislere teker teker bakmadığım halde lite versionda gayet hızlı ve stabil. Envai çeşit akılda veririm, senin ihtiyacın yok belli ki ama her gün gelen %100 disk kullanan veya gereksiz servislerle yavaş makinelerle ben uğraşıyorum veya insanların temel şikayeti bu.
İnsanların müdahale hakkına gelince " Windows 10 kullanmayanı yakarım, hepiniz Windows 10 kullanacaksanız ülen, tatar Ramazanım lan ben " falan mı yazıyor orada? Sanki millet kurduktan sonra " abi olmuş mu yüksek müsaadenle " diye onay alıyor? Neyin havasındasın? Ne kurarsan kur çokta umrumda.
İlk kullandığım bilgisayar 286 , ilk kullandığım DOS 5.0 , Windows ise 3.11 ; bana da çıkıp gereksiz şeyler anlatmazsan sevinirim.
Şimdi git canın ne istiyorsa onu kullan, Windows 7 çıkalı 10 sene oldu "XP candır" cılara döndünüz dedim diye laf atıyor , aşağılıyor diyorsan sen ömrümde aşağılama görmemişsin demektir.
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