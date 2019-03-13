Windows 7’ye DirectX 12 desteği geldi

Microsoft son dönemde 2009 yılında kullanıma sunduğu Windows 7’den kurtulmaya çalışmakta. Buna ek olarak Windows 10’un bir türlü istenilen seviyeye gelmeyen kullanım oranlarını da yükseltmek isteyen firma son yaptığı duyuruda Windows 7’ye DirectX 12 desteğini eklediğine yer verdi.

World of Warcraft’ın geliştiricisi Blizzard geçtiğimiz günlerde oyununa eklediği DirectX 12 desteği sonrasında kayda değer performans artışı elde etmişti. Bu geliştirmeyi hali hazırda Windows 7 kullanan kullanıcılarına da sunmak isteyen oyun geliştiricisi Microsoft’u Windows 7’ye DirectX 12 desteği eklemeye ikna etmeyi başardı. Windows 10’daki bu API’yi eski Windows sürümüne aktaran Microsoft böylelikle kullanıcıları vazgeçirmeye çalıştığı Windows 7’ye bir nevi teşvik etmiş oldu.

Microsoft kurtulmak istemiyor muydu?

Bildiğiniz üzere Windows 7’nin genişletilmiş destek süresi önümüzdeki sene ocak ayında son buluyor yani bir zamanların sevilen işletim sistemi bu tarihten sonra daha fazla güvenlik güncelleştirmesi alamayacak.

Son olarak halen yaklaşık %36'lık dilimi kaplayan Windows 7 kullanıcılarına önümüzdeki aydan itibaren işletim sistemlerini Windows 10’a yükseltmeleri için bildirim gönderileceğini ekleyelim.

https://www.engadget.com/2019/03/12/directx-12-windows-7/

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Üstelik World of Warcraft Windows 7 üzerindekullanılabildiği ilk oyun da olmayacak. Bütün geliştiricilere açılan bu özellikle birlikte ilerleyen günlerde başka yapımların da Windows 7 üzerindekullanmaya başladığını görebiliriz.İşin daha da güzel yani yeni API’ye kavuşan emektar işletim sisteminin oyunlardaki. Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft, oyunculara eğer DirectX 12’yi beğendilerse başka performans iyileştirmelerinin ve güvenlik önlemlerinin de sunulduğutavsiye etti.