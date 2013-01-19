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Windows 8 için özel fiyatlandırma politikası 31 Ocak'ta sona eriyor

6 yıl
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İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yeni işletim sistemi Windows 8'i yayınlamasının ardından birtakım özel fiyatlandırmalar ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Microsoft, 31 Ocak 2013 itibariyle geöiş süreci fiyatlandırmalarını bir kenara bırakarak normal fiyatlandırma politikasına dönüyor.

Normal fiyatlandırmaya geçiş süreci öncesinde ürünlerin yeni fiyatlarını da paylaşan Microsoft, Windows 8 Pro paketinin fiyatını 99.99$ olarak belirlerken; Windows 8 Pro yükseltme sürümünün fiyatını 199.99$ ve Windows 8 yükseltme sürümünün fiyatının ise 119.99$ olacağını açıkladı. Ayrıca, Windows 8'in medya merkezi de 9.99$'lık bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Microsoft tarafından açıklanan bu yeni fiyatlar ABD'deki kullanıcılar için geçerli. Yani ürünlerin yeni fiyatlarının Türkiye'deki kullanıcılara nasıl yansıtılacağını henüz belli değil. Ancak, yakın bir zaman içerisinde Microsoft'un ülkemiz içinde yeni bir fiyat listesi açıklayacağını söyleyebiliriz.

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/01/18/update-on-windows-8-pricing.aspx Yorum Yaz
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DraGonS 6 yıl en beğenilen
kcankaynak
vankomisinBedava verseler yuklemem. Windows 7 daha iyi
Ya arkadaş kullanmadan etmeden ne diye ezbere konuşuyosun ? Bi kullansan bir daha Windows 7 kullanmaya tövbe edersin.

Hocam win 8 ile yapabilip de win 7 yapamayacağım şey nedir masaüstünde? Bana bir faydası yok açıkçası. Ayrıca alışkanlıklarımı değiştirmem için büyük yenilikler getirmesi lazım. Yok hızlı açılıyormuş felan filan. Zaten bu lisans paralarıyla SSD alır o hızın 2 katına yakın hızlarda kullanırım makinemi.
kcankaynakvankomisinBedava verseler yuklemem. Windows 7 daha iyiYa arkadaş kullanmadan etmeden ne diye ezbere konuşuyosun ? Bi ku...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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bugracaz 6 yıl
Windows 8 kullanmadan laf etmeyin bence çok kararlı bir işletim sistemi oldu bu
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deadric 6 yıl
Tantum.35
çoğu güncelleştirmeden sonra sorun çıkıyor hem de güncelleştirmeler 30dk sürüyor. windows çökme sorunu yaşadım bir güncelleştirmeden sonra. onar dedim onaramadı gelişmiş seçeneklerden halledebildim. güncelleştirme yapmıyorum artık

Bana da olmuştu ama pes etmedim. Güncelleştirme sonrası pc açılınca ekran siyah kalıyor bendeki hata buydu, 2. sefer denediğimde gene aynı hatayı verdi siyah ekran kaldı ulan dedim biraz bekleyeyim. 2-3 dk sonra cihaz kendine geldi. Aslında benim sabırsızlığımmış. Belki sizdeki sorun da budur.
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OverClocK1ng 6 yıl
Şu an 8 kullanıyorum. Daha önce 2 defa daha denemiştim fakat uyuz olup silmiştim. Fakat şu an yeni yüklediğimin performansından çok çok memnunum. Kesinlikle RAM kullanımı şahane. Daha önce Chrome da 39 sekme falan açıkken 6.5Gb civarında Ram kullanılmış 1.5Gb RAM boşta oluyordu.
Şimdi yani tamn şu an film de açık ve Chrome da 36 sekme açık ve 4937Mb Ram kullanılmış, 2935Mb Ram boş. Ve ayrıca daha fazla uygulama da açık olsa hiç kasmıyor.
Ama yine de açık söyleyeyim Metro kadar gereksiz bir şey yok.
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elektroman91 6 yıl
vankomisin
Bedava verseler yuklemem. Windows 7 daha iyi Edit: Arkadaşlar satışlar ortada, firmaların açıklamaları ortada. Bir sürü de benim gibi beğenmeyen insan var. Derdiniz ne begendiyseniz kullanın ben beğenmedim kullanmam diyorum.

Bu muhabbetle bi çok kişinin xpde fln kalması lazım ama olmuyo işte herkes öyle yada böyle yeni işletşm sistemine geçecek:D
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Tantum.35 6 yıl
çoğu güncelleştirmeden sonra sorun çıkıyor hem de güncelleştirmeler 30dk sürüyor. windows çökme sorunu yaşadım bir güncelleştirmeden sonra. onar dedim onaramadı gelişmiş seçeneklerden halledebildim. güncelleştirme yapmıyorum artık
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Portraitclub 6 yıl
Aslında yüklicektim ama kimse önermedi bende yüklemekten vaz geçtim
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sedatkuran 6 yıl
laptop aldım ve windows 8 le geldi. neyse açtık metro arayüzü şıkır şıkır. sonra windows gezgini gerekti açtım hooop windows 7 geri geldi bir tek başlık çubuğu yok. Ordan bir gıcık kaptım windows 7 ye başlık çubuğu koymayıp bu metro arayüzünü koymak için adamın göbeği çatlamış olmalı. kullandım evet ancak bir yenilik göremedim.
Şuraya yazıyorum gnome masaüstü, xface, Kde plazma, ubuntu unity bu masa üstü ortamalrı metrodan çok daha iyi özelikle kde plazma varki kullanmayan bilemez masaüstünde atmıyacağın takla yok. o zaman ne yaptım windows 7 kurdum. tabi microsoft eskiye dönülmesin diye bin bir takla atmış ancak bize sökmez windows 7 ubuntu stüdyo.
şurada yorum yapan arkadaşlara diyorum ki win95 win 98 win xp win7 kullanmış olabilirsiniz ama linux masaüstü yöneticilerini kullanmadıysanız siz bişey bilmiyorsunuzdur.
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CoreXXX 6 yıl
millet olarak değişime hiç açık değiliz. Windows 8 çıkdığında yükledim alışamadım ama devam ettim şimdi Windows 7 eski bir teknoloji hisi veriyor kullanınca. bence Windows 8 çok başarılı. dokunmatik ekranım yok ama metro arayüzüne bayılıyorum
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black_flood 6 yıl
fiyatlandırmada bir terslik var gibi orijinal full sürüm 99 dolarda neden acaba yükseltme ve diğer sürümler bu kadar pahalı?? eğer bu politika uygulanırsa kimse yükseltmeylen uğraşmaz direk full sürümü alıp yoluna bakar.
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adam olun 6 yıl
hemenalayım o zaman 5 tane
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DH Misafiri 6 yıl
İki haftadır kullanıyorum en ufak şeyde windows onar çıkıyor sistemi geri yüklüyorum 4 kere sistem geri lükleme yaptım bide siyah ekran hatası gördüm internetten siyah ekran hatasını araştırın çok karşılan bir durum windows başlıyor siyah ekran geliyor maus hareket ediyor ama fare imleçi dışında bişey yok tek çare sistem geri yükleme
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