Windows 8 için özel fiyatlandırma politikası 31 Ocak'ta sona eriyor

Yeni işletim sistemi Windows 8'i yayınlamasının ardından birtakım özel fiyatlandırmalar ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Microsoft, 31 Ocak 2013 itibariyle geöiş süreci fiyatlandırmalarını bir kenara bırakarak normal fiyatlandırma politikasına dönüyor.





Normal fiyatlandırmaya geçiş süreci öncesinde ürünlerin yeni fiyatlarını da paylaşan Microsoft, Windows 8 Pro paketinin fiyatını 99.99$ olarak belirlerken; Windows 8 Pro yükseltme sürümünün fiyatını 199.99$ ve Windows 8 yükseltme sürümünün fiyatının ise 119.99$ olacağını açıkladı. Ayrıca, Windows 8'in medya merkezi de 9.99$'lık bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu.





Microsoft tarafından açıklanan bu yeni fiyatlar ABD'deki kullanıcılar için geçerli. Yani ürünlerin yeni fiyatlarının Türkiye'deki kullanıcılara nasıl yansıtılacağını henüz belli değil. Ancak, yakın bir zaman içerisinde Microsoft'un ülkemiz içinde yeni bir fiyat listesi açıklayacağını söyleyebiliriz.

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/01/18/update-on-windows-8-pricing.aspx