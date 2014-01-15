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Windows 8.1 önizleme sürümleri sona erdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,5b
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8.1 önizleme sürümleri sona erdi

Haziran 2013 tarihindeki BUILD konferansında ilk olarak herkese açık önizleme sürümü yayınlanan Windows 8.1, Ekim 2013 tarihinde de resmi olarak indirmeye sunulmuştu. 

Microsoft resmi olarak piyasaya çıktıktan kısa bir sonra da Windows 8.1'in önizleme sürümünün geçerliliğini kaldırma kararı aldı. Firmanın yaptığı duyuruya göre 14 Ocak 2013 itibariyle Windows 8.1 ve Windows RT 8.1 önizleme sürümleri sona ermiş durumda. 

Önizleme sürümlerinin sona ermesi ile bu sürümler için açılmış olan forum konuları da kilitlenecek. Ayrıca arama motoru indekslerinden de saklanacak. 

Önizleme sürümlerini halen kullananlar ise bilgisayarı sık sık yeniden başlatma prosedürü ile karşı karşıya kalacak. Ayrıca Windows 8.1'e yükseltme yapmak isterlerse önizleme ile gelen tüm ayar ve uygulamaları kaybedecekler. 

http://www.tomshardware.com/news/windows-8.1-preview-consumer-community-upgrade,25753.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AdamsınDrogba 5 yıl
Bu Windows 8 çok çorba oldu.
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Reliq 5 yıl
Kraker falan yokmu?
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