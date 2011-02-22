Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8'in geliştirme sürecine ilişkin güncel yol haritası ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
31,1b
1
37
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 8'in geliştirme sürecine ilişkin güncel yol haritası ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Satış rakamları açısından Microsoft tarihinin en başarılı işletim sistemi olan Windows 7 için Hizmet Paketi 1'in bugün genel kullanıma sunulması bekleniyor. Microsoft bir yandan mevcut işletim sistemini güncellemeye devam ederken, öte taraftan 2012 de çıkması beklenen Windows 8 için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Microsoft'un gün ışığına çıkan yeni yol haritasına göre, Windows 8'in hazırlık çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Windows 8 Milestone 2 için kodlama çalışmalarını Eylül ayında tamamlayarak entegrasyon ve hata ayıklama sürecine geçiş yaptığı belirtilen Microsoft, Windows 8 Milestone 3'ün kodlamasına ise 28 Şubat'ta başlayacak.

Aynı yol haritasındaki diğer bilgilere göre, Windows 8 Milestone 2'nin beş ayda tamamlandığını söylemek mümkün. Yani bu bilgiden hareket ederek, kodlaması 28 Şubat'ta başlayacak Milestone 3 için çalışmaların Temmuz ayında tamamlanması beklenebilir. Milestone 3 geliştirme sürecinin tamamlanmasını takiben de Windows 8 için beta aşamasına geçiş yapılacak.

Windows vNext geliştirime süreciyle yakın olan bazı kaynaklara göre, Windows 8'in genel kullanıma sunulacak ilk beta sürümü bu yılın sonlarına doğru hazır olabilir. Öte yandan daha önceki bir haberimizde de belirttiğimiz üzere yatırım bankası Morgan Stanley'den bir analist, Windows 8'in özellikle tablet bilgisayarlar için geliştirilen ARM destekli versiyonunun yıl sonuna doğru çıkabileceğini iddia ediyor.

Windows 8'in geliştirme sürecine ilişkin güncel yol haritası ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JohnLord 8 yıl
Win 7 Çıkmadan Win 8 Haberleri Yayıldı Hatta Bazı lamer sitelerde indirme linki bile vardı .d.d
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alicans35 8 yıl
Daha windows 8 sürümü sızmadı ama tahminimce Windows 7'deki gibi Milestone 3 sürümünden sonra başlar sızmalar.

Bu arada birkaç resim sızdı çin sitelerinden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 8 yıl
Win 7 Çıkmadan Win 8 Haberleri Yayıldı Hatta Bazı lamer sitelerde indirme linki bile vardı .d.d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
gelmiş windows 7 sp1 güncellemesi en sonunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pascal.Nouma 8 yıl
windows 8 cıktıgında hala forza xp diyenleri görmek daha bir manidar olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myd 8 yıl
Daha ben xp kullanıyorum sp2 yaa :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drorbital 8 yıl
sp 1 gece 12den itibaren kullanıma sürüldü bilginize arkadaşlar windows update ile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 8 yıl
sp1 icine entegre edilmiş windows direk microsofttan yayinlanmayacak mı? yani 3 gb gibi bi dvd ile atiyorum 32 bit sp1 windows alamayacak mıyız? böyle update ile mi sahip olacagiz. hic begenmedim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chakra 8 yıl
8'de ne gibi geliştirmeler olacak hiç bilgi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 8 yıl

ugacomtr

sp1 icine entegre edilmiş windows direk microsofttan yayinlanmayacak mı? yani 3 gb gibi bi dvd ile atiyorum 32 bit sp1 windows alamayacak mıyız? böyle update ile mi sahip olacagiz. hic begenmedim...

yayınlandı çok oldu. ama msdn üyelerine sadece... yakında düşer o da...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 8 yıl
benim volume licensing sayfasında gördügüm kadariyla hala yayınlanmamış. 15 şubatta cikan bi sürüm var ve ingilizce secenegi secilebiliyor. acaba ben mi yanlis yere bakiyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
twin pedal 8 yıl
Vistadan nefret ettim windows 8 kullanmak lazım kalite bir şeye benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 8 yıl
ugacomtr

benim volume licensing sayfasında gördügüm kadariyla hala yayınlanmamış. 15 şubatta cikan bi sürüm var ve ingilizce secenegi secilebiliyor. acaba ben mi yanlis yere bakiyorum :)

Hocam güncellemeleri aç denetle 515 mb bişey :) kb976932 yaması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
iPad gibi açılıp kapansız masaüstü ve laptoplar başka bi beklentim inanın yok.
Tam kapatma değil de, uykuda 0 ya da %0,1 (yani 1000de 1) enerji harcasın yeter. İhtiyacım olup laptop'a elim gittiğinde 2,5 dakika beklemiyim açılmasını, sonra 1 dakika da kendine gelmesini.
3 saniyede bilgisayar 5 saniyede de ie/chrome/firefox açılsın yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LaFleur- 8 yıl

Cagdas dv6196

iPad gibi açılıp kapansız masaüstü ve laptoplar başka bi beklentim inanın yok.

Tam kapatma değil de, uykuda 0 ya da %0,1 (yani 1000de 1) enerji harcasın yeter. İhtiyacım olup laptop'a elim gittiğinde 2,5 dakika beklemiyim açılmasını, sonra 1 dakika da kendine gelmesini.

3 saniyede bilgisayar 5 saniyede de ie/chrome/firefox açılsın yeter.

zaten 3 saniyede bilgisayar açılıyor bu durumda (win7). ama güç durumuna hiç dikkat etmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 8 yıl
ubuntu gibi açılsa windows 7den daha performanslı olsa işlemci çekirdeği optimizasyonları artsa kaymak gibi olur :D ayrıca çıkalı 3 yıl oluyor sanırım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 8 yıl
Tablet bilgisayarlardaki donanım gücünün artması ve android işletim sisteminin bu sistemlerde standartlaşmaya başlaması Microsoft u sinirlendirmiş sanırım. Tabiki tablet bilgisayarlar olan ilginin artmasıda windows 8 in arm ye verdiği desteğe en büyük kanıtıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
31128 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows 8 ve
4 etiket daha Windows microsoft beta yol haritası
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl DH Özel: Killzone 3 ve gelecek Türkçe oyunlar hakkında bütün detaylar 8 yıl TG: Jabra ile ofis ve mobil iletişim teknolojileri üzerine konuştuk 8 yıl Plextor PX-128M2S SSD SATA 3.0, SATA 2.0'a karşı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim