Windows 8'in geliştirme sürecine ilişkin güncel yol haritası ortaya çıktı

Satış rakamları açısından Microsoft tarihinin en başarılı işletim sistemi olan Windows 7 için Hizmet Paketi 1'in bugün genel kullanıma sunulması bekleniyor. Microsoft bir yandan mevcut işletim sistemini güncellemeye devam ederken, öte taraftan 2012 de çıkması beklenen Windows 8 için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Microsoft'un gün ışığına çıkan yeni yol haritasına göre, Windows 8'in hazırlık çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Windows 8 Milestone 2 için kodlama çalışmalarını Eylül ayında tamamlayarak entegrasyon ve hata ayıklama sürecine geçiş yaptığı belirtilen Microsoft, Windows 8 Milestone 3'ün kodlamasına ise 28 Şubat'ta başlayacak.

Aynı yol haritasındaki diğer bilgilere göre, Windows 8 Milestone 2'nin beş ayda tamamlandığını söylemek mümkün. Yani bu bilgiden hareket ederek, kodlaması 28 Şubat'ta başlayacak Milestone 3 için çalışmaların Temmuz ayında tamamlanması beklenebilir. Milestone 3 geliştirme sürecinin tamamlanmasını takiben de Windows 8 için beta aşamasına geçiş yapılacak.

Windows vNext geliştirime süreciyle yakın olan bazı kaynaklara göre, Windows 8'in genel kullanıma sunulacak ilk beta sürümü bu yılın sonlarına doğru hazır olabilir. Öte yandan daha önceki bir haberimizde de belirttiğimiz üzere yatırım bankası Morgan Stanley'den bir analist, Windows 8'in özellikle tablet bilgisayarlar için geliştirilen ARM destekli versiyonunun yıl sonuna doğru çıkabileceğini iddia ediyor.