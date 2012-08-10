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Windows 8'in ilk otomotiv uygulaması Volkswagen Ticari Araç'tan geldi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Halen, yaklaşık 200 bin Facebook takipçisiyle Avrupa'nın en çok takipçiye sahip ticari araç markası olan Volkswagen Ticari Araç, Windows 8'in pazara sunulmasına birkaç ay kala, şimdiden yayın önizleme sürümü üzerimdeki Windows Uygulama Mağazası'nda yerini aldı ve platformda otomotiv uygulaması geliştiren dünyadaki ilk otomotiv markası oldu.

Volkswagen Commercial Vehicles - Volkswagen Ticari Araç uygulaması ile kullanıcılar PC ve tabletlerinden Volkswagen Ticari Araç'ın tüm modelleriyle ilgili bilgilere ulaşabiliyorlar

Uygulamada  kullanıcılar, Volkswagen Ticari Araç markasının Amarok, Transporter, Caddy, Caravelle ve Crafter araç modellerinin tüm teknik özelliklerine, videolarına ve fotoğraflarına ulaşabiliyor.
Mevcut masaüstü ve tablet uygulamalarından çok daha farklı ve keyifli bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Volkswagen Ticari Araç Windows 8 uygulaması, herhangi bir ayar yapılmasına gerek kalmadan Windows 8 yüklü bütün masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlarda çalışabiliyor. Türkçe ve İngilizce içerikle geliştirilen uygulama, kullanıcıların işletim sistemlerindeki dil seçeneğine göre otomatik olarak içeriğini ayarlama özelliğine sahip
Volkswagen Ticari Araç'ın Windows 8 için geliştiren ilk otomobil uygulaması olduğunu belirten Microsoft Türkiye, Windows 8'in tüm dünyada büyük heyecanla beklenen lansmanı öncesinde Uygulama Mağazası'nda yer almak üzere birçok Türk şirketiyle yakın temasta olduklarını açıkladı.

Volkswagen Ticari Araç'ın büyük bir adım atarak Windows 8 uygulama mağazasındaki yerini aldığını belirten Microsoft Türkiye, bu mağazadaki ilk otomotiv uygulaması olarak da büyük bir başarıya imza attığına dikkat çekti.
Uygulama Windows 8 mağaza önizlemesinde ücretsiz olarak sunuluyor.

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Guest-F8946C419 7 yıl
Şu arayüzün güzelliğine bak ya.. Windows 8 bomba geliyor :)
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DH Misafiri 7 yıl
Güzel paylaşım...
benpart.com/...
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JoeyBane 7 yıl
VW forever.
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saygi 7 yıl
Bunu basit bir pdf belgesi ile yapabilirlerdi. Uygulama sayilmasi icin tanitim yapmaktan baska islervleri de olmaliydi.
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umut_baris 7 yıl saygi
saygi

Bunu basit bir pdf belgesi ile yapabilirlerdi. Uygulama sayilmasi icin tanitim yapmaktan baska islervleri de olmaliydi.

N'apsın servis fişi mi yazdırsın?

VW bunu bilmiyordu sanki.

Sen kullanmasanda olur.
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DH Misafiri 7 yıl
İşte VW farkı. Adam gibi araba
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