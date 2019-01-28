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Windows Lite versiyonunda canlı karolar olmayacak

Microsoft daha çok bulut tabanlı bilgisayarlarda çalışacak Chrome OS tarzında bir işletim sistemi geliştiriyor. Windows Lite adındaki sürüm geçmiş dönemlere atıf yapıyor.
3 ay
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un yıllardır düşük donanımlara özgü ve kısıtlanmış bir işletim sistemi arzusu hiç bitmedi. Surface RT hayal kırıklığının ardından Windows 10 S işletim sistemini piyasaya süren Microsoft, ilgi beklediği gibi olmayınca ücretsiz yükseltme sunarak kullanıcılara değişim şansı vermişti.

Windows Lite neler sunacak?

Bir süredir Microsoft’un yeni bir proje üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Windows Lite olarak kodlanan yeni proje Chrome OS platformuna rakip olarak düşünülüyor. Yani daha çok çevrim içi çalışabilen bilgisayarlarda kullanılacak.

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Windows Lite aynı Windows 10 S sürümünde olduğu gibi sadece mağaza üzerinden uygulama indirilebilen bir yapıya sahip olacak. Ayrıca Win32 uygulamalarının da destekleneceği belirtiliyor. Bununla birlikte herhangi bir yükseltme seçeneğinin sunulmayacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan en büyük farklılık ara yüzde olacak. Microsoft’un canlı karo yapısından uzaklaşarak geçmiş dönemlerdeki klasik Başlat menüsüne dönüş yapacağı ifade ediliyor. Zaten firma içerisindeki yazışmalardan kullanıcıların canlı karo yapısına ilgi göstermediği ve kısa yolları görev çubuğuna eklemeyi tercih ettiği gündeme gelmişti.

Yeni Windows Lite sürümü ne zaman ve nasıl piyasaya çıkacak şimdilik sır. Bununla birlikte Microsoft’un 2020 yılı için Polaris ve Andromeda kod adlı iki yeni ara yüz üzerinde çalıştığı biliniyor. Andromeda katlanabilir cihazlar için tasarlanmış bir ara yüz olacak. Muhtemelen Polaris kodu bu ara yüze işaret ediyor.

 

https://www.techpowerup.com/251895/chromeos-competitor-windows-lite-to-feature-a-reimagined-ui-chucks-metro-live-tiles Yorum Yaz
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KCS_54 3 ay en beğenilen SeKSandDoRT
tüh, yazık sakat galiba

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DH Misafiri 3 ay
eskiden internete girmek için numara çevrilirdi, o zamanlardan kalma bir kavram sanırım..
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mahsur kalan adam 3 ay
Benim reeder windows tablet var ama çok kasıyor
Çok denedim ama android kuramadım
Windows 10 s ilk defa duyuyorum tablete yüklenebilirse güzel olur
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Biyturs_OnSr 3 ay
GeForce NOW nasıl işlem gücü gerektirmeden oyun oynama üzerine kurulu bir sistemse, Microsoft'tan da işlem gücü gerektirmeden tam Windows deneyimi sunan bir sistem bekliyorum.
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crazywinner3 3 ay
Daha önce denedin olmadı işte Microsoft neden zorluyorsun ? Dünyada sayılı kişi windows 10s kullanıyor.
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SeKSandDoRT 3 ay

şu çevirim içi kelimesini türkçeye kim uyarladıysa Allah bildiği gibi yapsın..
herşeyi çevirmek zorunda mıyız..
online de geç
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KCS_54 3 ay SeKSandDoRT
tüh, yazık sakat galiba

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alaz1903 3 ay
Windows Rt tamamen canlı karolardan oluşan kısıtlı işletim sistemiydi tutulmadı, şimdikinde ise canlı karolar olmayacakmış. Bir karar ver artık Microsoft :)
Yine de Windows Lite'ın ekran görüntüsü ve haberdeki açıklamalar tablet tipi ucuz bilgisayarlar için bire bir olacağı beklentisini oluşturuyor. Win32 uygulamalarını çalıştırması da Chrome Os'a göre avantajlı tarafı.
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ssbrutality 3 ay
Cloud Client yani.
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