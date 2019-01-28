Windows Lite versiyonunda canlı karolar olmayacak

Microsoft’un yıllardır düşük donanımlara özgü ve kısıtlanmış bir işletim sistemi arzusu hiç bitmedi. Surface RT hayal kırıklığının ardından Windows 10 S işletim sistemini piyasaya süren Microsoft, ilgi beklediği gibi olmayınca ücretsiz yükseltme sunarak kullanıcılara değişim şansı vermişti.

Windows Lite neler sunacak?

Bir süredir Microsoft’un yeni bir proje üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Windows Lite olarak kodlanan yeni proje Chrome OS platformuna rakip olarak düşünülüyor. Yani daha çok çevrim içi çalışabilen bilgisayarlarda kullanılacak.

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Windows Lite aynı Windows 10 S sürümünde olduğu gibi sadece mağaza üzerinden uygulama indirilebilen bir yapıya sahip olacak. Ayrıca Win32 uygulamalarının da destekleneceği belirtiliyor. Bununla birlikte herhangi bir yükseltme seçeneğinin sunulmayacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan en büyük farklılık ara yüzde olacak. Microsoft’un canlı karo yapısından uzaklaşarak geçmiş dönemlerdeki klasik Başlat menüsüne dönüş yapacağı ifade ediliyor. Zaten firma içerisindeki yazışmalardan kullanıcıların canlı karo yapısına ilgi göstermediği ve kısa yolları görev çubuğuna eklemeyi tercih ettiği gündeme gelmişti.

Yeni Windows Lite sürümü ne zaman ve nasıl piyasaya çıkacak şimdilik sır. Bununla birlikte Microsoft’un 2020 yılı için Polaris ve Andromeda kod adlı iki yeni ara yüz üzerinde çalıştığı biliniyor. Andromeda katlanabilir cihazlar için tasarlanmış bir ara yüz olacak. Muhtemelen Polaris kodu bu ara yüze işaret ediyor.