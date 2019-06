Windows Live Essentials Yeni Beta Ayağınızı Yerden Kesecek

Untitled Document

WINDOWS LIVE ESSENTIALS YENİ BETA,

AYAĞINI YERDEN KESMEK İSTEYENLER İÇİN

Windows 7 ile Microsoft Bulutu arasında siber köprü kuran Windows Live Essentials’ın yeni betası kullanıma hazır. Internet ortamındaki bilgilere erişim ve paylaşım olanağı sağlayan Windows Live Essentials seti ücretsiz sunulan Windows Live Messenger, Photo Gallery, Movie Maker, Sync, Mail, Writer ve Family Safety yazılımlarından oluşuyor

Microsoft, Windows 7 kullanıcılarını, Internet Bulutu’na bağlayan yazılım seti Windows Live Essentials’ın yeni beta sürümü, bu sabah, Microsoft Türkiye İnternet İş Grubu Yöneticisi Emre Tok, Webrazzi Genel Müdürü Arda Kutsal ve PCNET Genel Yayın Yönetmeni Erdal Kaplanserentarafından www.yenimessenger.com sitesi üzerinden yapılan canlı yayın ile duyuruldu.

2.5 saate yakın süren etkinlikte hem yeni özellikler içeren Windows Live dünyası tanıtıldı, hem de Microsoft HD Life Cam, Windows 7 Ultimate, 4GB USB disk gibi hediyeler dağıtıldı. 15.000 kişiden fazla insanın takip ettiği canlı yayında, Friendfeed ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerinden binlerce kişi etkinlik boyunca canlı yayına bağlı kaldı.

Windows Live Essentials, bilgisayar kullanıcılarının web ortamında metin, fotoğraf ve video gibi içerikler oluşturmasını ve paylaşmasını, e-postalarını düzenlemesini ve birbirleriyle bağlantıda kalmasını sağlayan bir dizi yazılım ve web hizmetinden oluşuyor.

Windows Live Essentials’ın yeni betasında yer alan ve Microsoft’un internet sitesinden indirilebilen Windows Live Messenger , Photo Gallery, Movie Maker, Sync, Mail, Writer, Sync ve Family Safety yazılımlarının deneme sürümleri, Bulut Bilişim platformlarına erişim için PC’yi güçlü bir merkez haline getirirken, içerik oluşturma, paylaşma, iletişim ve haberleşme ihtiyaçları açısından ve Windows 7’nin tamamlayıcısı olarak Bulut platform teknolojilerinin en gelişmiş özelliklerini bir arada sunuyor.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Windows Live Essentials’ın yeni betası hakkında şunları söyledi:

“Windows Live Essentials beta ilk yayınlandığında kullanıcılarda büyük bir heyecan yaratmıştı. Microsoft’un Bulut yatırımlarının önemli bir bileşeni olan Windows Live Essentials’ın yeni betası ise şimdi Windows 7 deneyimi ve PC’nin gücünü, küresel düzeyde hizmet sunan Microsoft Bulutu’nun sınırsız olanaklarıyla buluşturuyor”.

Yeni windows live servisleri ile ilgili demo ve videolara www.yeniwindowslive.com adresinden ulaşabilirisiniz.

Ne yenilikler var?

Microsoft Live Essentials yazılım setinin yeni beta’sında yer alan Windows Live Messenger, Photo Gallery, Movie Maker, Mail ve Sync yazılımları kapsamlı güncellemeler içerirken, Windows 7 kullanıcıları artık online ortamda bugüne kadar yapabildiklerinden daha fazlasını gerçekleştirebilecek.

İşte tamamen ücretsiz olan Windows Live Essentials beta ile gelen yeni özellikler:

Windows Live Messenger ile yüksek çözünürlüklü video konferans

Her ay 320 milyonu aşkın sayıda etkin kullanıcının günde 10 milyardan fazla mesaj gönderip aldığı Windows Live Messenger’ın bu son sürümündeki video kalitesine inanamayacaksınız. Yüksek çözünürlüklü tam ekran HD video sohbetleri dahil chat yapan kullanıcılar için çok sayıda yenilik sunan Windows Live Messenger, kullanıcıların, yakınları ve arkadaşlarıyla temasta kalmalarını sağlayan, onların sosyal ağlarına erişmelerini mümkün kılan ideal bir araç olma özelliği taşıyor. Windows Live Messenger, sosyal paylaşım ağlarından (Facebook, MySpace vs.) gelen tüm güncellemeleri tek bir pencerede sunarken, bu ağlara yorum ve mesaj göndermenizi, ayrıca bu ağlardaki arkadaşlarınızla fotoğraf ve video paylaşmanıza olanak tanıyor. Flickr ve YouTube gibi birçok ağdaki güncellemeleri sadece Windows Live Messenger’ın yeni sosyal ekranından takip edebilmeniz artık mümkün.

Windows Live Photo Gallery ile fotolara makyaj

Herkes profesyonel fotoğrafçı olmak zorunda değil ama birkaç tıklamayla en kötü fotoğrafı bile biraz düzeltmek mümkün. Windows Live Photo Gallery de sunduğu foto edit araçlarıyla kullanıcılara kendi görsellerini düzenlemek için sınırsız bir özgürlük sağlıyor. Örneğin, kullanımı son derece kolay bir araç olan Photo Fuse, fotoğraflarınızın en güzel bölümlerini kırparak mükemmel bir fotoğraf kolajı yaratmanızı kolaylaştırıyor. Windows Live Photo Gallery’nin vazgeçemeyeceğiniz diğer bir özelliği olan Facial Recognition ise arzu ettiğiniz fotoğrafları etiketleyerek daha sonradan hızlı bir şekilde bulmanızı ve paylaşmanızı kolaylaştırıyor.

Windows Live Movie Maker, amatör web yönetmenleri için

Windows Live Movie Maker’ın bu yeni beta’sı, arkadaşlarınızla fotoğraf ve videolarınızı paylaşmak için kullanımı kolay ve pratik yöntemler sunuyor. Kullanıcılar şimdi Auto Movie temalarını kullanarak hazırladıkları video kurgularına yeni geçiş efektleri, başlıklar ve özel film müziklerini dakikalar içinde ekleyebilecek. Movie Maker’ın ses ve görüntü kurgulamadaki üstün teknolojisi, kullanıcıya kendi video veya ses kliplerinde arzu ettiği kısmı, büyük bir hız ve kesinlikle bulup, bu parçayı hazırladığı filme ekleme imkanı sunuyor.

Windows Live Mail, evinizin akıllı posta kutusu

Windows Live Mail beta’nın bu sürümünde, yazılımın, çoklu e-posta hesaplarını, takvimleri, RSS beslemelerini, kişileri ve haber gruplarını büyük bir başarıyla tek bir yerde toplaması en beğeneceğiniz özellikler arasında yer alacak. Windows Live Mail’in zekice düşünülmüş diğer bir özelliği ise çevrimdışı çalıştığı zamanlarda mesaj trafiğini ve paylaşımlı takvimlerini tercihe göre takip edebilmesi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bilgisayar başında geçirdikleri zamanı çok daha iyi yönetebilecek.

Windows Live Sync ile dosyalar yedekli

Eğer birden çok PC’de ve hatta Macintosh bilgisayarlarda çalışıyorsanız, klasörler arasında eşgüdüm sağlayan bu özellik tam size göre görünüyor. Farklı ortamlarda çalıştığınız dosyalarınıza her yerden erişim sağlayabilmek için artık onları sürekli İnternete yüklemeye ihtiyacınız yok. Belgeleriniz, resimleriniz, müzikleriniz, vb. gibi kendi içeriğinizi sakladığınız klasörleri, artık güvenli bir şekilde ve doğrudan internetteki kendi alanınızla senkronize edebilirsiniz. Windows Live Sync, internete bağlanır bağlanmaz bilgisayarınızda güncellediğiniz dosyadaki değişiklikleri web alanınızdaki klasöre de yansıtarak zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

Ücretsiz sunulan Windows Live Essentials’ın yeni beta’sını http://essentials.live.com ve http://messengerdownload.live.com adreslerinden indirebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı