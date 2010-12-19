Windows Phone 7 Marketplace'deki uygulama sayısı 4500'e yaklaştı

Akıllı telefon dünyasının en genç platformu Windows Phone 7'nin uygulama mağazasındaki içerik sayısı her geçen gün hızla artıyor. Platformun uygulama mağazası Windows Phone 7 Marketplace'i internet ortamına taşıyan WP7applist'in sitesinden yer alan istatistiklere göre mağazadaki uygulama sayısı 14 Aralık itibariyle 4000 sınırı, dün itibariyle de 4400 uygulama sınırını aştı.

Microsoft 25 Kasım'da yaptığı resmi açıklama ile uygulama sayısının 3000'i aştığını duyurduğu Windows Phone 7 Marketplace, 2000 uygulama sınırınıysa 8 Kasım'da geçmişti. Oldukça etkiliyici bir şekilde büyüyen Windows Phone 7 Marketplace, bu performansını sürdürmesi halinde, gelecek yılın başında yaklaşık 6000 uygulamanın bulunduğu Palm AppCatalog'u geçecek gibi duruyor.