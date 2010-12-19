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Windows Phone 7 Marketplace'deki uygulama sayısı 4500'e yaklaştı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon dünyasının en genç platformu Windows Phone 7'nin uygulama mağazasındaki içerik sayısı her geçen gün hızla artıyor. Platformun uygulama mağazası Windows Phone 7 Marketplace'i internet ortamına taşıyan WP7applist'in sitesinden yer alan istatistiklere göre mağazadaki uygulama sayısı 14 Aralık itibariyle 4000 sınırı, dün itibariyle de 4400 uygulama sınırını aştı.

Microsoft 25 Kasım'da yaptığı resmi açıklama ile uygulama sayısının 3000'i aştığını duyurduğu Windows Phone 7 Marketplace, 2000 uygulama sınırınıysa 8 Kasım'da geçmişti. Oldukça etkiliyici bir şekilde büyüyen Windows Phone 7 Marketplace, bu performansını sürdürmesi halinde, gelecek yılın başında yaklaşık 6000 uygulamanın bulunduğu Palm AppCatalog'u geçecek gibi duruyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar ben birşey sormek istiyorum:
O kadar Android market,windows phone 7 market ve App store diyoruz ama ovi deki uygulama sayısı kaçtır acaba bir bilginiz varmı?
Bilgilendirme için şimdiden teşekkürler...
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Kalavera 8 yıl
50000 civarı diye biliyorum..
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ten_don 8 yıl
palm'e yazık oldu yaw, WEBOS ne güzel işletim sistemidir öyle ama destek yok windows tabi geçer!
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BlessedSoul 8 yıl
ten_don
palm'e yazık oldu yaw, WEBOS ne güzel işletim sistemidir öyle ama destek yok windows tabi geçer!


WebOS çok iyi işletim sistemi, fakat HPalm'in ilk önce doğru düzgün ve farklı kullanıcılara hitap eden donanımlar yapması, ve uygulama geliştiricilerine destek olarak App Catalog'u geliştirmesi gerekiyor. Bir de pazarlamayı geliştirmek lazım tabii. Aslında HP bunların hepsini yapabilecek kapasitede bir firma, yapıp yapmayacağını göreceğiz.
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