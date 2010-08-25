Windows Phone 7 konsolcularla telefoncuları karşılaştıracak

Microsoft'un merakla beklenen mobil işletim sistemi Windows Phone 7 hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bilindiği üzere Windows Phone 7, Xbox Live desteği ile gelecek. Windows Phone 7 ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgi de bu konuyla alakalı. Microsoft Kanada'nın Mobil Çözümler bölümü yöneticisi tarafından doğrulanan bilgiye göre, Windows Phone 7 işletim sistemli telefon kullanıcıları Xbox kullanıcılarıyla birlikte online olarak aynı oyunu oynayabilecek. Konsolcularla akıllı telefonları karşı karşıya getirecek bu çözüm ile Xbox Live'de farklı bir oyun deneyimi yaşanacak.

Windows Phone 7'nin Xbox entegrasyonunun online olarak karşılaşmanın dışında daha önemli özellikler taşıyacağını bildiren yönetici, Windows Phone 7 üzerinden oynanacak mini oyunların Xbox'taki oyunlarda bazı içeriklerin açılması için gerekli olacağını açıkladı yani Xbox oyuncuları oynadıkları oyunlarda bazı içerikleri görebilmek için Windows Phone 7 üzerinden mini oyunları oynamak zorunda kalacak. Son olarak, Windows Phone 7 oyunlarının 1.99$ ile 2.99$ arasında olacağı açıklanırken, bilgisini verdiğimiz konsol-telefon arası online oyunlar için kullanıcıların Xbox Live Silver hesaba sahip olması gerektiğini de belirtmekte fayda var.