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Windows Phone 7 konsolcularla telefoncuları karşılaştıracak

Windows Phone 7 kullanıcıları, oyunlarda konsolculara karşı oynayabilecek.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Microsoft'un merakla beklenen mobil işletim sistemi Windows Phone 7 hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bilindiği üzere Windows Phone 7, Xbox Live desteği ile gelecek. Windows Phone 7 ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgi de bu konuyla alakalı. Microsoft Kanada'nın Mobil Çözümler bölümü yöneticisi tarafından doğrulanan bilgiye göre, Windows Phone 7 işletim sistemli telefon kullanıcıları Xbox kullanıcılarıyla birlikte online olarak aynı oyunu oynayabilecek. Konsolcularla akıllı telefonları karşı karşıya getirecek bu çözüm ile Xbox Live'de farklı bir oyun deneyimi yaşanacak.

Windows Phone 7'nin Xbox entegrasyonunun online olarak karşılaşmanın dışında daha önemli özellikler taşıyacağını bildiren yönetici, Windows Phone 7 üzerinden oynanacak mini oyunların Xbox'taki oyunlarda bazı içeriklerin açılması için gerekli olacağını açıkladı yani Xbox oyuncuları oynadıkları oyunlarda bazı içerikleri görebilmek için Windows Phone 7 üzerinden mini oyunları oynamak zorunda kalacak. Son olarak, Windows Phone 7 oyunlarının 1.99$ ile 2.99$ arasında olacağı açıklanırken, bilgisini verdiğimiz konsol-telefon arası online oyunlar için kullanıcıların Xbox Live Silver hesaba sahip olması gerektiğini de belirtmekte fayda var.


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gun 9 yıl
HTC HD2'ye resmi olarak Windows Phone 7 desteği gelmeyecek.
Microsoft bu alana gerekli ilgiyi nihayet cep telefonunu konsol gibi görerek gösterecek.
Zira yıllarca Windows Mobile serisi en kötü işletim sistemlerinden biri oldu. Ne zaman Apple AppStore ile cep telefonunu konsol gibi oyun satılabilecek bir hale getirdi Microsoft'da o zaman gerçekten ilgi göstermeye başladı.
Neden derseniz Xbox yüzünden diyebiliriz, Microsoft'un masa üstü işletim sisteminden sonra girdiği en büyük iş konsol üreticiliği bunu şimdi cep telefonuna taşımaya kararlı ki bence başarılı olacaklar.
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Theori 9 yıl
Xbox portable hayalleri gerçek oldu. Sony'den de ps phone gelicek iddiaları geliyor. E nintendo zaten 3 boyutlu ds'ini tanıttı. Portable konsol piyasası karışıcak gibi gözüküyor.
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Batuist 9 yıl
bana saçma geliyor.. çokta rağbet göreceğini zannetmiyorum...
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kckfrk 9 yıl
HTC HD2 ye bi çıksa şu Win 7 çok süper olacak acaba bunun gibi konsollarla karşılaştırırmı bizi?
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