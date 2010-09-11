Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 7 takımı rakipleri için cenaze töreni düzenledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
47,8b
1
188
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu ayın başında Windows Phone 7'nin pazarlanmaya hazır versiyonunun yani RTM sürümünün hazır olmasından dolayı, Microsoft'un merkez yerleşkesinde bir kutlama düzenlendi. Fakat tören alıştığımızın dışındaydı çünkü Windows Phone 7 takımı rakiplerini son yolculuklarına uğurluyordu.

Microsoft çalışanları tarafından Michael Jackson'ın efsane dansı Thriller'ın da yapıldığı temsili cenaze töreninde (WP7 takımı için kutlama töreni) "Windows Phone 7 OS platformu rakiplerini defnediyor" yazılı aracı takip eden cenaze araçlarının arasında iPhone ve Blackberry'nin maketleri "istenmeyen elektronik cihazlar" mezarlığına doğru götürüldü.

Yakın zamanda da Microsoft, Secret Cinema'nın Lawrence of Arabia filminin gösteriminden önce "Devrim yaklaşıyor" mesajını verdiği Windows Phone 7'nin ilk reklamını yayınlamıştı. Ekim ayı içersinde Avurpa'da kullanıcının karşısına çıkacak olan Windows Phone 7'nin pazarda devrim gerçekleştirip rakiplerini "istenmeyen elektronik cihazlar" mezarlığına gönderip gönderemeyeceğini hep birlikte göreceğiz...

Windows Phone 7 takımı rakipleri için cenaze töreni düzenledi
Tam Boyutta Gör
Windows Phone 7 takımı rakipleri için cenaze töreni düzenledi
Tam Boyutta Gör
Windows Phone 7 takımı rakipleri için cenaze töreni düzenledi
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
maxmania 2 yıl en beğenilen
milletin yüzü biraz gülsün. bu haberi hortlatmasam olmaz. microsoft neye niyet neye kısmet.
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 2 yıl HLLBN
HLLBN
Bu sistemi bilip de aldık,herşeyimize yetiyor,zorla mı aldırdılar,kime göre neye göre vb cümlelerle sana saldırmaya gelecekler hazır ol


O cümlelerle savunanlar bile vazgeçti hocam Windows Mobile'dan. Herkes ya Android yada iPhone aldı.
HLLBNBu sistemi bilip de aldık,herşeyimize yetiyor,zorla mı aldırdılar,kime göre neye göre vb cümlelerle sana saldırmaya gelecekler hazır ol ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HLLBN 2 yıl SixSixSix
Bu sistemi bilip de aldık,herşeyimize yetiyor,zorla mı aldırdılar,kime göre neye göre vb cümlelerle sana saldırmaya gelecekler hazır ol
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Harrow35 2 yıl





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratcool 2 yıl
mail için windows phone önerir misiniz? Htc 10 ile beraber kullanacağım. Wifili, resim çeksin falan aradığım nitelikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
meğer kendi cenazeleri imiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 yıl
SystemApps vardı bir aralar buralarda. WP8 daha çıkmadan henüz WP7.5 varken çok attı tuttu buralarda. WP8 ile masaüstü ve mobil tek çatı altında toplanacak. Ufak bir port işlemi ile masaüstü uygulamalar mobilde çalışacak diyordu. Yahu bu kadar basit mi bu işler? Biri x86 diğeri ARM. Fanlık böyle bir şey gerçekleri bile görmesine engel oluyordu. Hatta iOS'i geçeceğini çok söyledi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 2 yıl Mr. Jingles
Aptallık Microsoft yapmadı. Hala da niye yapmadığı ni merak ediyorum. Arayüzü dulzetip uygulama yapımcılarına bastırarak parayı iş tamam di.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türbülans Havayolları A.Ş 2 yıl
Numara yonlendirme cagri bekletme secenegi 1990lar da cikan telefonlarda bile varken, Windows Phone 7, 7.5, 7.8 ve 8 de yoktu 8.1 guncellemesiyle geldi.. O yuzden cok da saapmamak lazim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyinsis 2 yıl Türbülans Havayolları A.Ş
Türbülans Havayolları A.Ş
Numara yonlendirme cagri bekletme secenegi 1990lar da cikan telefonlarda bile varken, Windows Phone 7, 7.5, 7.8 ve 8 de yoktu 8.1 guncellemesiyle geldi.. O yuzden cok da saapmamak lazim

asıl mesele bu değil. el feneri gibi basit bir uygulama da ios 7 ile geldi ama store'da uygulama vardı. onu yükleyince fenerin de oluyordu (hatta bir sürü fener uygulaması türedi sonra). yani adam gibi bir store oldu mu gerisi hikaye, işletim sistemi düzgün çalışsın yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosef 2 yıl
windows phone mu? O da ney?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hareketliperde 2 yıl
windows phone sayesinde ucuz ikinci el whatsapp teli bulabiliyoruz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puitu 2 yıl
Konu fena hortlamiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 2 yıl
Nokia çekilip Microsoft Mobile adı olaya dahil olunca gerileme başladı. Şu an ortada pek yok zaten WP.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kergit 2 yıl
Güzel işletim sistemiydi. Yazık oldu
Donanımı android ten daha verimli kullanması bile yeterdi.
İşte uygulama zenginliği sağlayamadılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
47811 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, ios ve
4 etiket daha iPhone blackberry microsoft Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS GTS 450 Top SLI video inceleme 9 yıl TG: XS ile taşınabilir depolama cihazları üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim