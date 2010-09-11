Windows Phone 7 takımı rakipleri için cenaze töreni düzenledi

Bu ayın başında Windows Phone 7'nin pazarlanmaya hazır versiyonunun yani RTM sürümünün hazır olmasından dolayı, Microsoft'un merkez yerleşkesinde bir kutlama düzenlendi. Fakat tören alıştığımızın dışındaydı çünkü Windows Phone 7 takımı rakiplerini son yolculuklarına uğurluyordu.

Microsoft çalışanları tarafından Michael Jackson'ın efsane dansı Thriller'ın da yapıldığı temsili cenaze töreninde (WP7 takımı için kutlama töreni) "Windows Phone 7 OS platformu rakiplerini defnediyor" yazılı aracı takip eden cenaze araçlarının arasında iPhone ve Blackberry'nin maketleri "istenmeyen elektronik cihazlar" mezarlığına doğru götürüldü.

Yakın zamanda da Microsoft, Secret Cinema'nın Lawrence of Arabia filminin gösteriminden önce "Devrim yaklaşıyor" mesajını verdiği Windows Phone 7'nin ilk reklamını yayınlamıştı. Ekim ayı içersinde Avurpa'da kullanıcının karşısına çıkacak olan Windows Phone 7'nin pazarda devrim gerçekleştirip rakiplerini "istenmeyen elektronik cihazlar" mezarlığına gönderip gönderemeyeceğini hep birlikte göreceğiz...