Windows Phone 8, Windows 8 ile aynı çekirdeği kullanacak

Windows 8 işletim sisteminin genel kullanıma açık ilk beta sürümünü yakın gelecekte kullanıma sunmaya hazırlanan Microsoft, platform ortaklığı çerçevesinde yeni işletim sisteminin çekirdek yapısını, akıllı telefonlar için geliştirdiği Windows Phone 8'de de kullanacak gibi görünüyor. Windows Phone platformu için en son Mango güncellemesini yayınlayan ve ileriki dönemde Apollo ile Tango kod adlarını taşıyan yeni güncellemeler de sunacak olan Microsoft, Windows Phnone 8'de ise daha radikal değişiklikler peşinde.

Windows Phone yöneticisi Joe Belfiore'in açıklamalarına göre Windows 8 ve Windows Phone 8'de kod temelli ortak bir yapı olacak. Mobil işletim sistemi Windows Phone 8, ana işletim sistemi Windows 8'in sadece kullanıcı arayüzüne değil aynı zamanda çekirdek seviyesindeki çok sayıda komponentine de sahip olacak. Ortak yapı sayesinde geliştiricilerin yeni mobil işletim sistemine daha hızlı adapte olması ve var olan uygulamaların çok daha hızlı bir şekilde port edilebilmesi hedefleniyor.

Microsoft'u yakından takip eden Paul Thurrott da Windows 8 ve Windows Phone 8'in aynı çekirdeği kullanacağını hatta aynı çok çekirdekli işlemci, grafik teknolojileri ve güvenlik modeline sahip olacağını ifade ediyor. Bu yılın ikinci yarısında çıkması beklenen Windows 8 ile hem masaüstü ve dizüstü hem de tablet bilgisayarları hedefleyen Microsoft daha sonra çıkacak Windows Phone 8 ile de yeni nesil akıllı telefon yarışında pazardaki iddiasını güçlendirme yönünde hareket edecek gibi görünüyor.



