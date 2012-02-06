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Windows Phone 8, Windows 8 ile aynı çekirdeği kullanacak

7 yıl
20,2b
1
17
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8 işletim sisteminin genel kullanıma açık ilk beta sürümünü yakın gelecekte kullanıma sunmaya hazırlanan Microsoft, platform ortaklığı çerçevesinde yeni işletim sisteminin çekirdek yapısını, akıllı telefonlar için geliştirdiği Windows Phone 8'de de kullanacak gibi görünüyor. Windows Phone platformu için en son Mango güncellemesini yayınlayan ve ileriki dönemde Apollo ile Tango kod adlarını taşıyan yeni güncellemeler de sunacak olan Microsoft, Windows Phnone 8'de ise daha radikal değişiklikler peşinde. 
Windows Phone yöneticisi  Joe Belfiore'in açıklamalarına göre Windows 8 ve Windows Phone 8'de kod temelli ortak bir yapı olacak. Mobil işletim sistemi Windows Phone  8, ana işletim sistemi Windows 8'in sadece kullanıcı arayüzüne değil aynı zamanda çekirdek seviyesindeki çok sayıda komponentine de sahip olacak. Ortak yapı sayesinde geliştiricilerin yeni mobil işletim sistemine daha hızlı adapte olması ve var olan uygulamaların çok daha hızlı bir şekilde port edilebilmesi hedefleniyor.
Microsoft'u yakından takip eden Paul Thurrott da Windows 8 ve Windows Phone 8'in aynı çekirdeği kullanacağını hatta aynı çok çekirdekli işlemci, grafik teknolojileri ve güvenlik modeline sahip olacağını ifade ediyor. Bu yılın ikinci yarısında çıkması beklenen Windows 8 ile hem masaüstü ve dizüstü hem de tablet bilgisayarları hedefleyen Microsoft daha sonra çıkacak Windows Phone 8 ile de yeni nesil akıllı telefon yarışında pazardaki iddiasını güçlendirme  yönünde hareket edecek gibi görünüyor.


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ciwano 7 yıl en beğenilen
Nasil da haberin bir Ekrem Cukurca haberi olmadigi anlasiliyor
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sertacaygun 7 yıl
ti7800
sertacaygunArkadaşlar alakasız olacak ama bir soru sormak istiyorum. Mevcut Windows Phonelarda EQ var mı müzik çalar için ? Ayrıca müzik düzenlemek için iTunes tarzı olan Zune adında bir yazılım kullanılıyor diye biliyorum. iTunesdaki gibi playlistler falan yapmak kolay mı Windows Phoneda da ? Bir de Windows Phone 8de SD kart desteği gelecekmiş, o zaman playlist yapmak sıkıntı olmayacak mı iyice ?
Evet , bendeki HTC HD7 de mevcut,Ayrıca Dolby surround ve SRS de var. Son çıkan BEats audiolu modelleri bilmiyorum

Windows'un özelliği mi hocam, yoksa HTC'nin mi ? Nokia'larda da bulabilir miyiz bunu ?
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LordMayros 7 yıl
Wp7 2 ay kapatmadan kullandim iisim olmasa hala daha da kapatmazdim muthis tasarruflu kullaniyor sistem kodlarini akici hizli stabil sadece yazilim kisminda destege ihtiyaci var ki aslinda destegi var sadece ulkemizde olmadigi icin cok objektif bakamiyoruz olaya bende o sekilde suan sadece mecburiyetten android kullaniyorum bekledigim birkac yazilim daha cksin direk transfer olacagim herkes virus demis ama daha cihaz kirilamadi bile ne virusu wp7 kirildi sadece 1 gun sonra tekrar kapatiyor yani bir ise yaramiyor mango guncellemesinden sonra hic kirilamadi normalde ms nin stratejisi geregi hemen kirilmasi gerekiyor ama bu sisteme ayri bir ozen ve strateji var ben cok daha gelisecegine inaniyorum bu arada windows 8 gelistirici surumu kullaniyorum tabletler icin harika olmus masaustu icin pek bir yenilik yok ama farklilikta yok degil xp ve 7 uyumluluk modlari ile hersey calisiyor sikinti yaratmiyor
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Virinom 7 yıl
Core2han
win 5,6.0,6.1,6.5,7,7.5 şimdide 8 koskoca yazılım şirketi dünyadaki bilgisayar kullanıcılarının yüzde 80 nin kullandığı bir işletim sistemi yazan bir yazılım şirketi nasıl oluyorda el kadar telefonda çekirdek stabilliği sağlıyamıyor ? Hadi sağlayamadın daha 1 sene önce aldığım telefonumun yazılım desteğini yedekleme desteğini neden kestin ? Bilgisayar konusunda xp den sonra windows 7 de mavi ekrandan kurtuluruz dedik windows 7 dede şimdi system crush mavi ekranı çıktı...İşin özü şu biz şimdi ha desek dünyayı yakacak güçteyiz ama size eskileri satıp yenileri arkasından çıkarmak varya o bize parayı akıtıyor.

Mavi ekran alıyorsan hatayı işletim sisteminde değil donanımında ara
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DH Misafiri 7 yıl

Android aldı başını gidiyor wp geç kaldı nafile çaba. Dokunmatik ekranı olmayanlar win8'i boşuna alırlar. win8'in hedefi Öncelikli tablet ve akıllı telefon pazarı. Win8 özünü iki şey oluşturuyor mobile kullanım ve dokunmatik. Yani masaüstü modelinden bir şey beklemeyin saflık olur.
Birde konudan bağımsız;

Vista güzeldi fakat sadisti. sistemin anasını ağlatıyordu. Win7 hem güzel hem daha insancıl. Ben çıktığı günden bu yana win7 kullanıyorum hiçbir problem yaşamadım. sorun yaşayanları da tebrik ederim. bu da büyük başarı. mavi ekran sorunu xp ile tarihe gömüldü adam hala mavi ekran diyor. bu da bir başarı.
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E_Aydin35 7 yıl
Windows 1 olaya başını koymuşsan mücadele eder kazanır canla başla.:)
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ti7800 7 yıl
sertacaygun
Arkadaşlar alakasız olacak ama bir soru sormak istiyorum. Mevcut Windows Phonelarda EQ var mı müzik çalar için ? Ayrıca müzik düzenlemek için iTunes tarzı olan Zune adında bir yazılım kullanılıyor diye biliyorum. iTunesdaki gibi playlistler falan yapmak kolay mı Windows Phoneda da ? Bir de Windows Phone 8de SD kart desteği gelecekmiş, o zaman playlist yapmak sıkıntı olmayacak mı iyice ?

Evet , bendeki HTC HD7 de mevcut,Ayrıca Dolby surround ve SRS de var. Son çıkan BEats audiolu modelleri bilmiyorum
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symbiat 7 yıl
eskilerin dediği gibi adın çıkacağına canın çıksın.....
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sertacaygun 7 yıl
Arkadaşlar alakasız olacak ama bir soru sormak istiyorum.
Mevcut Windows Phone'larda EQ var mı müzik çalar için ?
Ayrıca müzik düzenlemek için iTunes tarzı olan Zune adında bir yazılım kullanılıyor diye biliyorum. iTunes'daki gibi playlistler falan yapmak kolay mı Windows Phone'da da ? Bir de Windows Phone 8'de SD kart desteği gelecekmiş, o zaman playlist yapmak sıkıntı olmayacak mı iyice ?
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bilalyakut 7 yıl
resimdeki telefon var olan lumia serisinden ve iphonelardan daha guzel gozukuyor...gercekte neden boyle bir model cikarmazlar ki wp icin?
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deadric 7 yıl
Core2han
win 5,6.0,6.1,6.5,7,7.5 şimdide 8 koskoca yazılım şirketi dünyadaki bilgisayar kullanıcılarının yüzde 80 nin kullandığı bir işletim sistemi yazan bir yazılım şirketi nasıl oluyorda el kadar telefonda çekirdek stabilliği sağlıyamıyor ? Hadi sağlayamadın daha 1 sene önce aldığım telefonumun yazılım desteğini yedekleme desteğini neden kestin ? Bilgisayar konusunda xp den sonra windows 7 de mavi ekrandan kurtuluruz dedik windows 7 dede şimdi system crush mavi ekranı çıktı...İşin özü şu biz şimdi ha desek dünyayı yakacak güçteyiz ama size eskileri satıp yenileri arkasından çıkarmak varya o bize parayı akıtıyor.

Donanımınızda sorun olmalı. Çıktığı günden beri kullanıyorum, hiç mavi ekran hatası görmedim. Hatta ciddi hata benzeri birşey de olmadı. 3 kere falan format atmışımdır win7 çıktığından beri.
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