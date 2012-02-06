Windows Phone 8, Windows 8 ile aynı çekirdeği kullanacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Windows 8 işletim sisteminin genel kullanıma açık ilk beta sürümünü yakın gelecekte kullanıma sunmaya hazırlanan Microsoft, platform ortaklığı çerçevesinde yeni işletim sisteminin çekirdek yapısını, akıllı telefonlar için geliştirdiği Windows Phone 8'de de kullanacak gibi görünüyor. Windows Phone platformu için en son Mango güncellemesini yayınlayan ve ileriki dönemde Apollo ile Tango kod adlarını taşıyan yeni güncellemeler de sunacak olan Microsoft, Windows Phnone 8'de ise daha radikal değişiklikler peşinde.
Windows Phone yöneticisi Joe Belfiore'in açıklamalarına göre Windows 8 ve Windows Phone 8'de kod temelli ortak bir yapı olacak. Mobil işletim sistemi Windows Phone 8, ana işletim sistemi Windows 8'in sadece kullanıcı arayüzüne değil aynı zamanda çekirdek seviyesindeki çok sayıda komponentine de sahip olacak. Ortak yapı sayesinde geliştiricilerin yeni mobil işletim sistemine daha hızlı adapte olması ve var olan uygulamaların çok daha hızlı bir şekilde port edilebilmesi hedefleniyor.
Microsoft'u yakından takip eden Paul Thurrott da Windows 8 ve Windows Phone 8'in aynı çekirdeği kullanacağını hatta aynı çok çekirdekli işlemci, grafik teknolojileri ve güvenlik modeline sahip olacağını ifade ediyor. Bu yılın ikinci yarısında çıkması beklenen Windows 8 ile hem masaüstü ve dizüstü hem de tablet bilgisayarları hedefleyen Microsoft daha sonra çıkacak Windows Phone 8 ile de yeni nesil akıllı telefon yarışında pazardaki iddiasını güçlendirme yönünde hareket edecek gibi görünüyor.
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Windows'un özelliği mi hocam, yoksa HTC'nin mi ? Nokia'larda da bulabilir miyiz bunu ?
Mavi ekran alıyorsan hatayı işletim sisteminde değil donanımında ara
Android aldı başını gidiyor wp geç kaldı nafile çaba. Dokunmatik ekranı olmayanlar win8'i boşuna alırlar. win8'in hedefi Öncelikli tablet ve akıllı telefon pazarı. Win8 özünü iki şey oluşturuyor mobile kullanım ve dokunmatik. Yani masaüstü modelinden bir şey beklemeyin saflık olur.
Birde konudan bağımsız;
Vista güzeldi fakat sadisti. sistemin anasını ağlatıyordu. Win7 hem güzel hem daha insancıl. Ben çıktığı günden bu yana win7 kullanıyorum hiçbir problem yaşamadım. sorun yaşayanları da tebrik ederim. bu da büyük başarı. mavi ekran sorunu xp ile tarihe gömüldü adam hala mavi ekran diyor. bu da bir başarı.
Evet , bendeki HTC HD7 de mevcut,Ayrıca Dolby surround ve SRS de var. Son çıkan BEats audiolu modelleri bilmiyorum
Mevcut Windows Phone'larda EQ var mı müzik çalar için ?
Ayrıca müzik düzenlemek için iTunes tarzı olan Zune adında bir yazılım kullanılıyor diye biliyorum. iTunes'daki gibi playlistler falan yapmak kolay mı Windows Phone'da da ? Bir de Windows Phone 8'de SD kart desteği gelecekmiş, o zaman playlist yapmak sıkıntı olmayacak mı iyice ?
Donanımınızda sorun olmalı. Çıktığı günden beri kullanıyorum, hiç mavi ekran hatası görmedim. Hatta ciddi hata benzeri birşey de olmadı. 3 kere falan format atmışımdır win7 çıktığından beri.
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