Windows Phone 8.1 harici USB belleklere destek sunabilir





Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemindeki eksikliği hissedilen tüm özellikleri sunmayı planladığı 8.1 güncellemesi geliştiricilere dağıtılmaya başladı ve bu yenilikler de birer birer ortaya çıkıyor.





Güncelleme ile ilgili gündeme gelen son yenilik harici USB çevrebirimlerine destek sunulması oldu. USB OTG olarak da bilinen özellik Android işletim sisteminde uzun süredir destekleniyor.





Bu sayede artık microUSB bağlantısı üzerinden Windows Phone kullanıcıları flash disklerine kolayca veri aktarabilecek. Özellikle microSD desteği olmayan ve düşük hafızalı modeller için bu özellik büyük önem taşıyor. Bağlantı için bir adaptör veya microUSB girişli flash bellek olması şart. Flash bellek haricinde fare, klavye gibi arabirimlere izin verilip verilmeyeceği bilinmiyor.





Özellik resmi olarak duyrulmuş değil. Ancak önümüzdeki haftalarda başlayacak BUILD geliştirici konferansında kesinlik kazanması bekleniyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/03/windows-phone-8-1-could-support-removable-usb-flash-drives/?utm_source=mobilerepublic