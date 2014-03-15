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Windows Phone 8.1 harici USB belleklere destek sunabilir

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8.1 harici USB belleklere destek sunabilir

Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemindeki eksikliği hissedilen tüm özellikleri sunmayı planladığı 8.1 güncellemesi geliştiricilere dağıtılmaya başladı ve bu yenilikler de birer birer ortaya çıkıyor. 

Güncelleme ile ilgili gündeme gelen son yenilik harici USB çevrebirimlerine destek sunulması oldu. USB OTG olarak da bilinen özellik Android işletim sisteminde uzun süredir destekleniyor. 

Bu sayede artık microUSB bağlantısı üzerinden Windows Phone kullanıcıları flash disklerine kolayca veri aktarabilecek. Özellikle microSD desteği olmayan ve düşük hafızalı modeller için bu özellik büyük önem taşıyor. Bağlantı için bir adaptör veya microUSB girişli flash bellek olması şart. Flash bellek haricinde fare, klavye gibi arabirimlere izin verilip verilmeyeceği bilinmiyor. 

Özellik resmi olarak duyrulmuş değil. Ancak önümüzdeki haftalarda başlayacak BUILD geliştirici konferansında kesinlik kazanması bekleniyor.  

http://www.ubergizmo.com/2014/03/windows-phone-8-1-could-support-removable-usb-flash-drives/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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FreeRun 5 yıl en beğenilen
teknoseyirden levent pekcan katıldığı bir etkinlikte sahnedeki adamın kabloyla görüntü aktardığını söylemişti, sorduklarında bilgi alamadıklarını söylemişti, ben ileride geleceğini düşünüyorum.
teknoseyirden levent pekcan katıldığı bir etkinlikte sahnedeki adamın kabloyla görüntü aktardığını söylemişti, sorduklarında bilgi alamadıklarını söylemişti, b...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 5 yıl
Kablosuz görüntü aktarımını sağlaması önemli bir adım olur. Otg yoluyla belleklere uygulama yüklemeyi destekler mi sizce.
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eren..34 5 yıl
GTA San Andreas' ı televizyondan oynasak varya
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kurtay 5 yıl
Konu başlığındaki resimdekine benzer Micro usb bellek varmı?
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Bay H 5 yıl
USB HID aygıtlarına destek geleceği belirtiliyordu büyük olasılık ile klavyeye de destek sunacaktır
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FreeRun 5 yıl
birde televizyona görüntü verme gelse güzel olur.
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