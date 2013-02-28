Windows Phone Blue ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor





Microsoft'un bu yıl tüm hizmet ve platformları için Blue adında yeni bir güncelleme stratejisi benimsediği, firmanın ser verip sır vermemesine rağmen artık belirginleşmeye başladı. Windows Blue, Windows Phone Blue şeklinde güncelleme kodlarına sahip olacağı belirtilen projenin yeni izleri HTC Tiara modelinde ortaya çıktı.





Bilindiği gibi orta üst seviye bir cihaz olacak HTC Tiara, Windows Phone 8 GDR2 şeklinde bir işletim sistemi barındırıyor. General Distribution Release şeklinde açılıma sahip olan GDR, tüm kullanıcılara dağıtılmaya hazır ürün güncellemelerini ifade ediyor.





Geçen yıl Microsoft, Windows Phone için iki yeni güncelleme yayınlayarak donanım ve yazılım kısıtlamaları ile ilgili değişiklikler yapmıştı. Bu yıl ise GDR ile muhtemelen düşük çapta güncellemeler planlıyor. Portico ile başlayan ilk GDR sonrasında, GDR2 ve GDR3 güncellemeleri Windows Phone 8 kullanıcılarına sunulacak. Yaz dönemindeki yeni Windows Phone modelleri GDR2 ile gelecek. Ancak GDR3 olacak mı, olacaksa ne zaman olacak şimdilik bilinmiyor.





Asıl büyük güncelleme ise Windows Phone Blue ile yıl sonlarına doğru kullanıcılara sunulacak. Bu güncelleme Windows 8 ve RT uygulama modellerinin daha çok entegre olmasını sağlayacak. Genel olarak Windows Blue ise yeni programlama arayüzü, kernel güncellemeleri ve arka planda bazı kullanıcı arayüzü geliştirmeleri içerecek.





Kaynaklar Microsoft içerisinde Apollo Plus olarak bir kavramın telaffuz edildiğini de belirtiyor. Bu kavram, Apollo kod adlı Windows Phone 8'e yapılacak güncellemeleri işaret ediyor. Bilgiler tüm WP8 cihazlarının bu güncellemeleri edineceği yönünde. Çünkü Microsoft, WP8 kullanıcılarının güncelleme konusunda korkusunun olmaması gerektiğini dile getirmişti.





Windows Blue güncellemesinin Ağustos ayında tüketici önizleme sürümü olarak dağıtılacağı ve bunun tek beta olacağı daha önce iddia edilmişti. Güz döneminde de Windows ve Windows Phone platformları için güncellemeler dağıtılmaya başlayacak.