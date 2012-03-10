Windows Phone Mango sonbaharda resmi olarak Tükiye'ye gelecek

Microsoft'un akıllı telefon segmentinde iddialı bir konuma yükselmek amacıyla geliştirdiği Windows Phone 7 işletim sistemi bugüne kadar pek çok modelde yerini aldı. Mango ve Tango adında iki önemli güncelleme de gören Windows Phone 7 yüklü modelleri, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen halen resmi olarak ülkemizde göremiyoruz.





Geçen hafta gerçekleşen CeBIT 2012 teknoloji fuarına katıldıktan sonra ülkemize bir ziyaret gerçekleştiren Microsoft başkan yardımcısı Kevin Turner, Xbox 360 ve Windows Phone 7 hakkında merak edilen sorulara cevap verdi.





Microsoft'un Xbox 360 platformu bilindiği gibi resmi olarak ülkemize de giriş yapacak. Ancak tarih olarak kesin bir bilgi bulunmuyordu. Turner Xbox 360 platformunun resmi olarak sonbahar aylarında ülkemize de giriş yapacağını açıkladı. Türkçe oyun desteği ve müşteri hizmetleri de beraberinde gelecek.





Diğer bir bilgi ise Windows Phone platformu hakkında. Windows Phone Marketplace uygulama mağazasının Türkiye dahil 23 ülkede daha yayına başlayacağının duyurulması Lumia 610 ile birlikte Windows Phone platformunu Türkiye'de de görebileceğimiz konusunda bir heyecan uyandırmıştı. Bilindiği gibi resmi olarak Türkçe desteği sunmadığı için bu ürünleri pazarımızda göremiyoruz.





Kevin Turner, Windows Phone platformunun sonbahar aylarında Mango güncellemesi ile birlikte ülkemiz pazarına gireceğini ve artık tüm dünya ile eş zamanlı olarak güncellemeleri almaya başlayacağını duyurdu.





Ayrıca tüm Microsoft hizmetleri resmi olarak Türkçe dilinde aynı dönemlerde ülkemizde yayına başlamış olacak.





Windows Phone platformunun resmi olarak ülkemize gireceğini duymak bizleri sevindirdi. Ancak bahsedilen dönemde Windows Phone 8 işletim sisteminin yayınlanma aşamasında olduğunu düşündüğümüzde, önce Mango güncellemesi ardından Tango ve WP 8 güncellemelerinin ülkemize gelmesinin gelecek yılın ortalarında ancak gerçekleşeceğini tahmin edebiliriz.





BlackBerry, Android ve iPhone akıllı telefon modelleri lansmandan bir süre sonra ülkemize de giriş yapıyor. Pazar potansiyeli her geçen gün büyüyen ülkemize Windows Phone platformunun geç sayılabilecek bir dönemde girecek olması eminiz pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratacaktır.