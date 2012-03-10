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Windows Phone Mango sonbaharda resmi olarak Tükiye'ye gelecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un akıllı telefon segmentinde iddialı bir konuma yükselmek amacıyla geliştirdiği Windows Phone 7 işletim sistemi bugüne kadar pek çok modelde yerini aldı. Mango ve Tango adında iki önemli güncelleme de gören Windows Phone 7 yüklü modelleri, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen halen resmi olarak ülkemizde göremiyoruz. 

Geçen hafta gerçekleşen CeBIT 2012 teknoloji fuarına katıldıktan sonra ülkemize bir ziyaret gerçekleştiren Microsoft başkan yardımcısı Kevin Turner, Xbox 360 ve Windows Phone 7 hakkında merak edilen sorulara cevap verdi.

Microsoft'un Xbox 360 platformu bilindiği gibi resmi olarak ülkemize de giriş yapacak. Ancak tarih olarak kesin bir bilgi bulunmuyordu. Turner Xbox 360 platformunun resmi olarak sonbahar aylarında ülkemize de giriş yapacağını açıkladı. Türkçe oyun desteği ve müşteri hizmetleri de beraberinde gelecek.

Diğer bir bilgi ise Windows Phone platformu hakkında. Windows Phone Marketplace uygulama mağazasının Türkiye dahil 23 ülkede daha yayına başlayacağının duyurulması Lumia 610 ile birlikte Windows Phone platformunu Türkiye'de de görebileceğimiz konusunda bir heyecan uyandırmıştı. Bilindiği gibi resmi olarak Türkçe desteği sunmadığı için bu ürünleri pazarımızda göremiyoruz.

Kevin Turner, Windows Phone platformunun sonbahar aylarında Mango güncellemesi ile birlikte ülkemiz pazarına gireceğini ve artık tüm dünya ile eş zamanlı olarak güncellemeleri almaya başlayacağını duyurdu.

Ayrıca tüm Microsoft hizmetleri resmi olarak Türkçe dilinde aynı dönemlerde ülkemizde yayına başlamış olacak.

Windows Phone platformunun resmi olarak ülkemize gireceğini duymak bizleri sevindirdi. Ancak bahsedilen dönemde Windows Phone 8 işletim sisteminin yayınlanma aşamasında olduğunu düşündüğümüzde, önce Mango güncellemesi ardından Tango ve WP 8 güncellemelerinin ülkemize gelmesinin gelecek yılın ortalarında ancak gerçekleşeceğini tahmin edebiliriz. 

BlackBerry, Android ve iPhone akıllı telefon modelleri lansmandan bir süre sonra ülkemize de giriş yapıyor. Pazar potansiyeli her geçen gün büyüyen ülkemize Windows Phone platformunun geç sayılabilecek bir dönemde girecek olması eminiz pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratacaktır.

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erci501 7 yıl en beğenilen
Sonbahar bence çok erken. Türkiye bu kadar gelişmiş bir işletim sistemini kaldıramaz. Bence mango 2013te,tango 2014 te wp8 ise 2015 te gelsin. Türkiye ye bu kadar değer verdikleri için microsoft ve nokia ya binlerce kez teşekkür etmek lazım. sonuçta Türkiye 3.dünya ülkesi gibi saygı görüyor microsofttan. bravo microsoft bravo wpfanları.
Sonbahar bence çok erken. Türkiye bu kadar gelişmiş bir işletim sistemini kaldıramaz. Bence mango 2013te,tango 2014 te wp8 ise 2015 te gelsin. Türkiye ye bu ka...
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sertacarslan 7 yıl
NéGRo

exting bu telefon türkiyede çok satmz ben size diyim
Ona hiç şüphe yok zaten malum herkes hızı çekirdeğe, ram miktarına bağladığı için kimse WPli cihazlara yönelmeyecektir çünkü en yüksek donanım özelliklerine sahip wpli cihazlar bile orta segment androidli cihazlarla eş değer donanıma sahip


Onlar da şark kurnazlığı yapmayıp, donanım maliyetine katlanıp, üst seviye donanıma sahip cihazlar da çıkarsınlar, mevcut WP modellerinden iki kat yüksek performans sunsunlar da performans rekorları kırsınlar o zaman.

Düşük donanımda yüksek donanım Androidlerle aynı performansı sunuyorlar da sanki onlardan ucuza mı satıyorlar???
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erci501 7 yıl en beğenilen
Sonbahar bence çok erken. Türkiye bu kadar gelişmiş bir işletim sistemini kaldıramaz. Bence mango 2013te,tango 2014 te wp8 ise 2015 te gelsin. Türkiye ye bu kadar değer verdikleri için microsoft ve nokia ya binlerce kez teşekkür etmek lazım. sonuçta Türkiye 3.dünya ülkesi gibi saygı görüyor microsofttan. bravo microsoft bravo wpfanları.
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createemir 7 yıl
Windows Phone Nokia sayesinde böyle yerlere gelmeyi başardı..
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DH Misafiri 7 yıl
bu saatten sonra gelse nolurki microsft özellikle amerika türkiyeye hic deger vermiyor bizi anlayan asya ulkeleri özellikle japonlar
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E_Aydin35 7 yıl
Sonbaharmı niye bu kadar uzatıyorlarki, hazırmı güncelleme bu kadar uzatıyorlar yoksa yapım aşamasındamı :P ?
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masaüçyarımsaat 7 yıl
bu telefon türkiyede çok satmz ben size diyim
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AMERICAN 7 yıl masaüçyarımsaat
exting

bu telefon türkiyede çok satmz ben size diyim

Niye?
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Azumi 7 yıl masaüçyarımsaat
exting

bu telefon türkiyede çok satmz ben size diyim

Ona hiç şüphe yok zaten malum herkes hızı çekirdeğe, ram miktarına bağladığı için kimse WP'li cihazlara yönelmeyecektir çünkü en yüksek donanım özelliklerine sahip wpli cihazlar bile orta segment androidli cihazlarla eş değer donanıma sahip
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Dark Shade 7 yıl
bu dk dan sonra gelmesede olur...
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yabanci_ch 7 yıl
Tango-mango karisti iyice,nisanda lumia 800e turkce destegi gelecek diye duymustum simdi sobahara mi ertelediler?
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jibe 7 yıl
Xbox ve Windows phone un bu zamana kadar Türkiyeye resmi olarak gelmemesinin nasıl mantıklı bir açıklması olabilir merak ediyorum doğrusu.
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cagataykoroglu 7 yıl
Sonunda iphone 3g den kurtulacağım.
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