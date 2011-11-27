Windows Phone Mango yüklü Acer Allegro Fransa ve Tayvan'da resmi olarak satışa sunuldu

Microsoft, Windows Phone işletim sistemini Nokia hamlesi ile Avrupa pazarına daha güçlü sokmanın planlarını yapıyor. Asya kıtasında ise Acer, Fujitsu gibi firmalar Windows Phone için pazar payı arıyor. Acer hem Asya hem de Avrupa pazarında rekabet edecek yeni Windows Phone cihazını resmi olarak tanıttı.





Acer Allegro adını alan model Fransa ve Tayvan pazarlarına resmi olarak sunuldu. Orta seviye fiyatı ile Windows Phone almak isteyen ancak çok fazla para vermek istemeyen tüketicileri hedefliyor.





Cihaz 3.6 inç WVGA 800 x 480 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 1GHz hızında tek çekirdekli Qualcomm MSM8255 işlemci, Windows Phone Mango işletim sistemi, 8GB dahili hafıza, anı yakalamak için 5MP arka kamera ve 1300mAh batarya sunuyor. Ön kamerası olmayan cihaz 8 saat konuşma süresi sunuyor.





Acer Allegro Fransa'da kontratsız olarak 285 Avrodan kontratsız olarak satışa sunuldu. Tayvan'da ise 30 Kasım itibariyle benzer fiyattan raflarda olacak.