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Windows Phone Mango yüklü Acer Allegro Fransa ve Tayvan'da resmi olarak satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,1b
1
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows Phone işletim sistemini Nokia hamlesi ile Avrupa pazarına daha güçlü sokmanın planlarını yapıyor. Asya kıtasında ise Acer, Fujitsu gibi firmalar Windows Phone için pazar payı arıyor. Acer hem Asya hem de Avrupa pazarında rekabet edecek yeni Windows Phone cihazını resmi olarak tanıttı.

Acer Allegro adını alan model Fransa ve Tayvan pazarlarına resmi olarak sunuldu. Orta seviye fiyatı ile Windows Phone almak isteyen ancak çok fazla para vermek istemeyen tüketicileri hedefliyor.

Cihaz 3.6 inç WVGA 800 x 480 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 1GHz hızında tek çekirdekli Qualcomm MSM8255 işlemci, Windows Phone Mango işletim sistemi, 8GB dahili hafıza, anı yakalamak için 5MP arka kamera ve 1300mAh batarya sunuyor. Ön kamerası olmayan cihaz 8 saat konuşma süresi sunuyor. 

Acer Allegro Fransa'da kontratsız olarak 285 Avrodan kontratsız olarak satışa sunuldu. Tayvan'da ise 30 Kasım itibariyle benzer fiyattan raflarda olacak.

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OvernightSensation 8 yıl en beğenilen
sahoron
Stanislas Xavier kalın parlak plastikten yapılmış, itici bir tasarımı var [DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=S38HgBCDjZk&feature=player_embedded#!]
Video yu izleyince bir kez daha anladım donanım sorunu olmasa, işletim sistemi kişiselleştirebilir olsa ve eksiklikleri giderilse androidden daha iyi. Bir de uygulama tabi.

geriye ne kaldı zaten? ios ve androidi farklı kılanların hepsini söyledin :)
sahoronStanislas Xavier kalın parlak plastikten yapılmış, itici bir tasarımı var [DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=S38HgBCDjZk...
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cank1981 8 yıl
sertacarslan
Ya, bu WP haberlerinde WP kullanılan telefonları ya da WPun kendisini eleştirenlere eksi basan tiplere uyuz olduğum kadar ifanlara bile uyuz olmuyorum.Neyi eksiliyorsunuz kardeşim? Hayatınızda bir kez bile WPlu cihazı elinize aldınız mı? Kullandınız mı? Wpu eleştiren herkes mi önyargılı? Madem bu kadar seviyorsunuz, beğeniyorsunuz, neden gidip milyarlarınızı bir wp telefona harcamıyorsunuz? Harcıyorsanız neden wp kullanım oranları %1 ve daha aşağılara doğru istikrarlı bir şekilde geriliyor? Parayı bastırıp WPlu bir cihaz aldınız ve çok beğendiniz de eleştirenlerin önyargılı olduklarını düşünüyorsanız neden sizden başka kimse gidip de parasını WPlu bir cihaza harcamıyor?Geçin bunları. Önyargılı olan bizler değil, sizlersiniz...Not : Ben WP7 kullandım arkadaş...

Valla bu yorumlardan birşey anlayamadım tutarlıklık bulamadım kusura kalmayın.
Bide arkdaşlar şu winmobile ile win phone alakasız lütfen karıştırmayın
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r.m.y. 8 yıl
win8 le beraber ortalık karışacak. demedi demeyin. win8 tüm platformlara sağlam geliyor. bunlar daha ilk test telefonları.
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sertacarslan 8 yıl
Ya, bu WP haberlerinde WP kullanılan telefonları ya da WP'un kendisini eleştirenlere eksi basan tiplere uyuz olduğum kadar ifanlara bile uyuz olmuyorum.
Neyi eksiliyorsunuz kardeşim? Hayatınızda bir kez bile WP'lu cihazı elinize aldınız mı? Kullandınız mı? Wp'u eleştiren herkes mi önyargılı? Madem bu kadar seviyorsunuz, beğeniyorsunuz, neden gidip milyarlarınızı bir wp telefona harcamıyorsunuz? Harcıyorsanız neden wp kullanım oranları %1 ve daha aşağılara doğru istikrarlı bir şekilde geriliyor? Parayı bastırıp WP'lu bir cihaz aldınız ve çok beğendiniz de eleştirenlerin önyargılı olduklarını düşünüyorsanız neden sizden başka kimse gidip de parasını WP'lu bir cihaza harcamıyor?
Geçin bunları. Önyargılı olan bizler değil, sizlersiniz...
Not : Ben WP7 kullandım arkadaş...
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uLtRaTRim 8 yıl
kaansam
panasonic maceramı saymassak herzaman akllı telefon kullandım son bir senede android olarak Htc aldım , kullanıyorum. windows işletim sistemini (son sürümü hariç) androidle kıyaslayınca win= bol reset ,6 ayda en az 5-10 kere format , günde defalarca kilitlenme vesaire falan filan androidi övmeyeceğim fakat 10 ay oldu alalı 1 format dahi atmadın 5-6 kere kilitlenme oldu oda telefona aşırı yüklenmemden.

sen windows phone la windows'u karıştırmadığından emin misin? Duyduğum kadarıyla wındows phone en stabil işletim sistemlerinden biri.
bi de telefona nasıl format atılır, anlatırmısın? yapanı hiç görmedim şimdiye kadar.
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Miyamoto Musashi 8 yıl uLtRaTRim
uLtRaTRim

kaansam

panasonic maceramı saymassak herzaman akllı telefon kullandım son bir senede android olarak Htc aldım , kullanıyorum. windows işletim sistemini (son sürümü hariç) androidle kıyaslayınca win= bol reset ,6 ayda en az 5-10 kere format , günde defalarca kilitlenme vesaire falan filan androidi övmeyeceğim fakat 10 ay oldu alalı 1 format dahi atmadın 5-6 kere kilitlenme oldu oda telefona aşırı yüklenmemden.


sen windows phone la windows'u karıştırmadığından emin misin? Duyduğum kadarıyla wındows phone en stabil işletim sistemlerinden biri.

bi de telefona nasıl format atılır, anlatırmısın? yapanı hiç görmedim şimdiye kadar.

olabilir uzun zaman geçti benim kullandıklarımda windows mobile vardı windows phone farklı mı farklı ise farkı nedir anlatırsan sevinirim?Windows mobile gelişti değişti bu win phone olmadımı? kodları baştanmı yazıldı? anlamadım
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hattoriy 8 yıl
nokia lumia bundan çok daha iyi hem tasarım hemde yonga seti itibariyle
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cank1981 8 yıl
Arkadaşlar siz önce zip/rar olarak gelen mailinizi ekstra program olmadan bir açın sonra konusalım bu dediklerinizi. Ha birde msn ve facebook messengerı androidde nasıl kullandığınızıda biliyoruz bence siz gidin biraz win phone kullananların deneyimlerini okuyun yoksa bura boş boş konuşuyorsunuz :)
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Miyamoto Musashi 8 yıl
panasonic maceramı saymassak herzaman akllı telefon kullandım son bir senede android olarak Htc aldım , kullanıyorum. windows işletim sistemini (son sürümü hariç) androidle kıyaslayınca

win= bol reset ,6 ayda en az 5-10 kere format , günde defalarca kilitlenme vesaire falan filan
androidi övmeyeceğim fakat 10 ay oldu alalı 1 format dahi atmadın 5-6 kere kilitlenme oldu oda telefona aşırı yüklenmemden.
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haymatloshan 8 yıl
Adam korkak bir şekilde kullanıyor ya da Acer bununla sınıfta kalmış gibi görünüyor.Çok kaba görünüyor ayrıca
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cank1981 8 yıl
Arkdaşlar sürekli takıldığınız nokta donanımsal olarak yetersiz. WP li telefolar çift çekirdeğe ihtiyaç duymuyor şu win phone nedir ne değildir Allah aşkına bir aratın okutun öğrenin de ondan sonra yorum yapın. HTC 7 Trophy kullanıyorum 576MB ram ve 1 Ghz işlemci ile gül gibi geçiniyoruz. WP android gibi sistemi sömüren armut bir işletim sistemi değil bilgilerinize
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Miyamoto Musashi 8 yıl
aşağı kaydır yukarı kaydır windows tuşuna tıkla bu ne?? lol
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OvernightSensation 8 yıl en beğenilen
sahoron
Stanislas Xavier kalın parlak plastikten yapılmış, itici bir tasarımı var [DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=S38HgBCDjZk&feature=player_embedded#!]
Video yu izleyince bir kez daha anladım donanım sorunu olmasa, işletim sistemi kişiselleştirebilir olsa ve eksiklikleri giderilse androidden daha iyi. Bir de uygulama tabi.

geriye ne kaldı zaten? ios ve androidi farklı kılanların hepsini söyledin :)
1 Yanıt Yanıtla +6
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alibotan 8 yıl OvernightSensation
OvernightSensation
sahoron
Orijinalden alıntı: Stanislas Xavier kalın parlak plastikten yapılmış, itici bir tasarımı var [DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=S38HgBCDjZk&feature=player_embedded#!]
Video yu izleyince bir kez daha anladım donanım sorunu olmasa, işletim sistemi kişiselleştirebilir olsa ve eksiklikleri giderilse androidden daha iyi. Bir de uygulama tabi.

geriye ne kaldı zaten? ios ve androidi farklı kılanların hepsini söyledin :)

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