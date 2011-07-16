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Windows Phone Mango yüklü ilk model Ağustos ayında gelebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un minik işletim sistemi Windows Phone 7’ye 500’den fazla yenilik getiren Mango güncellemesi firmanın akıllı telefon pazarındaki en büyük umudu. Mango için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan Microsoft güncellemenin yüklü olacağı ilk telefonun bir Nokia modeli olacağını da açıklamıştı. Hatta Nokia ile işbirliği için Microsoft’un bir milyar doları gözden çıkardığı belirtilmişti.

Windows Phone 7.5 olarak anılacak Mango güncellemesinin Eylül ayından önce herhangi bir modelde görülmeyeceği açıklanmıştı. Ancak Microsoft güncellemenin yüklü olduğu telefonların Ağustos ayından itibaren satışa sunulmasına sıcak bakıyor.

Pek çok kaynağa göre Windows Phone 7 Mango yüklü ilk telefon Toshiba ve Fujitsu ortaklığı ile üretilen ve hakkında fazla bilgi olmayan 3.7 inçlik LCD ekranlı IS12T modeli olacak. Modelin Ağustos ayında piyasada olacağı belirtiliyor.

Eğer iddialar doğruysa Microsoft, Android Ice Cream ve iOS 5 güncellemesi çıkmadan önce elini çabuk tutmak istiyor. Pazarın büyük kısmına hakim bu ikiliye karşı mücadele etmek için Microsoft pazara biraz daha erken girecek. Bu durum Nokia’nın ilk olma özelliğini kaybetmesine yol açacak. Yılda ortalama 100 milyon Windows Phone modeli satmak isteyen Nokia’nın bundan nasıl etkileneceği merak konusu.

Mango’nun çıkışıyla Windows Phone donanımlarının ikinci dalgası başlamış olacak. İlk dalgadaki modeller rakiplerinin gerisinde kaldığı için oldukça eleştirilmişti.

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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşımda Samsung un bir modeli var Mango nun betasını kurmuş kendisinde görme fırsatım oldu. Şunu söyleyebilirim ki kesinlikle çok hızlı ve akıcı bir şekilde çalışıyor . Ayrıca benim iphone4 de olmayan bir çok extra özellik de mango da bulunuyor. Bence önümüzdeki sene telefonları ayıracak tek şey donanım kalitesi olacak.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Klasör.:X:. 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşımda Samsung un bir modeli var Mango nun betasını kurmuş kendisinde görme fırsatım oldu. Şunu söyleyebilirim ki kesinlikle çok hızlı ve akıcı bir şekilde çalışıyor . Ayrıca benim iphone4 de olmayan bir çok extra özellik de mango da bulunuyor. Bence önümüzdeki sene telefonları ayıracak tek şey donanım kalitesi olacak.


teşekürler denemyimlerini paylaştığın için.Gerçekten yorumun bulunmaz bir nimet...
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koxp94 8 yıl
Rainbow6
ne garip bisey ... piyasada android gibi yillarin pisirdigi oldukca guzel ve de beles bi yazilim varken ne gerek sutlu borek

hatırlatırım zamanında winmo liderdi diğerleri sonradan gelip daha çok sattılar
winmo 7 için de aynısı olabilir
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Rainbow6 8 yıl
ne garip bisey ... piyasada android gibi yillarin pisirdigi oldukca guzel ve de beles bi yazilim varken ne gerek sutlu borek
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Recharged 8 yıl
Android ve IOS'un yanında ne kadar tutabilir ki ?
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ama=neden 8 yıl
bu mango hakkaten güzel ama görelim bakalım neler oluyor
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Klasör.:X:. 8 yıl
hadi bakalım mikrosoft bakalım neler yapabildin?
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