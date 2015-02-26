Windows Phone dünyasına yakın bir kaynak Lumia 1330 ve Lumia 640 modelinin özelliklerini paylaştı

Yayınlanan metinde 480x800 piksel çözünürlüğe ve 4 inç ekrana sahip RM-1099 kod adlı bir model daha görülüyor. Bunun dışında RM 1072 kod adlı Lumia 640 modelinin 5 inç ve HD(720x1280 piksel) çözünürlük ile geleceği belirtilmiş. Daha önceki sızıntılarda Lumia 640 modelinin diğer teknik özellikleri 1 GB sistem belleği, Snapdragon 400 çipset, 0.9 MP ön 8.7MP arka kamera şeklinde sıralanıyordu.
Ayrıca RM 1062 kod adlı Lumia 1330 modelinin 5.7 inç ekranda yine HD çözünürlük ile geleceği de belirtilirken modelin daha önce Zeiss lense sahip 13.1 MP arka, 5 MP ön kamera , 1 GB sistem belleği ve yine Snapdragon 400 çipset ile geleceği iddia edilmişti. Yeni modellerin 1 martta duyurulması beklenirken mobil dünya kongresinde diğer büyük üreticiler Samsung,Lg ve HTC'nin Windows Phone işletim sistemli cihaz duyurusu yapmayacağı da iddia edildi.
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Android tarafında olsa 1gb'den vazgeçilmesi gerektiği konusunda haklı olurdunuz ancak WP neyse ki çok fazla ram tüketmiyor ve 512mb ram ile bile çok akıcı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz, ha 1 değilde daha fazla olsa daha iyi olmaz mıydı? Olurdu tabi, fazla mal göz çıkartmaz sonuçta
Hami diyorlar ya, "cehalet bazen mutluluktur..". Çok doğru...
Syg.