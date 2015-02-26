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Windows Phone dünyasına yakın bir kaynak Lumia 1330 ve Lumia 640 modelinin özelliklerini paylaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Windows Phone dünyasına yakın bir kaynak Lumia 1330 ve Lumia 640 modelinin özelliklerini paylaştı
Daha önce Brezilya'lı operatör Anatel'in Lumia 640'ı kaynaklarında onayladığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Ondan önce ise Microsoft Endonezya'nın Facebook sayfasında Lumia 1330 ile ilgili paylaştığı fotoğrafı bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez Lumia 640,1330 ve başka bir model ile ilgili bilgiler Windows Phone işletim sistemi ve cihazlarla çok yakından ilgilenen analiz firması Adduplex'den geldi. 

Yayınlanan metinde 480x800 piksel çözünürlüğe ve 4 inç ekrana sahip RM-1099 kod adlı bir model daha görülüyor. Bunun dışında RM 1072 kod adlı Lumia 640 modelinin 5 inç ve HD(720x1280 piksel) çözünürlük ile geleceği belirtilmiş. Daha önceki sızıntılarda Lumia 640 modelinin diğer teknik özellikleri 1 GB sistem belleği, Snapdragon 400 çipset, 0.9 MP ön 8.7MP arka kamera şeklinde sıralanıyordu.

Ayrıca RM 1062 kod adlı Lumia 1330 modelinin 5.7 inç ekranda yine HD çözünürlük ile geleceği de belirtilirken modelin daha önce Zeiss lense sahip 13.1 MP  arka, 5 MP ön kamera , 1 GB sistem belleği ve yine Snapdragon 400 çipset ile geleceği iddia edilmişti. Yeni modellerin 1 martta duyurulması beklenirken mobil dünya kongresinde diğer büyük üreticiler Samsung,Lg ve HTC'nin Windows Phone işletim sistemli cihaz duyurusu yapmayacağı da iddia edildi.



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DH Misafiri 4 yıl
Bu lumia telefonlardan bazılarının sar değerinin 4g olmasından yüksek olduğu belirtilmiş.Ülkemizde 4g olmadığı için daha az olabilir.
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huseyincarnege 4 yıl
şu 1gb standartından vazgeçseler olmaz :S
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doctor_bey 4 yıl huseyincarnege
huseyincarnege
şu 1gb standartından vazgeçseler olmaz :S

Android tarafında olsa 1gb'den vazgeçilmesi gerektiği konusunda haklı olurdunuz ancak WP neyse ki çok fazla ram tüketmiyor ve 512mb ram ile bile çok akıcı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz, ha 1 değilde daha fazla olsa daha iyi olmaz mıydı? Olurdu tabi, fazla mal göz çıkartmaz sonuçta
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seckinar 4 yıl
Şu kullandığım lumia 630'da düşük Sar değeri, 1 Gb Ram, Flah ve ön kamera olsa kolay kolay başka bir telefona ihtiyaç duymam uzun süre.. Ancak özellikler bir yana, sar değerini öğrendim öğreneli yeni telefon arayışına girdim.şu 735 yüksek olmasa onu alırdım.bakalım 640 hangi fiyatla gelecek?

Hami diyorlar ya, "cehalet bazen mutluluktur..". Çok doğru...

Syg.
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ICromwelleI 4 yıl
Artık giriş ve orta seviye cihazlarında yongasetini yükseltmesi en mantıklı hamle olur s400 yerine 410 koysa daha akıllı bir hamle olur.
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oktayakgoz 4 yıl
Giriş seviyesi telefonlar ne bekliyordunuz ki
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ciftkazmali 4 yıl
satılmasın diye herşeyi yapıyor microsoft Snapdragon 400 şükürler olsun 1 gb de ram var
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