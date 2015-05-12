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Windows Phone için Pocket Casts ilk güncellemesini aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Pocket Casts ilk güncellemesini aldı
 
Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlayan ve kısa süre önce iOS ve Android sonrası Windows Phone platformu için de kullanıma Pocket Casts, Windows Phone tarafındaki ilk güncellemesini aldı.
Geliştirici ShiftyJelly tarafından hazırlanan Pocket Casts, Windows Phone platformunda siyah ağırlıklı bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Önemli bir özellik olarak podcast aboneliklerini farklı platformlar arasında senkronize edebilen uygulama, oynatma hızını değiştirebiliyor ve keşif penceresiyle 200,000'den fazla podcast içeriğine hızlı erişim sunuyor.
Uygulama yayınlanan son sürümüyle ise birçok önemli hatadan kurtuluyor, bölümler üzerine uzun basınca sıradaki bölüm olarak ayarlıyor, podcast ayarlarına bölüm resmini yenileme seçeneği ekleniyor ve her şart altında bölümlerin indirimlesine imkan tanıyor.
8 TL fiyat etiketiyle satılan Windows Phone uyumlu Pocket Casts uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/pocket-casts-picks-refresh-artwork-option-more-latest-update Yorum Yaz
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