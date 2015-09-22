Windows Phone için VLC, 3 milyon indirme rakamına ulaştı

Birçok platformda aktif olarak yer alan popüler medya oynatıcısı VLC, Windows Phone platformunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Kısa süre önce "m4a" format desteğiyle güncellenen VLC, bildiğiniz üzere birçok müzik ile video formatını etikili bir şekilde oynatabiliyor ve VideoLAN tarafından çok uzun zamandır sürekli olarak geliştiriyor. VLC "Windows Phone" sürümünün başında bulunan Thomas Nigro'nun verdiği son bilgiliye göre ise uygulama toplam 3 milyon indirme rakamını geride bırakmayı başarmış durumda. Bu önemli miktara yaklaşık 1 yıl içerisinde ulaşan uygulama, bildiğiniz gibi Windows 8.1 için de sunuluyor ve Kasım ayında Windows 10 sürümü bekleniyor.

Windows Phone için VLC, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/vlc-app-windows-phone-has-generated-3-million-downloads