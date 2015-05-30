Windows Phone için WhatsApp'a sesli arama özelliği geldi

Dünyanın en çok kullanılan alık mesajlaşma yazılımları arasında yer alan WhatsApp, diğer platformlar için kısa süre önce sesli arama özelliğini devreye sokmuştu. Bu önemli özellik Windows Phone için WhatsApp'ın kapalı betasına da getirildi.

Kişilerin direkt olarak WhatsApp üzerinden sesli görüşmeler yapabilmesine imkan tanıyan bu özellik, şimdilik kapalı betası yapılan 2.12.38 kodulu sürümde yer alıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde herkes için kullanıma sunulacağı belirtilen Windows Phone için sesli görüşme özelliği, WindowsCentral'ın yaptığı denemeler sonucunda oldukça hızlı çalışma gösteriyor, çok yüksek ses kalitesi ortaya oyuyor ve WhatsApp'ın diğer platformlarındaki sürümleriyle de aktif olarak kullanılabiliyor.

Konu hakkında hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/latest-whatsapp-beta-build-finally-adds-calling-functionality