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Windows Phone için WhatsApp'a sesli arama özelliği geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için WhatsApp'a sesli arama özelliği geldi
 
Dünyanın en çok kullanılan alık mesajlaşma yazılımları arasında yer alan WhatsApp, diğer platformlar için kısa süre önce sesli arama özelliğini devreye sokmuştu. Bu önemli özellik Windows Phone için WhatsApp'ın kapalı betasına da getirildi.
Kişilerin direkt olarak WhatsApp üzerinden sesli görüşmeler yapabilmesine imkan tanıyan bu özellik, şimdilik kapalı betası yapılan 2.12.38 kodulu sürümde yer alıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde herkes için kullanıma sunulacağı belirtilen Windows Phone için sesli görüşme özelliği, WindowsCentral'ın yaptığı denemeler sonucunda oldukça hızlı çalışma gösteriyor, çok yüksek ses kalitesi ortaya oyuyor ve WhatsApp'ın diğer platformlarındaki sürümleriyle de aktif olarak kullanılabiliyor.
Konu hakkında hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/latest-whatsapp-beta-build-finally-adds-calling-functionality Yorum Yaz
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burak.t001 4 yıl
Neyse gelsin biz bekleriz zaten işimiz beklemek değilmi windows phone ailesi olarak
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rapboy3one 4 yıl
whatsapp betayı bir türlü kuramafım çözümü nedir ?
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Whippoorwill 4 yıl rapboy3one
rapboy3one
whatsapp betayı bir türlü kuramafım çözümü nedir ?

Hocam whatsapp kapalı beta bizler kuramıyoruz.
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WB 4 yıl
Daha yeni mi gelmis
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vozer 4 yıl WB
WB
Daha yeni mi gelmis


Keşke öyle olsa. Hâlâ gelmemiş. Biz normal kullanıcılara gelmesi haftalar sürer kanısındayım.
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Windows10 4 yıl
bi de görüntülü konuşma gelirse whatsapp'e, viberı gömmüş oluruz.
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Microsoft Specialist 4 yıl Windows10
Windows10
bi de görüntülü konuşma gelirse whatsapp'e, viberı gömmüş oluruz.

Skype varken WhatsApp kullanılmaz ama işte adamlar sadelikten kazanıyor.
bence Skype ve Viber bu konuda en iyisi WhatsApp da sadece yazışmak için bana göre...
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