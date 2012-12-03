Windows Phone uygulama indirme sayısı ve geliştirici gelirleri Kasım ayından bu yana iki kat arttı

Haber Editörü
Windows Phone 7 işletim sistemi ile beklentilerin altında bir seyir izleyen Microsoft, Windows Phone 8 sürümü ile birlikte daha yaygın bir satış ağı kurarak, cihazların daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağladı. Bunun meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladı.
Windows Phone Store uygulama mağazası ekip lideri Todd Brix, sürümün satışa başladığı Kasım başından bu yana hem uygulama indirme sayılarında hem de geliştirici gelirlerinde iki kat artış gözlemlediklerini aktardı. Brix sayılar hakkında net bir bilgi vermedi.
Kesin indirme sayılarının önümüzdeki haftalarda açıklanmasıyla, Windows Phone işletim sisteminin pazardaki pozisyonu daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Tüketici ilgisinin ne boyutta olduğu da anlaşılacaktır.
Ancak yapılan bilgilendirme neticesinde WP8 ile birlikte platforma olan ilginin ikiye katlandığı sonucunu da çıkarabiliriz. WP8'li cihazların artması ve satışların da yükselmesi ile birlikte gelecek yıl içerisinde Windows Phone mağazasının on milyarlı indirme rakamlarına ulaştığını görebiliriz.
http://www.windowsphonedaily.com/2012/12/windows-phone-developer-revenue-and-app-downloads-doubled.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
I OS size neler vaat ediyor IPhone 3 - 3S 4 - 4S ve 5 serilerini üretti bu ürettiği serilerin hepsinde telefon tasarımı aynı benzer demiyorum buraya dikkat edin aynı açılışı pcb şekli ve telefon dizayn olarak 3 sadece köşeleri flatlıydı 4 geçildi et kalınlığı verilerek tasarım değiştirildi sözde.. 4S aynı 5 aynı sadece boyu büyüdü oda büyüdümü acaba gibi bişe...
Apple şirketi üretti ürünlerde estetik tasarım var diye söylenip duruyor burda hayranlık olarak gördüğüm için değil ancak HTC Son olarak WP8 mobile işletim sistemini kullanan 8X telefonun 5 ayrı renkte üretimi var Apple ise Iphone 4den 5 geçişi sırasında ancak arka kapak rengini değiştirdi. Iphone 5 çıktı ve kutulardan çizikli ve Arka Kamera ve ön Kameradan ışık sızmaları görüldü... Süper dizayn tebrik ediyorum Apple şirketini. Fiyatı ise 3000Tl üzeri olarak piyasaya sürüldü... Apple ürünü olan Iphone bir Akıllı denilen telefondan aldığınızda size birşeyleri zaten dayatmış oluyor telefonu aldığınız 10Dk sonra ikinci dayatma ise I-TUNES Kullanmak zorunda kalıyorsunuz. telefonunuza bilgisayarınızdan bişe transfer etmek etmek I-TUNES kullanmayı dayatıyorlar size.. Örneğin bir arkadaşınızın evine gittiniz ve arkadaşınızın bilgisayarından bir dosya döküman media dosyası transfer etmek istiyorsunuz arkadaşınızın evinde internet yok "bugün ülkemizde internet olmayan ev kalmadı denilecek kadar az" ama varsayalım ki yok.. I-TUNES bilgisayarınızda yüklü değil abovvv...
I-Phone aldınız telefonunuzdan arkadaşınızın telefonuna Bluetooth ile müzik dosyası atıcaksınız ama arkadaşınızın telefonu Apple ürünü değil.. olmakta zorunda değil ancak atamıyorsunuz atsanızda arkadaşınızın telefonu dünyaca kabul edilmiş en popüler müzik dosyası uzantısı olan mp3 uzantısını calabiliyor ancak malesef sizin telefonunuzda dünyaca kabul edilmemiş bir dosya uzantısı kullandığından arkadaşınızla dosya transferi bile yapamıyorsunuz. Bu bir Apple dayatması olduğunun farkına varamayacak kadar özentileriniz yüzünden popüler popüler ettiniz. Apple ürünlerini kullanmaya devam edin...
Microsoft tarihe bakıldığında bugün hepimiz evimizde microsoft ürünlerini kullanıyoruz işletim sistemlerini Office paketini vs.. pazarda microsft rakip şirketler yok gibi görünsede var Apple I-OS "Lion 10.0.6" ve Güncel Olan "lion mountain 10.8.2" var Linus tabanlı işletim sistemleri var ancak neden rakip olamıyorlar bir düşünün...
Hepimiz evimizde microsoft ürünlerini kullanıyoruz bütün bilgisayar üreticileri piyasaya sürdükleri ürünlerinde microsoft işletim sistemleriyle satışa sunuyor.. rakip var neden onların ürünleriyle piyasa ürün sunmuyorlar bugüne iki elin parmağı kadar ürünün piyasaya microsoft işletim sistemlerinin bulunmadığını ve piyasaya rakip işletim sistemleriyle sunulduğunu gördüm...
Bugün microsoft sayesinde yazılım dünyasının bugünlere geldiğinide unutmamak lazım dünyada 3-4 tane veri tabanı yazılımı üreticisi var mysql oracle ve microsft uzun yıllardır kullandığımız SQl var microsoft'un SQl herkez tarafından tercih ediliyor. Microsoft kimseyi zorlamıyor SQl alın diye Microsoft kimseye zorla Office Paketi satmıyor Herkez isteyerek gidip alıyor Microsoft şirketi kimseye bir dayatma yapmıyor.. diğer şirketler dayatma yapıyorken... anlayamıyorum neden microsoftu çekemiyor insanlar rakipler var kimse demiyor işletim sistemi yapamazsın yapsınlar kullanalım bak Tübitak desteğiyle türkiyede Pardus adı altında Linus tabanlı işletim sistemi geliştiriyorduk ama kimse memnun kalmadı kimse çok müthiş demedi Şuan PARDUS Projesi Kapatıldı.
Microsft'a takip olarak Open Office adı altında Office Paketi geliştirilmeye kalkıldı ancak malesef başarılı olamadı. ücretsin olan yazılı ne ev kullanıcıları "Son Kullanıcılar" nede Kurumlar yerler büyük yada orta ölçekli işletmeler Open Office kullandı. Kurumsal şirket Open Office varken bile gidip Office Paketine Büyük paralar yatırmaktan kaçınmadılar.. Neden Acaba..
Microsoft şirketine ait bugün dünya üzerinde kullanılan programlama dillerinden en iyi C C++ tabiki en iyisi C Sharp tabiki dünya üzerinde başka programlama dilleride zamanla geliştirildi ancak bunların hepsi bu saydığım microsoft'a ait en popüler programlama dillerinden yola çıkılarak geliştirilmiştir..
hepimiz Microsoft'un internet Browser'ına laf yapıyoruz ama kimse şunu kabul edemiyor.. en başarılı olduğunu kimse söyleyemiyor..
bugün Web sitelerinin bu kadar gelişmiş olmasının sebebi php dili yada diğerleri değil... dikkat ederseniz bütün güvenlik gerektiren API Çalışan alışveriş siteleri ve Banka sitelerinin tamamı .Net Editör Kullanılarak ASPX uzantılı olarak tasarlanır Microsoft şirketi bugün sadece son Kullanıcı tarafında yazılım yazmıyor... ABD Ordusuna savunma yazılımları vb.. yazılımlar geliştiriyor ve ayrıca "NASA'da" yazılımlar yazmaktadır...
Google ile Microsoft'u sidik yarışına sokanlar biraz kimin nerde olduğunu araştırıp konuşun lütfen öyle basit bilgilerle insanların emeklerine saygısızlık etmeyin siz eğer öyle bir işletme sahibi olsaydınız sizin aylarda yıllarca uğraşıp yazdığınız işletim sistemini bedava kullanıyor olsaydılar ne yapardınız..
Google hayranları google a ait adam gibi bişe göster dediğimde sıralamaya başlıyorlar. microsft'un picaso varmı? diye Cevap Kocaman işletim sistemi yazmış bir ufacık g*tü b*klu resim görüntüleme ve basit editleme yapıcak bir yazılım mı yapamıcak acaba...
Google G-Talktı var ? bugün ülkemizde bayanların veya çoğumuzun bilgisayarı ögrenmemize sebep olan yaygınlaşmasını sağlayan messenger oldu..
Bence biraz bencil olmamamk gerek düşünmek gerek..
Biz insanların kafasının var oluş sebebini biraz düşünün sadece ağırlık olsun diye değil... insanların sizin yerine düşünüp yapmasını artık bırakın artık sizler düşünün ve sizler karar vermeyi ögrenin..
Herşey gönlünüzce olsun..
Hep Mutlu huzurlu bir yaşam dilerim herkeze...
:)) Bu kadar yazmana ne gerek vardı? en başta yazmışsın zaten, basit programları cep telefonunda akıcı bir şekilde çalıştırmak, bütün mesele bu... ip4 anten sorunu yüzünden galaxy s macerasına, dolayısıyla android dünyasına girişim, başlı başına bir risk ti zaten. S2, S3 sonunda ancak oturdu android. Win8 gibi yeni bir maceraya girmemize hiç mi hiç gerek yok. IOS ayrı, onun da oturmuş, anlamış bir kullanıcı kitlesi var, ancak mesela benim için 4" ekran büyüklüğü yine yeterli değil. Ipad2 kullanıcısıyım, çok da memnunum, ancak win8 için en az 2-3 yıl geçmesi lazım.
söylediğine ek yapmak gerekirse bunun temelinde de C, C sharp yatar. yani C Sharp biliyorsan uygulama geliştirebilirsin. dolayısı ile kullanacağın IDE de Visual Studio oluyor.
Şaka bir yana telefon ve kullanıcı sayısı arttıkça geliştiricilerden daha fazla ilgi alırlar.