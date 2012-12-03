Windows Phone uygulama indirme sayısı ve geliştirici gelirleri Kasım ayından bu yana iki kat arttı





Windows Phone 7 işletim sistemi ile beklentilerin altında bir seyir izleyen Microsoft, Windows Phone 8 sürümü ile birlikte daha yaygın bir satış ağı kurarak, cihazların daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağladı. Bunun meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladı.





Windows Phone Store uygulama mağazası ekip lideri Todd Brix, sürümün satışa başladığı Kasım başından bu yana hem uygulama indirme sayılarında hem de geliştirici gelirlerinde iki kat artış gözlemlediklerini aktardı. Brix sayılar hakkında net bir bilgi vermedi.





Kesin indirme sayılarının önümüzdeki haftalarda açıklanmasıyla, Windows Phone işletim sisteminin pazardaki pozisyonu daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Tüketici ilgisinin ne boyutta olduğu da anlaşılacaktır.





Ancak yapılan bilgilendirme neticesinde WP8 ile birlikte platforma olan ilginin ikiye katlandığı sonucunu da çıkarabiliriz. WP8'li cihazların artması ve satışların da yükselmesi ile birlikte gelecek yıl içerisinde Windows Phone mağazasının on milyarlı indirme rakamlarına ulaştığını görebiliriz.

http://www.windowsphonedaily.com/2012/12/windows-phone-developer-revenue-and-app-downloads-doubled.html