Windows XP'deki SVCHOST hatası 13 yıl aradan sonra giderildi





Microsoft'un en uzun süre kullanımda kalan ve en uzun süre resmi destek alan işletim sistemi konumundaki Windows XP, Nisan ayı itibariyle emekliye ayrılacak. Yaklaşık 13 yıl önce piyasaya sürülen Windows XP, kendisi kadar eski bir hatayı da beraberinde barındırıyordu.





SVCHOST hatası olarak da bilinen problem kullanıcı tarafında bir efsane olmuş durumdaydı. Problem svchost.exe dosyasının sistem güncellemeleri esnasında işlemcinin yüzde 100 seviyesinde kullanılmasına sebep olması şeklinde kendisini gösteriyordu. Bu nedenle sistem performansı düşüyor ve cihaz yavaşlıyordu.





Microsoft bu efsane hatayı giderdiğini bir açıklama ile duyurdu. Windows XP'nin son günlerinde bu hatanın giderilmiş olması kullanıcı tarafında da memnuniyetle karşılandı.

http://microsoft-news.com/microsoft-finally-fixes-the-svchost-bug-in-windows-xp-after-years/