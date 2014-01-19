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Windows XP'deki SVCHOST hatası 13 yıl aradan sonra giderildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,1b
1
29
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows XP'deki SVCHOST hatası 13 yıl aradan sonra giderildi

Microsoft'un en uzun süre kullanımda kalan ve en uzun süre resmi destek alan işletim sistemi konumundaki Windows XP, Nisan ayı itibariyle emekliye ayrılacak. Yaklaşık 13 yıl önce piyasaya sürülen Windows XP, kendisi kadar eski bir hatayı da beraberinde barındırıyordu.

SVCHOST hatası olarak da bilinen problem kullanıcı tarafında bir efsane olmuş durumdaydı. Problem svchost.exe dosyasının sistem güncellemeleri esnasında işlemcinin yüzde 100 seviyesinde kullanılmasına sebep olması şeklinde kendisini gösteriyordu. Bu nedenle sistem performansı düşüyor ve cihaz yavaşlıyordu.

Microsoft bu efsane hatayı giderdiğini bir açıklama ile duyurdu. Windows XP'nin son günlerinde bu hatanın giderilmiş olması kullanıcı tarafında da memnuniyetle karşılandı. 

http://microsoft-news.com/microsoft-finally-fixes-the-svchost-bug-in-windows-xp-after-years/ Yorum Yaz
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iboocum 5 yıl en beğenilen
Birisi hata raporunu yollamayı başardı herhâlde
2 Yanıt Yanıtla +62
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aulkem 5 yıl
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civilbugra 5 yıl
internet explorer kullandiklarini nasıl da belli ediyorlar
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1 Avatar
mares626 5 yıl
Geç olsunda güç olmasın
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maxspeed26 5 yıl
Vallahi arkadaşlar 1 yıla yakındır bu hatayla pc oynadım.Artık sıkıldım pcye format attım ve bida gelmedi bu demekki bu yuzdenmis
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ramazanedis 5 yıl
Arkadaş yeni mi farkettiler demiş bu bir politikadır sen yeni çıkan sürüm al diye yapılış şuan windows 7'nin 8'in ve 8.1'inde sorunları var bu sorunları windows 12 windows 13 gibi çözümlerini yayınlıyacaklar scvhost tun sorun baya önce çözülmüştü yayınlamadılar çünkü sen vistayı satın al diye bu bu kadar basit bunun nesini anlayamadınız
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SEO-Uzmanı 5 yıl
XP için DX11 isteriz :D
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bYUğur 5 yıl
Yeni m farketmişler ne yapmışlar
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DH Misafiri 5 yıl
Adamlar Giden Küfürlerden Bıkmışlar Anlaşılan
NOT: Baya Hızlılarmış :D
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Reanimate 5 yıl
Wİndows Xp yeni teknolojileri desteklese idi kesinlikle vaz geçmezdim xp den .
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aulkem 5 yıl
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civilbugra 5 yıl
internet explorer kullandiklarini nasıl da belli ediyorlar
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interestedintech33 5 yıl
Microsoft ağır ama emin adımlarla ilerliyor.
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ConCarnage 5 yıl
küfür etmişler resmen
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Dharma Initiative 5 yıl
Bu ne hız
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mehmedaltair 5 yıl


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