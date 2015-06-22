Windows Insider katılımcılarına Windows 10 hediye (Güncellendi)

Microsoft'un yeni Windows sürümlerini deneme amacıyla kullanıcıların beğenisine sunduğu Windows Insider programı, 29 Temmuz itibariyle kullanıcılarına önemli bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.





Normalde Windows 10 işletim sistemini elde edebilmek için Windows 7 veya 8 sürümlerine sahip olmak veya yeni bir bilgisayar almak gerekiyordu. Ancak Windows Insider programında Windows 10 önizleme sürecine katılanlar 29 Temmuz itibariyle yasal Windows 10 sürümünü indirip kurabilecek.





Daha önce de Microsoft deneme programına katılanlara Windows 10 RTM sürümünün hediye edileceğini açıklamıştı. Ancak bu sürümden sonra lisanslı bir sürüme geçilip geçilmeyeceği bilinmiyordu.





Windows Insider programında 10130 yapısını kurmuş olanlar, kayıtlı Microsoft hesapları ile Windows 10 RTM sürümüne terfi ettiklerinde yasal ve aktive edilmiş bir işletim sistemi onları bekliyor olacak. İsterlerse final sürümü ile kullanıcılar sistemi baştan kurabilecek.





Bunun yanında Mac bilgisayarlarında Boot Camp veya bir sanal makine ile deneme programına katılanlar da aynı hakka sahip olacaklar. Yani platform ne olursa olsun deneme programında Microsoft'a katkı sağlayanların eli boş kalmayacak.





Insider programının yaklaşık 2 milyon katılımcıya ulaştığı düşünüldüğünde diğer sürümlerden terfi edecekler ile birlikte ilk hafta Windows 10 kullanıcı sayısının oldukça yüksek bir rakam imza atacağı tahmin ediliyor. Microsoft’un hedefi ise dünyada 1 milyar Windows 10 cihaz sayısına erişebilmek.

Güncelleme : Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Insider programındakiler Windows 10 önizleme sürümünü kullandığı sürece lisanssız ancak aktive edilmiş Windows 10 sahibi olacaklar. Yani 29 Temmuz sonrasında da Insider programında kalmaları gerekiyor.

http://hexus.net/business/news/general-business/84164-microsoft-will-give-away-windows-10-windows-insider-testers/