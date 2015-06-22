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Windows Insider katılımcılarına Windows 10 hediye (Güncellendi)

3 yıl
11,9b
1
56
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Insider katılımcılarına Windows 10 hediye (Güncellendi)

Microsoft'un yeni Windows sürümlerini deneme amacıyla kullanıcıların  beğenisine sunduğu Windows Insider programı, 29 Temmuz itibariyle kullanıcılarına önemli bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. 

Normalde Windows 10 işletim sistemini elde edebilmek için Windows 7 veya 8 sürümlerine sahip olmak veya yeni bir bilgisayar almak gerekiyordu. Ancak Windows Insider programında Windows 10 önizleme sürecine katılanlar 29 Temmuz itibariyle yasal Windows 10 sürümünü indirip kurabilecek. 

Daha önce de Microsoft deneme programına katılanlara Windows 10 RTM sürümünün hediye edileceğini açıklamıştı. Ancak bu sürümden sonra lisanslı bir sürüme geçilip geçilmeyeceği bilinmiyordu. 

Windows Insider programında 10130 yapısını kurmuş olanlar, kayıtlı Microsoft hesapları ile Windows 10 RTM sürümüne terfi ettiklerinde yasal ve aktive edilmiş bir işletim sistemi onları bekliyor olacak. İsterlerse final sürümü ile kullanıcılar sistemi baştan kurabilecek. 

Bunun yanında Mac bilgisayarlarında Boot Camp veya bir sanal makine ile deneme programına katılanlar da aynı hakka sahip olacaklar. Yani platform ne olursa olsun deneme programında Microsoft'a katkı sağlayanların eli boş kalmayacak. 

Insider programının yaklaşık 2 milyon katılımcıya ulaştığı düşünüldüğünde diğer sürümlerden terfi edecekler ile birlikte ilk hafta Windows 10 kullanıcı sayısının oldukça yüksek bir rakam imza atacağı tahmin ediliyor. Microsoft’un hedefi ise dünyada 1 milyar Windows 10 cihaz sayısına erişebilmek.  
Güncelleme : Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Insider programındakiler Windows 10 önizleme sürümünü kullandığı sürece lisanssız ancak aktive edilmiş Windows 10 sahibi olacaklar. Yani 29 Temmuz sonrasında da Insider programında kalmaları gerekiyor.

http://hexus.net/business/news/general-business/84164-microsoft-will-give-away-windows-10-windows-insider-testers/ Yorum Yaz
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Sirkadyen 3 yıl en beğenilen
kiragazerock

Linux'un keyfi varken halen Windows?

Ne keyfiymiş o satır satır kod yazma keyfi mi ?
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emrebdt 3 yıl
şimdi kursam banada 29 temmuzda windows 10 gelir mi?
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bkaakco 3 yıl
Bedava Windows.

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1 Avatar
V For Vendetta 3 yıl
Merakla bekliyoruz. Umarım iyi olur.
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DH Misafiri 3 yıl
işlemcim intel pentum d 820 windows 10 bunu destekliyor mu?
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mcrew 3 yıl
şimdi ben windows 10 pc aldım lisanslı

beş sene kullandım bilgisayarım eskidi

sonra dedim yeni pc alayım free dos aldım

hali hazırda benim orjinal windows 10 lisanslı sürürümü yeni pc de kullanabilecek miyim
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Provisioner 3 yıl
Bende şunu merak ediyorum , windows 8.1 oem lisansım var , gayet de memnunum fakat şu 29 Temmuzda ki win 10 davetine bende katıldım.
Bu tarih geldiğinde bir şekilde benim işletim sistemimi windows 10 a yükseltecek güncellemeyi yükleyip kursam ürün anahtarını da olası bir orjinallik sorgulaması olursa girsem ve kullanmaya başlasam...
O saatten sonra herhangi sebeple eski işletim sistemime (şuan ki haliyle windows 8.1) dönmek istediğim de dvd yi takıp kurmam yeterli olacak mı ve de hala orjinal win 8.1 oem lisansım/ürün anahtarım geçerliliğini koruyacak mı ?
Yani dvd den 8.1 i tekrar kurup eski haliyle kullanabilecek miyim ? Bu konuda bilgisi derin arkadaşlardan kısa bir bilgi bekliyorum :)
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ankaland 3 yıl
win 97 forever..
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mcrew 3 yıl
gelip de eski sürümüme desteği çekiyorum git yeni sürüm al diye dayatmıcak
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SysEdit 3 yıl ankaland
ankaland

win 97 forever..

Win 97 sürümü yok ki...
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ankaland 3 yıl
banada kurayım..
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kril33 3 yıl

Alıntıdır (webtekno içerir)
Windows 10'un Teknik Önizleme Sürümü'nü kullanan herkesin Windows 10 RTM, yani tam sürümüne geçiş yapabileceği ihtimali olduğundan bahsetmiştik. Yani elinde lisanslı bir Windows sürümü olmayan kullanıcılar Windows 10'un bu önizleme sürümünü yükleyerek Windows 10'u 29 Temmuz'dan itibaren ücretsiz kullanma şansına sahip olabilecekti.
İlk bakışta Microsoft'un korsan kullanımını azaltmak amacıyla yapıldığı öngörülen bu durum aslında sanıldığı gibi değil. Evet, Windows 10'un önizleme, yani beta sürümlerini kullanan kullanıcılar direkt olarak Windows 10'un tam sürümüne geçebilecek, fakat bu geçişi yapan kullanıcılardan MSA aranacak. Yani resmi ve onaylı bir Microsoft hesabı olanlar tam sürüme geçiş yapacaklar.
MSA hesabına sahip olabilmek için ise Windows 10'un önizleme sürümüne giriş yaptığınız Microsoft hesabınızın önceden Windows 7 veya Windows 8 sürümlerinden biri ile aktif olmuş olması gerekiyor. Yani normalde bir lisanslı Windows kullanmadan Win10'un önizleme sürümünü kullanmaya başlamışsanız 29 Temmuz'da siz Windows 10'un tam sürümüne geçemeyeceksiniz. Geçebilmek için Win10 sürümlerinden birini satın almanız gerekecek.
Buradan hareketle o gün yaptığımız "Microsoft, Önizleme İndiren Herkese Windows 10'u Ücretsiz Verecek!" haberimizin maalesef beklenildiği gibi olmayacağını öğrenmiş oluyoruz. Eğer bu haberi duyup "OOOoo beleş Windows, alırım bir dal" hevesiyle hemen Insider programına kayıt olup Windows 10 indirenler varsa eğer tam sürüme geçemeyeceklerini söylemek gerekiyor.
Ancak Windows 10'un önizleme sürümüne lisanslı Win7 veya Win8 sürümlerinden bu sürümlerde kullandıkları Microsoft hesabı ile geçiş yapanlarda herhangi bir sıkıntı olmayacak.
Sonuç olarak bedavaya Win10 sahibi olmak isteyen kullanıcıların bu planları Microsoft'un bu hamlesi ile suya düşmüş oldu diyebiliriz.
webtekno.com/...
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Hypnox 3 yıl
Lisanslı 8 kullanıcısıyız. Böyle birşey yapmamıza gerek yok çıkınca bize bedava gelir 10 dimi ?
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Batuist 3 yıl
şimdi katılsak faydası olurmu acaba?
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m-99 3 yıl
2 gün geriden geliyorsunuz üstüne yanlış bilgi veriyorsunuz. Gabe Aul'un microsoft bloga yazdığı yazı güncellendi. İnsider programa katılanlar lisans falan almayacak. Sadece RTM update alacak ve insider olarak devam edecek . Windows 10 ile ilgili güncellemeler geldiğinde yine tester olarak devam edecekler . Haberi yaz düzeltin ya da kaldırın bence insanlara boş yere ön izleme windows 10 kurdurtmayın .

Bilgilerinizi burayı okuyarak tazelemenizi öneririm : blogs.windows.com/...

2 - theverge.com/...

iyi forumlar.

@ekrem71
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WiiSmash 3 yıl
ben bi kere kurdum stabil değildi geri döndüm banada mı beleş
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xamaximax 3 yıl
ilk çıktığı anda denedim sonrada son 1 aydır kullanıyorum 10130 da donma mavi ekran görmedim ama öncesinde çok görüp kaldırmıştım win 8.1e göre net daha yavaş diyebilirim spartan geliştirilmesi lazım basit değil çok geri bildirim hala iki ayar menüsü var denetim masası ve ayarlar bunu teke indirmeleri lazım denetim masasında güncelleme denetle yok mesela ayarlara almışlar ikili yapı eksikler var çok feedback gönderdim buna değeceğini bilmiyordum teşekkürler diyelim ne diyelim
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