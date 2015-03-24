Windows sistemler için yeni nesil dokunmatik yüzey: DuoPad

Bilgisayarlarımızı kontrol etmek için halen fare kullanmayı tercih ediyor olsak da dokunmatik kontrol süreci de gelişmeye devam ediyor. Bu noktada bağış platformu Indiegogo'da destek aramaya başlayan yeni projelerden DuoPad, Windows sistemlere dokunmatik kontrol kolaylığı getiriyor.

Rafal Krepec ve ekibi tarafından hazırlanan DuoPad, bir trackpad ya da Türkçe karşılığıyla dokunmatik kontrol yüzeyi olarak karşımıza çıkıyor. Temel olarak bilgisayarların dokunmatik olarak kontrol edilmesine imkan tanıyan ve üzerinde yer alan kamera (Kızılötesi) birimiyle parmak hareketlerini gecikme olmadan algılayabilen ürün, aşağıda yer alan videoda da görüldüğü üzere oldukça seri çalışıyor ve aynı zamanda çoklu kontrole de izin veriyor. Örneğin bir ofis dökümanı ya da fotoğrafa yaklaşmak için akıllı telefon ve tabletlerde olduğu gibi iki parmak kaydırma yeterli oluyor ve böylece kişiden kişiye değişmek üzere çok daha konforlu bir kullanıcı deneyimi elde edilebiliyor.

Site üzerinde 30,000$ ile yola çıkan ve şimdiye kadar 5,179$ toplamayı başaran DuoPad, yapılacak en az 79$ (25$ kargo) bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/duopad-the-next-gen-trackpad