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Windows sistemler için yeni nesil dokunmatik yüzey: DuoPad

4 yıl
1,9b
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5
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows sistemler için yeni nesil dokunmatik yüzey: DuoPad
 
Bilgisayarlarımızı kontrol etmek için halen fare kullanmayı tercih ediyor olsak da dokunmatik kontrol süreci de gelişmeye devam ediyor. Bu noktada bağış platformu Indiegogo'da destek aramaya başlayan yeni projelerden DuoPad, Windows sistemlere dokunmatik kontrol kolaylığı getiriyor.
Rafal Krepec ve ekibi tarafından hazırlanan DuoPad, bir trackpad ya da Türkçe karşılığıyla dokunmatik kontrol yüzeyi olarak karşımıza çıkıyor. Temel olarak bilgisayarların dokunmatik olarak kontrol edilmesine imkan tanıyan ve üzerinde yer alan kamera (Kızılötesi) birimiyle parmak hareketlerini gecikme olmadan algılayabilen ürün, aşağıda yer alan videoda da görüldüğü üzere oldukça seri çalışıyor ve aynı zamanda çoklu kontrole de izin veriyor. Örneğin bir ofis dökümanı ya da fotoğrafa yaklaşmak için akıllı telefon ve tabletlerde olduğu gibi iki parmak kaydırma yeterli oluyor ve böylece kişiden kişiye değişmek üzere çok daha konforlu bir kullanıcı deneyimi elde edilebiliyor.
Site üzerinde 30,000$ ile yola çıkan ve şimdiye kadar 5,179$ toplamayı başaran DuoPad, yapılacak en az 79$ (25$ kargo) bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Windows sistemler için yeni nesil dokunmatik yüzey: DuoPad
 

https://www.indiegogo.com/projects/duopad-the-next-gen-trackpad Yorum Yaz
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Elsa 4 yıl
Dokunmatik ekran al daha mantıklı
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Zordion 4 yıl
Sol tik icin sadece belirlenen yuzeye tiklanilscaksa kullanissiz, Apple'in Trackpad'inr bakamamislar mi.
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CooL_ROMEO 4 yıl
satmaz
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Brightmist 4 yıl
"Touch experience" isteyenler zaten tablet/smartphone vb. neyse kullaniyor.

Mouse her türlü kral
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