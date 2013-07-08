Windows telefonlara Instagram servisini getiren WPGram uygulaması video desteği ile güncellendi

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iOS ve Android platformların da resmi olarak bulunan Instagram servisinin Windows Phone telefonlar üzerinde kullanılmasına imkan veren WPGram uygulaması, video desteği ile güncellendi.
Yeni v2.2 güncellemesi ile kullanıcıların Instagram üzerinde çektikleri videoların (Aynı zamanda fotoğrafların) Windows Phone işletim sistemine sahip telefonlarda izlenmesinin önünü açan uygulama, direkt olarak video yüklenmesine izin vermiyor. Windows Phone 7.5 ve 8 sürümleri ile uyumlu olarak çalışan WPGram, 0,99$ fiyat etiketi ile buradan satın alınabiliyor.
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/wpgram/fabdc4c5-744d-4645-a345-1d254937e8ea Yorum Yaz Paylaş Tweetle