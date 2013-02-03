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Wintek, yeni iPad modelinde de kullanılacak olan ince film türü dokunmatik panellerin testlerine başladı

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Wintek, yeni iPad modelinde de kullanılacak olan ince film türü dokunmatik panellerin testlerine başladı

Son dönemlerde incelik adına mobil cihazlarda önemli gelişmeler yaşandığını görüyoruz. Bunlardan birisi de ekran alanında.

Daha önce dokunmatik panel ve cam ayrı olarak kullanılırken, şimdi hepsi tek bir panele entegre ediliyor ve daha ince cihazların önü açılıyor. Ancak bu tarz paneller biraz daha maliyetli.

Dokunmatik panel üretimi yapan Asyalı Wintek firması da ince film tipinde dokunmatik ekran levhalarının deneme üretimine start verdi. Eğer deneme başarılı olursa yılın ikinci yarısında hacimli üretime geçilecek.

Üretim bandı ise kaynakların haberine göre ağırlıklı olarak yeni iPad modelinin 9.7 inçlik ekranları için ayrılacak. Ayrıca Google'ın dokunmatik ekran kullanacağı 12.85 inçlik Chromebook modeli ve Asus'un 11.6 inçlik diğer bir modeli de ekran tedariklerini Wintek'ten alacak.

Ancak firmanın hacimli üretime yılın ikinci yarısında geçmesi nedeniyle bu modelleri en erken yaz sonunda piyasada görebileceğiz. Wintek de gelirlerini sonbahar döneminde artırmaya başlayacak.


http://www.digitimes.com/news/a20130131PD218.html Yorum Yaz
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face1tr 6 yıl
Wintek'e bak sen :)
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