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World Of Warcraft gelirleri yüzde 54 düşüş kaydetti

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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World Of Warcraft gelirleri yüzde 54 düşüş kaydetti

Yakında 10 yılını devirecek olan devasa çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft, 12 milyonu geçen oyuncu sayısı ile Guinness rekorlar kitabına girmeyi başarmış, uzunca bir süre de MMORPG pazarının yüzde 60'dan fazlasını elinde tutmuştu.

Ancak son dönemde oyuncu sayısında azalmaya bağlı olarak oyunda da gelir düşüşü kaydediliyor. Yapılan araştırmalara göre Nisan 2013 tarihinde oyunun geliri 93 milyon dolar olarak ölçüldü. Ancak Ağustos 2012 tarihinde oyunun gelirleri 204 milyon doları geçiyordu. 

Aylık 15$ şeklinde bir abonelik sistemi bulunan WOW, yaklaşık 10 yıldır bu sistemi hiç değiştirmedi. Oyunun sürümleri ise ayrı olarak satın alınıyordu. Ancak Blizzard'ın WOW için free-to-play oynanış tarzını benimseyeceği ve bazı kozmetik eşyalar için gerçek paralarla alışveriş yapılacağı gündeme gelmişti. 

Bu sistem değişikliği ile Blizzard'ın oyuncu sayısını artırmayı ve böylece gelir metodunu değiştirmeyi amaçladığı belirtiliyor. 

http://www.ubergizmo.com/2013/09/blizzard-sees-world-of-warcraft-revenue-drop-by-54-in-seven-months/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Dünyanın en iyi oyununu zamanla kolaylaştırarak mahvettiler. Gittikçe efsane haline gelebilecekken 1 haftada her şeye ulaşılabilir kıldılar. İnsanlar kolay olanın peşinden gitmez.
Yine de çok güzel anılarım var. Hoşça kal World Of Warcraft...
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JoeyBane 5 yıl
Oyunu aşılamaya çalışıyorlar. Hemen meyvesi alınacak birşey değil. Yeni nesle alttan alttan müdahale var..
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SEO-Uzmanı 5 yıl
gezi parkı ve birlikte hareket etme ruhunun tadını hiç bir oyunda yok :)
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Umutcan 5 yıl
2013 oyunlarıyla epey darbe yedi, 2014'de gelecek olan özgürlükçü sandbox mmorpg'ler karşısında ise daha da fazla eriyerek bitme noktasına gelecek.
Şu an zaten yeni oyunlara kapalı olan koyu fanları dışında oynayan yok wow u, eskidi sonuçta.
Tabi firmanın hizmet kalitesi 10 numara, ancak wow'un devamı olacak yeni bir mmorpg geliştirmesi 2018+ bulur sanırım. (Örn. diablo 3'ün geliştirilme süresi)
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OvernightSensation 5 yıl
Blizzard gibi şahaser firma aylık 15$ dolar gibi bir fiyata muhteşem memnuiyet sunuyordu. Tabi ki bir sürü alternatif çıkınca alternatif derken online dota 2 league of legends tarzı) gelirleri düştü.Ancak blizzard yaptığı oyun ve müşteri memnuniyet kalitesi hiçbirinde yoktur.
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gahst 5 yıl
Sırada
Legend of the Penguins, Expansion'ı var bakın daha nasıl gelir patlaması yaşayacak.
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