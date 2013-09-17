World Of Warcraft gelirleri yüzde 54 düşüş kaydetti





Yakında 10 yılını devirecek olan devasa çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft, 12 milyonu geçen oyuncu sayısı ile Guinness rekorlar kitabına girmeyi başarmış, uzunca bir süre de MMORPG pazarının yüzde 60'dan fazlasını elinde tutmuştu.





Ancak son dönemde oyuncu sayısında azalmaya bağlı olarak oyunda da gelir düşüşü kaydediliyor. Yapılan araştırmalara göre Nisan 2013 tarihinde oyunun geliri 93 milyon dolar olarak ölçüldü. Ancak Ağustos 2012 tarihinde oyunun gelirleri 204 milyon doları geçiyordu.





Aylık 15$ şeklinde bir abonelik sistemi bulunan WOW, yaklaşık 10 yıldır bu sistemi hiç değiştirmedi. Oyunun sürümleri ise ayrı olarak satın alınıyordu. Ancak Blizzard'ın WOW için free-to-play oynanış tarzını benimseyeceği ve bazı kozmetik eşyalar için gerçek paralarla alışveriş yapılacağı gündeme gelmişti.





Bu sistem değişikliği ile Blizzard'ın oyuncu sayısını artırmayı ve böylece gelir metodunu değiştirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/09/blizzard-sees-world-of-warcraft-revenue-drop-by-54-in-seven-months/