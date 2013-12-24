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World of Warcraft hackerları Çin'de hapse mahkum edildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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World of Warcraft hackerları Çin'de hapse mahkum edildi
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10 yılını devirmeye hazırlanan ve en başarılı MMORPG oyunu kabul edilen World of Warcraft, hesap hırsızlığının önüne bir türlü geçemiyor. Oyuncuların belki de en çok eleştirdiği konu olan hesap hırsızları, farklı zararlı yazılımlarla hesap bilgilerini ele geçiriyor ve oyuncuların karakterlerini tabiri yerindeyse soyup soğana çeviriyor.

Öteden beri hesap hırsızlarının genelde Çin kaynaklı olduğu ve çalınan altınların daha sonra para karşılığı başka oyunculara satıldığı dile getirilir. Çin de son dönemde bu konunun üzerine gitmeye başladı.

Ülkeden gelen haberlere göre 10 kişilik bir ekip hesap hırsızlığı ve dolandırıcılık suçlamasıyla Çin'de iki yıl hapse mahkum edildi. Ekibin yaklaşık 11 000 oyuncuyu soyduğu belirtiliyor. Ekip hesapları ele geçirdikten sonra karakterin üzerinde ne varsa açık artırmada 3$'dan satıyordu. Bugüne kadar toplamda 10800$ kazandıkları belirtiliyor.

Ekibin dokuz üyesi iki yıl hapis cezası ve 1000$ para cezasına çarptırıldı. Ekibin lideri Chen ise iki yıl hapis cezası ve 8000$ tazminata mahkum edildi. Ayrıca çalınan sanal eşyalara ve bilgisayarlara da el konuldu. 

http://www.ign.com/articles/2013/12/24/world-of-warcraft-account-hackers-in-china-sentenced-to-two-years-in-prison Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratkaya 5 yıl
Türkiye'de bilişim suçları kanunu falan var ama ceza veriliyor mu onu bilmiyorum. Oyunda yapılan hırsızlığın gerçek hayattaki gasptan farkı yok.
Nuri'yi de tutuklamışlar.
Nuri çinde yatsın diye :)
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muratkaya 5 yıl
Türkiye'de bilişim suçları kanunu falan var ama ceza veriliyor mu onu bilmiyorum. Oyunda yapılan hırsızlığın gerçek hayattaki gasptan farkı yok.
Nuri'yi de tutuklamışlar.
Nuri çinde yatsın diye :)
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GunslingeR085 5 yıl
¤İyi¤
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Balawitz 5 yıl
Helal olsun. Knight'a gerekli ilgiyi gosterselerdi, hirsizliklara, koxp olayini engelleselerdi, grafiklerde zaman zaman iyilestirmeler yapsalardi hala en cok oynanan online oyun olarak kalirdi. Zamaninda online player'larin %80'i knight oynuyordu. Boru degil. Cocukluk anilarim canlandi yine bak :(
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BOOOOOOOOOOO 5 yıl
kmight onlineda da hesap hırsızlıgının en önemliside dupe olaylarının önüne geçilebilseydi şu anda Türkiyede 1 numaraydı
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***Respect*** 5 yıl
Ayrıca çalınan sanal eşyalara ve bilgisayarlara da el konuldu


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Ralphi 5 yıl
hmmm...
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