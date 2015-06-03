Wunderlist satıldı

Bir süredir popüler yapılacaklar listesi uygulaması Wunderlist'i geliştiren 6Wunderkinder'in Microsoft'un hedef tahtasında olduğu konuşuluyordu. Dün itibariyle resmi açıklama da geldi.





Microsoft uygulamanın geliştiricisi 6Wunderkind girişimini resmen satın aldı. Satın almanın 100-200 milyon dolar arasında bir bedelle gerçekleştiği belirtiliyor. Wunderlist'in tüm altyapısı ve teknolojileri Microsoft servislerine entegre edilecek.





6Wunderkind girişimi normalde Berlin'de konuşlanmıştı. Satın alım sonrasında ekip yerinde kalacak ancak ABD'deki Microsoft genel merkezine sürekli rapor verecek.





Microsoft'un Wunderlist'i Outlook platformunu geliştirmek için kullanacağı belirtiliyor. Daha önce Acompli mail istemcisi ve Sunrise Calendar takvim uygulaması satın alınarak platforma entegre edilmişti. Muhtemelen ileride Outlook yapılacaklar listesi de Wunderlist esintileri göreceğiz.

http://www.talkandroid.com/251044-wunderlist-developer-6wunderkinder-acquired-by-microsoft/