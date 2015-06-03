Wunderlist satıldı

Haber Editörü
Bir süredir popüler yapılacaklar listesi uygulaması Wunderlist'i geliştiren 6Wunderkinder'in Microsoft'un hedef tahtasında olduğu konuşuluyordu. Dün itibariyle resmi açıklama da geldi.
Microsoft uygulamanın geliştiricisi 6Wunderkind girişimini resmen satın aldı. Satın almanın 100-200 milyon dolar arasında bir bedelle gerçekleştiği belirtiliyor. Wunderlist'in tüm altyapısı ve teknolojileri Microsoft servislerine entegre edilecek.
6Wunderkind girişimi normalde Berlin'de konuşlanmıştı. Satın alım sonrasında ekip yerinde kalacak ancak ABD'deki Microsoft genel merkezine sürekli rapor verecek.
Microsoft'un Wunderlist'i Outlook platformunu geliştirmek için kullanacağı belirtiliyor. Daha önce Acompli mail istemcisi ve Sunrise Calendar takvim uygulaması satın alınarak platforma entegre edilmişti. Muhtemelen ileride Outlook yapılacaklar listesi de Wunderlist esintileri göreceğiz.
http://www.talkandroid.com/251044-wunderlist-developer-6wunderkinder-acquired-by-microsoft/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yıllardır diğer platformları (ticari anlamda) görmezden gelen microfost 6-7 ay gibi kısa bir zamanda bakın neler yaptı.
1- En temel ürünü olan windowz işletim sistemini bedava güncelleceyeceğini duyurdu. Oysa daha önceki versiyonlarda, aynı işletim sisteminin farklı paketleri arasında geçiş yapmak için küçük bir servet ödemek gerekiyordu. Örnek olarak home basics'den, home preimum'a geçmek takriben 150 liraydı.
"Film repliği: Ne yani, sen eskiden beni sevmiyor muydun Telat?"
2- Android işletim sistemi için full bedava ofis paketi çıkardı. Android bildiğiniz gibi linux temelli açık kaynak bir platform.
3- Net platformunu linux sistemine taşıdı. Evet linux için net, entegre geliştirme araçlarıyla birlikte. Net platformu 13 yıldır var. Linux'a yeni geldi.
"Atasözü: Bayram değil, seyran değil eniştem beni niye öptü ?"
4- Net platformunu Mac Os X sistemine de taşıdı. (bkz. bir önceki madde.)
5- Hemen hemen bütün işletim sistemleri (android, ios, mac os x, windows, linux vs.) için Takvim, Email ve Yapılacaklar Listesi programları üreten çeşitli firmaları yaklaşık 400 milyon dolara satın aldı. Bir saniye. Sizin halen sattığınız bir ofis iletişim yönetimi sisteminiz (outlokk) vardı yahu?!
Bu adımlar hakkında çok daha fazla konuşulabilir ancak sektörün diğer oyuncularanın atacağı adımlar da çok önemli. HP şu anda bilişim dünyasını alt-üst edecek yepyeni bir bilgisayar alt yapısı üzerinde çalışıyor ve aynı zamanda sıfırdan Linux/Unix temelli yeni bir işletim sistemi yazıyorlar. Bu yıl demoları çıkacak bu yeni sistemlerin.
Kapalı sistemler ve bulut bilişimin yarattığı gizlilik endişeleri insanları açık kaynak sistemlere yöneltecek önümüzdeki süreçte. İlgiyle izliyorum..