XFX'in Radeon HD 6790 modeli de lansman öncesinde boy gösterdi

Yaklaşan Radeon HD 6790 lansmanı öncesinde hazırladığı özel tasarımlı model ortaya çıkan son üretici XFX oldu. Firmanın yeni çözümü, referans tasarımdan farklı olarak üzerinde çift fan bulunan gelişmiş soğutucusu ile fark yaratmayı başarıyor. Saat hızları henüz açıklanmayan ancak referans hızlarda (840MHz GPU, 4200MHz belelk) çalışıyor olabileceği üzerinde durulan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, Radeon HD 6850'de kullanılan Barts Pro GPU'sunun kırpılmış versiyonundan (Barts LE) güç alıyor.

Paralel işlemci sayısı 800 olan ekran kartı, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. AMD'nin resmi dökümanlarına göre 40x doku ünitesi ve 16x ROP birimi ile gelen ekran kartı yine AMD'nin dökümanlarına göre rakibi GeForce GTX 550 Ti'den %30'a varan oranda daha hızlı olmayı başarıyor. Üzerinde iki adet 6pin güç konnektörü bulunan kart, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör konfigürasyonları için Eyefinity teknolojilerine destek sunuyor.

XFX tarafından 5 Nisan'da lanse edilmesi beklenen ekran kartının son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.