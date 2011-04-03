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XFX'in Radeon HD 6790 modeli de lansman öncesinde boy gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX'in Radeon HD 6790 modeli de lansman öncesinde boy gösterdi
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Yaklaşan Radeon HD 6790 lansmanı öncesinde hazırladığı özel tasarımlı model ortaya çıkan son üretici XFX oldu. Firmanın yeni çözümü, referans tasarımdan farklı olarak üzerinde çift fan bulunan gelişmiş soğutucusu ile fark yaratmayı başarıyor. Saat hızları henüz açıklanmayan ancak referans hızlarda (840MHz GPU, 4200MHz belelk) çalışıyor olabileceği üzerinde durulan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, Radeon HD 6850'de kullanılan Barts Pro GPU'sunun kırpılmış versiyonundan (Barts LE) güç alıyor.

Paralel işlemci sayısı 800 olan ekran kartı, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. AMD'nin resmi dökümanlarına göre 40x doku ünitesi ve 16x ROP birimi ile gelen ekran kartı yine AMD'nin dökümanlarına göre rakibi GeForce GTX 550 Ti'den %30'a varan oranda daha hızlı olmayı başarıyor. Üzerinde iki adet 6pin güç konnektörü bulunan kart, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör konfigürasyonları için Eyefinity teknolojilerine destek sunuyor.

XFX tarafından 5 Nisan'da lanse edilmesi beklenen ekran kartının son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

XFX'in Radeon HD 6790 modeli de lansman öncesinde boy gösterdi
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DH Misafiri 7 yıl
Ben vatan bılgısayardan aldım 240 tl ye muhtesem bısey çift fan ama zırnık fan gürültüsü yok cok sessiz. Ekranım 1600x900 desteklıyor en fazla o ayarlarda crysis 2 ve assassıns creed oynamak harika. Call of duty mw3 yukluyrm sımdı cok merak edıyorum grefikleri. Windows 7 derecelendırmede 7.9 uzerınden 7.6 verdi. Verdiğim para sonuna kadar helal olsun super bı ekran katı 2 adet 6 pin güç girişi var ılk taktıgımda o pın gırıslerını takmadan ugrastım pc acılıyrdu ekran acılmıyoru :))) cahıllık ıste sımdı ogrenmıs oldum o pin girişlerini takmadan ekrana goruntu gelmeyecegını. Tesekkurler XFX
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diemcizone 8 yıl
yakında 40CM fan takıcaklar, yuh artık orta seviyeye bu fazla bence, tek fanlı ama ısı borulu kaliteli soğutucu yapabilirlerdi, fazla ısınacağını sanmıyorum.
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levyeli 8 yıl
Lan az önce bu karttan neden aynısı değil halbuki bendeki de XFX:)
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ContEmpor4ry 8 yıl
HD 6850 330 liradan satılıyor kart 260'tan yukarı olmamalı.
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NinjaNejat 8 yıl
275TL den satarlarsa süper olur.
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peters 8 yıl
gtx550 nin rakibi olacakmış.6850 ye yakın olur.
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bkadem 8 yıl

peters

gtx550 nin rakibi olacakmış.6850 ye yakın olur.


Yahu kardeşim çıldırtmayın adamı, araştırmadan sallıyorsunuz. Aşağıdaki link'inde Palit 550Ti Sonic modeli bile default Amd 6850'den %35-40 aşağıda. Birde kalkmış 6790'nun gtx 550Ti'ye rakip olup 6850'ye yakın olacağını ifade ediyorsunuz.
guru3d.com/...
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bkadem 8 yıl

peters

gtx550 nin rakibi olacakmış.6850 ye yakın olur.


Anlamamak için 5 ( yada 21 ) yaşında olmak lazım.
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mugurgok 8 yıl
Çift fan olayı iyide, tipini biraz güzelleştirse daha ii olurmuş. Asus, Msi gibi
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waltran 8 yıl
bu xfx deki fan ve ısı borusu bolluğu nedir arkadaş. her modele çift fan takıyorlar :)
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İstan34bul 8 yıl
6850ye denk performans mı sunacak acaba
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LGatakan 8 yıl

suleymangonca

6850ye denk performans mı sunacak acaba



tipi de 6850 e benziyor :D
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bkadem 8 yıl

suleymangonca

6850ye denk performans mı sunacak acaba


Öyle olsaydı ismi 6850 olurdu.

Belki overclokla yaklaşabilir ama default hızlarda 5770 ile 6850 arası olur.
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81murat81 8 yıl
helal olsun XFX'e, MSI TWIN FROZR II'yi andırıyor :D
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