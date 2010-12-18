XPEECH XVL 400 İş Hayatında Hataya Yer Bırakmıyor

İş hayatında bazı telefon konuşmaları, özellikle de konferans aramaları çok iyi not almayı gerektirir. Yüksek kaliteli iletişim çözümleriyle dünya çapında tanınan XPEECH, yeni XVL 400 kayıt cihazıyla telefon görüşmelerini kayıt altına alarak şirketleri not almaktan kurtararak daha verimli ve başarılı bir toplantı imkanı veriyor. XPEECH XVL 400, yoğun iş programında hataya yer vermek istemeyen profesyonellerin masalarında yerini almaya hazırlanıyor.

İletişim çözümleri alanında dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye pazarıyla buluşturan Bircom, yeni ses kayıt cihazı XPEECH XVL 400'ü duyurdu. Dört analog telefon hattının ses kaydını yapabilen XPEECH XVL 400, dokunmatik ekranlı şık tasarıma sahip bir cihaz. Toplantı odalarının ve sık telefon görüşmeleri yapan çalışanların masalarını süsleyen cihaz, kullanım kolaylığı sunan özellikleri ile benzerleri arasından kolaylıkla sıyrılıyor.

Ofis dışındayken dahi kayıtlara ulaşmak mümkün



Tüm ayarların dokunmatik ekran üzerinden kolay bir şekilde yapılabildiği cihaz, görüşmeleri bir SD kart üzerine kaydediyor. Her gigabaytlık alana 80 saatlik ses kaydı saklayabilen XPEECH XVL 400, gerektiğinde LAN portu üzerinden yerel ağa bağlanılarak görüşmelerin ağdaki bir PC üzerine yedeklenmesine de izin veriyor. Cihaz, yetkisiz kişilerin erişimine karşı da kaydedilen görüşmeleri şifre ile koruma altına alıyor. Şifresi olan kullanıcılar bu görüşmeleri yerel ağ ya da internet üzerinden ulaşarak dinleyebiliyor. Yani ofis dışındayken bile acil bir durumda yapılan görüşmelere ulaşmak mümkün oluyor. Zira görüşmeler ses kayıt arşivinden kolay arama, tarih, saat, telefon numarası, gelen-giden arama ve hatta kayıt uzunluğuna göre dahi aranıp hızla bulunabiliyor.

Kullanılabilmesi için herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymayan XPEECH XVL 400, kendisine bağlanabilen dört telefon hattı ile yapılan tüm görüşmeleri kaydedebildiği gibi, önceden ayarlayarak sadece belli telefon numaralarından gelen ya da bu numaralara yapılan aramaları da kaydedebiliyor. Böylece Çin'deki üreticiniz siparişlerin durumunu söylemek için aradığında yapacağınız görüşme otomatik olarak kayıt altına alınmaya başlıyor. Dahası cihaz, 200 telefon numarasına ait görüşmeleri ses kaydı dışında tutarak, sadece kayıt bilgisi saklamaya da izin veriyor.

Türkiye'de Bircom güvencesiyle ve 2 yıllık garantiyle satışa sunulan XPEECH XVL 400'ün tavsiye edilen satış fiyatı ise 452 USD + KDV.

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