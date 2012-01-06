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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox LIVE hizmeti iOS ve Android işletim sistemi için hazırlanabilir

7 yıl
11b
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bilindiği üzere Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox 360 için hizmet veren Xbox LIVE sistemi, Windows Phone 7 işletim sistemine entegre edilmişti ve Windows Phone 7 kullanıcıları bu uygulama üzerinden Xbox LIVE hesaplarına ait çok sayıda veri ve içeriğe ulaşma imkanı bulmuştu.
Windows Phone 7'ye özel olan bu hizmetin önümüzdeki dönemde bu özelliğini kaybetmedi gündeme geldi. Microsoft tarafından resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, Microsoft tarafından yayınlanan iş ilanında "en iyi ve en yeni oyun/eğlence deneyimini Windows Phone, iOS ve Android gibi mobil platformlara taşıyacak ve Xbox LIVE ekibiyle çalışacak yazılım geliştiricileri aranıyor" ibaresi, Xbox LIVE mobil uygulamasının dünyanın en popüler mobil işletim sistemleri olan iOS ve Android için de hazırlanacağını açıkça ortaya koymakta.
Bu konu hakkındaki yeni ve resmi ağızdan yapılan gelişmeler merakla bekleniyor.

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iyi cocuk 7 yıl
aranızda hiç mi wp7 üzerinden live entegresini açan olmadı oyun falan oynayamazsiniz ama xbla,demo,tema,oyun videolari vs live üzerinden bunlara bakabiliyorsunuz başka bir şey yok.........
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Outlaw-E 7 yıl
IOS danda Android'dende nefret ediyorum.Konularını bir xbox bölümünde görmemiştik oda oldu
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-S.E.R.K.4.N- 7 yıl
O kadar xbox aldik bi ayricaligimiz olsun yaa..
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Cute Hentai 7 yıl
Bu gece canım sıkıldı android için programlara bakıyordum ve güzel bir program buldum.

Xbox Live Statistics adlı programı kullanmaya başladım. Gayet güzel ve hoş bir program.

Programı satın alırsanız ayrıca sesli uyarı seçenekleri aktif oluyor. Tavsiye ederim.
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xLmNt13 7 yıl
güzel olur
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Recharged 7 yıl
Umarım kısa sürede bu gerçekleşir.
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BuYaZ 7 yıl
Diyelim bi Android X Marka telefonum var
Bunu hdmi ile Lcd ekran televziyonuma bagliyorum.ve oyunu aciyorum
Xbox konsolumu alip lcd ekranda oyunumu oynuyorum




10 numara olur valla
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F355 Challenge 7 yıl BuYaZ
BuYaZ

Diyelim bi Android X Marka telefonum var
Bunu hdmi ile Lcd ekran televziyonuma bagliyorum.ve oyunu aciyorum
Xbox konsolumu alip lcd ekranda oyunumu oynuyorum




10 numara olur valla

Sen hayal görüyorsun, aha bu da çimdik.
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Mobile Prof. 7 yıl BuYaZ
BuYaZ

Diyelim bi Android X Marka telefonum var
Bunu hdmi ile Lcd ekran televziyonuma bagliyorum.ve oyunu aciyorum
Xbox konsolumu alip lcd ekranda oyunumu oynuyorum




10 numara olur valla

Ahanda sabah sabah bu duruma geldim şu mesajdan sonra.


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fpscan 7 yıl
Hadi hayırlısı.
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emregök 7 yıl
Origini iOS bekliyoduk
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cagataykoroglu 7 yıl
Hizmet diyor uygulama değil.
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John Shepard 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
Hizmet diyor uygulama değil.

İos uzerinden oynadigimiz oyunlar icin destek verecek olarak anlamaliyiz o zaman?

Aksi takdirde zaten aplikasyon ile arkadas listesine ulasiliyor, mesaj gonderiliyor, avatarda degisiklik yapiliyor, oyunlara, achi. lere bakiliyor velhasilkelam bir hayli is yapiliyor.
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MrHxor 7 yıl
inşallah..
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John Shepard 7 yıl
Microsoft tarafıdan IOS için hazırlanmış bir Xbox Live aplikasyonu var halihazırda. US store dan indirilebiliyor.

itunes.apple.com/...
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