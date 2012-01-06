Xbox LIVE hizmeti iOS ve Android işletim sistemi için hazırlanabilir

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bilindiği üzere Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox 360 için hizmet veren Xbox LIVE sistemi, Windows Phone 7 işletim sistemine entegre edilmişti ve Windows Phone 7 kullanıcıları bu uygulama üzerinden Xbox LIVE hesaplarına ait çok sayıda veri ve içeriğe ulaşma imkanı bulmuştu.
Windows Phone 7'ye özel olan bu hizmetin önümüzdeki dönemde bu özelliğini kaybetmedi gündeme geldi. Microsoft tarafından resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, Microsoft tarafından yayınlanan iş ilanında "en iyi ve en yeni oyun/eğlence deneyimini Windows Phone, iOS ve Android gibi mobil platformlara taşıyacak ve Xbox LIVE ekibiyle çalışacak yazılım geliştiricileri aranıyor" ibaresi, Xbox LIVE mobil uygulamasının dünyanın en popüler mobil işletim sistemleri olan iOS ve Android için de hazırlanacağını açıkça ortaya koymakta.
Bu konu hakkındaki yeni ve resmi ağızdan yapılan gelişmeler merakla bekleniyor.
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Xbox Live Statistics adlı programı kullanmaya başladım. Gayet güzel ve hoş bir program.
Programı satın alırsanız ayrıca sesli uyarı seçenekleri aktif oluyor. Tavsiye ederim.
Bunu hdmi ile Lcd ekran televziyonuma bagliyorum.ve oyunu aciyorum
Xbox konsolumu alip lcd ekranda oyunumu oynuyorum
10 numara olur valla
Sen hayal görüyorsun, aha bu da çimdik.
Ahanda sabah sabah bu duruma geldim şu mesajdan sonra.
İos uzerinden oynadigimiz oyunlar icin destek verecek olarak anlamaliyiz o zaman?
Aksi takdirde zaten aplikasyon ile arkadas listesine ulasiliyor, mesaj gonderiliyor, avatarda degisiklik yapiliyor, oyunlara, achi. lere bakiliyor velhasilkelam bir hayli is yapiliyor.
itunes.apple.com/...