Xbox Live Gold Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

https://www.youtube.com/watch?v=sHRQeGFzfao

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kasım ayının artık sonlarına yaklaşmamızla birlikte Microsoft, aralık ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Listede hem Xbox One hem de Xbox 360 oyuncularını bekleyen yapımlar yer alıyor.Xbox One tarafında Q.U.B.E. 2 ve Never Alone bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Q.U.B.E. 2, 1-31 Aralık arasında; Never Alone ise 16 Aralık-15 Ocak arasında indirilebilecek. Microsoft, Xbox 360 kullanıcıları için ise Dragon Age II ve Mercenaries: Playground of Destruction oyunlarını belirlemiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.Q.U.B.E. 2 (1 - 31 Aralık)Never Alone (16 Aralık - 15 Ocak)Dragon Age II (1 - 15 Aralık)Mercenaries: Playground of Destruction (16 - 31 Aralık)