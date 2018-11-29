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Xbox Live Gold Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Aralık ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. İşte önümüzdeki ay Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar:
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kasım ayının artık sonlarına yaklaşmamızla birlikte Microsoft, aralık ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Listede hem Xbox One hem de Xbox 360 oyuncularını bekleyen yapımlar yer alıyor.

Xbox One tarafında Q.U.B.E. 2 ve Never Alone bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Q.U.B.E. 2, 1-31 Aralık arasında; Never Alone ise 16 Aralık-15 Ocak arasında indirilebilecek. Microsoft, Xbox 360 kullanıcıları için ise Dragon Age II ve Mercenaries: Playground of Destruction oyunlarını belirlemiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.

Xbox One

Q.U.B.E. 2 (1 - 31 Aralık)
Never Alone (16 Aralık - 15 Ocak)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Dragon Age II (1 - 15 Aralık)
Mercenaries: Playground of Destruction (16 - 31 Aralık)

https://www.youtube.com/watch?v=sHRQeGFzfao Yorum Yaz
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