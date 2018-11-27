Xbox One için özel tasarım Razer klavye-fare seti ortaya çıktı

Microsoft’un oynanış açısından yeni bir dönemin kapılarını açtığı Xbox One konsolu için klavye-fare desteği yankı bulmaya başladı. Programın ilk ortağı olan Razer özel tasarım setini görücüye çıkardı.

Özel set

Razer hali hazırda 50 farklı oyuncu klavye ve fare setinin Xbox One konsolu ile kullanılabileceğini duyurdu. Hali hazırda Xbox One konsolu ve Razer ekipmanları olanlar bunları eşleştirebilecek. Diğer taraftan klavye-fare setine destek veren oyun sayısı da 14 oldu. Geliştiriciler oyunlarda set ile eşleşecek özel RGB profilleri de belirleyebiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Leica yeni kompakt fotoğraf makinesi D-Lux 7’yi duyurdu"

Razer bunun yanında Xbox One için özel bir klavye-fare seti hazırlıyor. Kablosuz olarak kullanılacak bu özel oyuncu setinde Razer Chroma desteğinin de olacağı ifade ediliyor. Ergonomik olarak tasarlanan setin Xbox One için ne tür özelleştirmeler sunacağı açıklanmadı.

Razer yeni setini CES 2019 fuarında resmi olarak tanıtacak ve detaylar açıklanacak. Ayrıca fuarda klavye-fare desteği için diğer firmaların da güncelleme duyurularını yapması bekleniyor.