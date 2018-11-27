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Xbox One için özel tasarım Razer klavye-fare seti ortaya çıktı

Microsoft ile iş birliği yapan Razer yakın zamanda Xbox One için özel bir klavye-fare seti tanıtacak. Ayrıca 50 civarında Razer oyuncu klavye-fare seti de Xbox One için kullanılabilir durumda.
5 ay
5,9b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xbox One için özel tasarım Razer klavye-fare seti ortaya çıktı

Microsoft’un oynanış açısından yeni bir dönemin kapılarını açtığı Xbox One konsolu için klavye-fare desteği yankı bulmaya başladı. Programın ilk ortağı olan Razer özel tasarım setini görücüye çıkardı.

Özel set

Razer hali hazırda 50 farklı oyuncu klavye ve fare setinin Xbox One konsolu ile kullanılabileceğini duyurdu. Hali hazırda Xbox One konsolu ve Razer ekipmanları olanlar bunları eşleştirebilecek. Diğer taraftan klavye-fare setine destek veren oyun sayısı da 14 oldu. Geliştiriciler oyunlarda set ile eşleşecek özel RGB profilleri de belirleyebiliyor.

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Razer bunun yanında Xbox One için özel bir klavye-fare seti hazırlıyor. Kablosuz olarak kullanılacak bu özel oyuncu setinde Razer Chroma desteğinin de olacağı ifade ediliyor. Ergonomik olarak tasarlanan setin Xbox One için ne tür özelleştirmeler sunacağı açıklanmadı.

Razer yeni setini CES 2019 fuarında resmi olarak tanıtacak ve detaylar açıklanacak. Ayrıca fuarda klavye-fare desteği için diğer firmaların da güncelleme duyurularını yapması bekleniyor.

 

https://www.tweaktown.com/news/63946/razer-xbox-keyboard-mouse-combo-shown/index.html Yorum Yaz
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Bay Robot 5 ay en beğenilen
PS’ciler çamur atmaya gelmeden...
Muhteşem bir yenilik olmuş...
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TURK-ŞAD 5 ay
microsoftu seviyorum hizmet kalitesi ve tam bir oyuncu dostu, oyunlarınızı dilerseniz PC de dilerseniz konsolda oynama seçeneği veriyor, teknik destek kalitesi, ve kesinlikle daha başarılı tasarım konsol ve extra aparata para verme zahmetinden oyuncuları kurtarıyor olmasıda cabası .. Kesinlikle konsol dünyasında artık tercihim XBOX markasıdır..
microsoftu seviyorum hizmet kalitesi ve tam bir oyuncu dostu, oyunlarınızı dilerseniz PC de dilerseniz konsolda oynama seçeneği veriyor, teknik destek kalitesi,...
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dem10com 5 ay
hayret kimse yazmamis bu setin fiyati gecenlerde belli oldu 250 amerikan dolari :) adres de verelim belki almak isteyen olur;
microsoft.com/...
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enyalios 5 ay
Vermintide 2 de destek var diye gördüm ama çalışmadı ?
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Heliak 5 ay
Güvenlik yazılımları ile uğraşan biri olaraktan bir yorum yapacağım. Öncelikle bu haber benim için sevindirici oldu. Bugüne kadar kullandığım donanımların çoğunu Razer'dan alıyorum. Fiyat olarak gerçekten pahalı fakat verdiği kaliteli servis hizmeti benim için önemliydi.
Gelelim sunucu ayrımı olacak ya da olmayacak bölümüne. Bunun ayrımını yapabilmeleri için öncelikle Microsoft'un yapımcılara belirli bir API üzerinden destek sağlaması gerekiyor. Hangi oyuncu USB sürücüsüne ne bağlamış bunu tespit etmeli ve bu duruma göre ayrım yapabilmeli. Paylaşmak yerine kendi içerisinde ayrımı yaparak, filtrelenmiş bir oyuncu dağıtımı da sağlayabilir.
Oyuncular bölümünde ise bu ayrımı atlamak çok basit. Hardware ID/Signature dediğimiz değerler kolaylıkla değiştirilebiliyor. Örneğin, böyle bir ayrım gelirse alacağım klavye ve mouse ID'lerini değiştirerek Gamepad kullanan oyuncular ile aynı ortamda oynayabilirim. Benim için ortalama 5-10 dakikalık bir işlem. Kısacası, kendi içerisinde avantajları ve dezavantajları mecvut.
Şuana kadar tamamen tahminler üzerine konuştum. Bu yüzden alınabilecek farklı yöntem ve önlemler ile yukarıda anlattıklarım bir işe yaramayabilir.
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Berkayselcuk 5 ay Heliak
Niteliksiz bir oyuncu olarak soruyorum, fortnite xim leri algilayabiliyor, bu cihazlar da controller olarak gorunuyor benim bildigim, bunu algiladigi gibi m&k u da algilayamaz mi senin yontemini yapsan bile?
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swat882 5 ay
Dünyanın en saçma fikri,
Xbox kullanıcıları için üzücü haber.
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Mutlak.Sıfır 5 ay swat882
Dedi imzasında renkli puntolarla Playstation 4 yazan arkadaş.

Ayrıca her klavye mouse haberi başlığı altına "ama kol ile klavye mouse aynı sunucuda olmaz" diyenler var. Bak bunlar yorum falan okumuyorlar arkadaşlar bilmem kaç paragraf yazı döşüyorlar ama okumaları yok sanırım, arkadaş bir yorumları oku zaten klavye mouse sunucusyla koll kullanan arkadaşlar aynı sunucuda maç yapmayacaklar diye yazmış arkadaşlar. Halen daha bu muhabbeti yapıyorlar halen daha yapıyorlar.
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This is it 5 ay
Xbox one s 1500 lira. Bu klavye mouse seti muhtemelen konsoldan pahalı olacaktır. Ne anladım ben bu işten razer?
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BeyazBüyü 5 ay
Bazı arkadaşlar bu gelişmeyi olumlu karşılıyor, ancak uzun yıllar xbox üzerinde fps oynayan bir oyuncu için bu gelişme endişe vericidir.
Klavye ve mouse kullanan bir oyuncu ile gamepad kullanan oyuncular, aynı sunucu üzerinde Call of duty black ops 4 oynarsa, işte o zaman çarşı pazar karışır. Oyun yapımcısı donanım farklılıklarına göre oyuncuları nasıl farklı sunuculara atayacak açıkçası bunu merak ediyorum.
Bir çok oyuncu fps oyunlarında otomatik aim asistanını aktif etmiş vaziyette oynuyor. Bu oyuncunun karşısına bir de hareket ve vuruş kabiliyeti çok daha hassas ve hızlı olan klavye+mouse çıkarsa, gamepad ile oynayan oyuncu isyan bayrağını çeker. Hatta bazı özel üretim birden fazla tuşun atanabildiği gamepad'ler bile, standart gamepad kullanıcılarına karşı üstün olabiliyorken klavye+mosue'u düşünemiyorum.
Türkiye'de rezalet internet alt yapısı yüzünden yüksek ping değerleri ile online fps oynamaya çalışıyoruz. Bakın çalışıyoruz diyorum. Bu durumun stresi bize fazlası ile yetiyorken, ben bu gelişmeye olumlu yönden bakamıyorum!
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omenhope 5 ay BeyazBüyü
Aynı sunucu üzerinden oynanmayacak. Oyunda bekleme süreleri biraz artabilir hepsi bu. Ki adaptör yardımıyla oynayanlar şuan zaten aramızdalar ve sayıları hiçte az değil.
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PuSaT28 5 ay BeyazBüyü
BeyazBüyü
Bazı arkadaşlar bu gelişmeyi olumlu karşılıyor, ancak uzun yıllar xbox üzerinde fps oynayan bir oyuncu için bu gelişme endişe vericidir.
Klavye ve mouse kullanan bir oyuncu ile gamepad kullanan oyuncular, aynı sunucu üzerinde Call of duty black ops 4 oynarsa, işte o zaman çarşı pazar karışır. Oyun yapımcısı donanım farklılıklarına göre oyuncuları nasıl farklı sunuculara atayacak açıkçası bunu merak ediyorum.
Bir çok oyuncu fps oyunlarında otomatik aim asistanını aktif etmiş vaziyette oynuyor. Bu oyuncunun karşısına bir de hareket ve vuruş kabiliyeti çok daha hassas ve hızlı olan klavye+mouse çıkarsa, gamepad ile oynayan oyuncu isyan bayrağını çeker. Hatta bazı özel üretim birden fazla tuşun atanabildiği gamepad'ler bile, standart gamepad kullanıcılarına karşı üstün olabiliyorken klavye+mosue'u düşünemiyorum.
Türkiye'de rezalet internet alt yapısı yüzünden yüksek ping değerleri ile online fps oynamaya çalışıyoruz. Bakın çalışıyoruz diyorum. Bu durumun stresi bize fazlası ile yetiyorken, ben bu gelişmeye olumlu yönden bakamıyorum!

Sony tarafında resmî aparat var Hori nin. Lisanssız xim ve venom var ki hem Xbox hem ps uyumlu.

Ben venom kullanıyorum, şu sıralar faresi bozuldu, fare almayayım diye kontrolcü ile oynuyorum ve evet bu adaptörleri kullananlar kendini bariz belli ediyor.

Burada 2 sıkıntı var; Microsoft k/m ti tamamı ile tanımıyor, oyun yapımcısına bırakıyor. Yani Ms çıkıp bütün oyunlarda k/m kullanılacak demeli. Yoksa boşa masraf.

Diğer olay sunucu tarafında. Server ayrılsa bile önce kontrolcü sonra k/m ye geçiş yapılabilir.
Her ne kadar adaptörler fare desteği sunsa da aslında kontrolcüyü taklit ediyor. Yani adaptör kullanan biri aslında çok iyi kontrolcü kullanan biri gibi oluyor. Ancak ms nin bu desteği safkan pc özelliği sunacaksa vah ki ne vah.

Bana göre olması gereken ms rahatlık istiyorsanız kontrolcü rekabet istiyorsanız k/m deyip, herkesi aynı servera göndermeli, bütün oyunlara resmî destek sunmalı. Bu şekilde çok karışık olacak. Siz kontrolcü ile oynarken farkında olmadan fare kullanan ile karşılaşacaksınız ve dediğim gibi saf pc özelliği gösteren fare ile başa çıkmanız oldukça zorlaşacak.

Yeni nesilde eğer bu olay tutarsa bariz bir şekilde diğer konsolum Xbox olacaktır. Ben multiplayer oyuncusuyum, benim için biçilmiş kaftan. Hile yok, k/m var, pahalı olmayan bir setup ile tam istediğimi elde edebilirim.
Neyse bakalım neler olacak, heyecanla bekliyorum.
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DH Misafiri 5 ay
aynen size katılıyorum şimdi 3. partı cihazlar ıle klavye mause seti sınırlıda olsa kullanılıyor. resmi olarask olması pc oyunculsarını fazlasıyla cekecektır .
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Sliskelion 5 ay
Klavye ve mouse çoğu oyun tarafından desteklenmeyecektir diye düşünüyorum eğer desteklenirse özellikle FPS oyunlarında ne yapacaklar Online sistemde joystick ve klavye-mouse ikilisini mi ayıracaklar ? Ayırmazlarsa kullanıcı rekabet etmek için birde uyumlu mouse ve klavyeye para ödeyecek. Gerçi ayırsalar bile çok uzun bir süre klavye-mouse tarafında oyuncu sayısı olmaz yine tutmaz yani bu jenerasyonda mümkün değil artık. Baya gereksiz bir atılım şimdilik, yeni Xbox da yanında mouse ve klavye ile piyasa sürerlerse tutabilir, ama ilk başta konsolun artık bir multimedya cihazına dönüştüğünü ikna etmesi gerekiyor kullanıcıya şimdilik pazar payını da bakarsak kullanıcılar hala bir oyun cihazı olarak görüyor konsolu, özellikle PC sahipleri için hiç bir şey ifade etmiyor Xbox'ın sahip olduğu multimedya özellikleri.
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c.ozan 5 ay Sliskelion
klavye-maus oynayanlar ve kolla oynayanlar ayrılıyor oyunda karşı karşıya gelmiyorlar. fortnite da böyle en azından. bir de uyumlu klavye mause diye birşey de yok usb klavyelerin hepsi uyumlu ek masraf yapmayı gerektirecek hiçbir şey yok yani. mühim olan tek şey büyük oyunların destek verip vermiyeceği onun haricinde çok güzel bir gelişme. sırf strateji oyunlarının önünü açması bile başlı başına büyük bir olay.
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Galatas4ray 5 ay
Microsoft pcde o berbat storesiyle bişey satamayınca xbox kavye mause desteği getirdi.Bir insan koskoca işletim sisteminin başında olacak ve bu kadar berbat bir microsoft store si olacak.
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sky__walker 5 ay
Önemli olan klavye desteğinin gelmesinden ziyade, bunun amiral gemi oyunlara gelmesi ve hemen gelmesi. Mesela atıyorum Battlefield V mi çıkıyor yada VI mı, bu oynanmaya başladığı an klavye-mouse desteğiyle gelmeli.
Yoksa Fortnite tır bilmemnedir abuk sabuk oyunlarla sınırlı kalır, yada oyunlar çıktıktan aylar sonra klavye-mouse gelirse bir espirisi olmaz. Benim yukarıda dediğim şeyi yaparlarsa Xbox kopar gider, PC den de çok oyuncu geçer bu tarafa.
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