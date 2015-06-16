Xbox One'a yerleşik olarak Xbox 360 oyunları desteği geliyor

Xbox One piyasaya çıktığından bu yana Xbox 360 oyunlarına geriye dönük destek sunmaması nedeniyle eleştirilmiş ve oyun kıtlığı yaşanmasına sebep olduğu iddia edilmişti. E3 2015 fuarında müjdeli haber geldi.





Xbox direktörü Phil Spencer bundan sonra Xbox One konsolunun yerleşik olarak Xbox 360 oyunlarına destek vereceğini açıkladı. Yani çevrimiçi oyun akışları şeklinde değil doğrudan sistem içerisinde çalışan oyunlara izin çıktı.





Desteğin aktif edildiği anda 21 adet Xbox 360 oyunu indirmeye sunulacak. Eğer kullanıcılar daha önce bu oyunları satın almışsa tekrar ödeme yapmasına gerek yok. Oyunlar otomatik olarak Xbox hesabında görülecek. Ayrıca kayıtlı dosyalar ve eklentiler de oyunlarla birlikte hesaba taşınacak.





Disk üzerindeki oyunlar için ise kullanıcıların diski konsola takarak oyunu HDD üzerine kurması gerekiyor. Ayrıca oynanış süresince de diskin konsolda takılı olması şart. Destek bir güncelleme ile birlikte Xbox One konsoluna sunulacak.





İlk etaptaki oyunların ardından Banjo Kazooie oyunları, Perfect Dark ve Mass Effect oyunları ile birlikte Kasım ayında toplamda 100 civarında Xbox 360 oyunu kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak.





Yeni destek ile birlikte oyun videolarının kaydı, ekran görüntüsü alma, Windows 10 akış desteği gibi pek çok gelişmiş özellik de Xbox 360 oyunlarına açılmış olacak. Ayrıca geliştiriciler için herhangi bir yeni kodlama da gerekmeyecek.





Xbox One piyasaya çıktığında üst seviye donanımı nedeniyle eski oyunları desteklemediği yorumları yapılıyordu. Ancak oyun konusunda yaşanan eksiklik anlaşılan Microsoft'u hamle yapmaya itti. Güncellemenin sonbahar aylarında gelmesi bekleniyor.

http://hexus.net/gaming/news/xbox-360/83990-microsoft-xbox-one-gains-xbox-360-games-compatibility/