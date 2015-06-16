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Xbox One'a yerleşik olarak Xbox 360 oyunları desteği geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xbox One'a yerleşik olarak Xbox 360 oyunları desteği geliyor

Xbox One piyasaya çıktığından bu yana Xbox 360 oyunlarına geriye dönük destek sunmaması nedeniyle eleştirilmiş ve oyun kıtlığı yaşanmasına sebep olduğu iddia edilmişti. E3 2015 fuarında müjdeli haber geldi. 

Xbox direktörü Phil Spencer bundan sonra Xbox One konsolunun yerleşik olarak Xbox 360 oyunlarına destek vereceğini açıkladı. Yani çevrimiçi oyun akışları şeklinde değil doğrudan sistem içerisinde çalışan oyunlara izin çıktı. 

Desteğin aktif edildiği anda 21 adet Xbox 360 oyunu indirmeye sunulacak. Eğer kullanıcılar daha önce bu oyunları satın almışsa tekrar ödeme yapmasına gerek yok. Oyunlar otomatik olarak Xbox hesabında görülecek. Ayrıca kayıtlı dosyalar ve eklentiler de oyunlarla birlikte hesaba taşınacak. 

Disk üzerindeki oyunlar için ise kullanıcıların diski konsola takarak oyunu HDD üzerine kurması gerekiyor. Ayrıca oynanış süresince de diskin konsolda takılı olması şart. Destek bir güncelleme ile birlikte Xbox One konsoluna sunulacak. 

İlk etaptaki oyunların ardından Banjo Kazooie oyunları, Perfect Dark ve Mass Effect oyunları ile birlikte Kasım ayında toplamda 100 civarında Xbox 360 oyunu kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak. 

Yeni destek ile birlikte oyun videolarının kaydı, ekran görüntüsü alma, Windows 10 akış desteği gibi pek çok gelişmiş özellik de Xbox 360 oyunlarına açılmış olacak. Ayrıca geliştiriciler için herhangi bir yeni kodlama da gerekmeyecek. 

Xbox One piyasaya çıktığında üst seviye donanımı nedeniyle eski oyunları desteklemediği yorumları yapılıyordu. Ancak oyun konusunda yaşanan eksiklik anlaşılan Microsoft'u hamle yapmaya itti. Güncellemenin sonbahar aylarında gelmesi bekleniyor.  

http://hexus.net/gaming/news/xbox-360/83990-microsoft-xbox-one-gains-xbox-360-games-compatibility/ Yorum Yaz
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mbald 4 yıl en beğenilen
Microsoft konsolu çıkqrdığından bu yana kendini çok geliştirdi hatalarının farkına vardılar ve doğru yolda ilerliyorlar.
Gerek exclusive konsuu, gerek gamepad gerekse diğer konularda doğru hamleler atmaya başladılar.
Konsol çıkışlarında alıcak olsam kesinlikle ps4 alırım diyodum ama şu anda baya bir kararsız kalırdım heralde.
Microsoft konsolu çıkqrdığından bu yana kendini çok geliştirdi hatalarının farkına vardılar ve doğru yolda ilerliyorlar.Gerek exclusive konsuu, gerek gamep...
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MALTHAEL 4 yıl
XBOX 360 almayı düşünen çok kişi vardı çünkü oyun yelpazesi genişti XBOX ONE a karşı . Şimdi direk gidip XBOX ONE alabilirler çok iyi bir atılım yapmış MicroSoft . Umarım SONY ninde kulağına kar suyu kaçmıştır da oda aynısını yapar ... Ya değilse konsol remastered çöplüğüne dönecek ...
XBOX 360 almayı düşünen çok kişi vardı çünkü oyun yelpazesi genişti XBOX ONE a karşı . Şimdi direk gidip XBOX ONE alabilirler çok iyi bir atılım yapmış MicroSof...
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DH Misafiri 4 yıl
microsoft akıllanmış artık doğru hamleler yapıyorlar aynı hamleyi sony den pek beklemiyorum ama umarım beni yanıltırlar.
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hacı.basat 4 yıl
Önce konsolun fiyatına çözüm bulmalılar, ilk çıktığı zamanlarda bile 250-300 dolar aralığında amazonda satışlar vardı, artık 299 dolara bile yok.
En bildik ticari kuralı değerlendirmeli ve daha çok bütçeye hitap edebilmeliler.Her şeyi parça maliyetine bağlayan açıklamalar faydasız.Maliyeti çıkartmanın türlü yolları var, 25 krş'a alınan gazetenin sadece boş kâğıdı bile o paranın 20 katına denk gelmesi gibi ki gazeteler bunu reklamden çıkarıyorlar.
Güncel konsollarda Nintendo neyse de Ms ve Sony'nin elinde bunun gibi çok sayıda imkan var ve kullanmıyorlar.
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Rachsuchtig 4 yıl
Sony'nin yaptıklarına bakıyorum bir de Microsoft'un yaptıklarına bakıyorum MS gerçekten kullanıcıları dinliyor. Kullanıcılar birşey istediği zaman onu yapmaya gayret ediyor. Sony'nin bu özelliğe ihtiyacı kalmadı zaten neredeyse bütün oyunların Remastered sürümleri çıktı :/
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doctor_bey 4 yıl
Güzel gelişme, bu xbox360 oyunları donanımı fazla da kullanmaz,o boş kalan donanım gücüne de ek özellik falan koyarlar mı acaba?
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MALTHAEL 4 yıl
XBOX 360 almayı düşünen çok kişi vardı çünkü oyun yelpazesi genişti XBOX ONE a karşı . Şimdi direk gidip XBOX ONE alabilirler çok iyi bir atılım yapmış MicroSoft . Umarım SONY ninde kulağına kar suyu kaçmıştır da oda aynısını yapar ... Ya değilse konsol remastered çöplüğüne dönecek ...
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savinelli 4 yıl
bu hamleleri en başta yapacaktın microsoft. deli gibi kan kaybettikten sonra değil..
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olağan_şüpheli 4 yıl
Yeni konsol çıkınca neden eski konsolun oyunlarını desteklemez anlamıyorum. Sanırım ps4 ve ps3 içinde geçerli.
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OldGamers86 4 yıl
Yaptıkları en doğru hamle bu olsa gerek.
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alito 4 yıl
Microsoft'u alkışlıyorum. İlk defa bir firmadan bu kadar kullanıcı dostu bir atılım gördüm. Umarım Sony bu gelişmeden kendi kullanıcıları için sağlıklı bir pay çıkarabilir.
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mbald 4 yıl en beğenilen
Microsoft konsolu çıkqrdığından bu yana kendini çok geliştirdi hatalarının farkına vardılar ve doğru yolda ilerliyorlar.
Gerek exclusive konsuu, gerek gamepad gerekse diğer konularda doğru hamleler atmaya başladılar.
Konsol çıkışlarında alıcak olsam kesinlikle ps4 alırım diyodum ama şu anda baya bir kararsız kalırdım heralde.
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