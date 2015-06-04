Xiaomi 10 Haziranda yeni bir ürün tanıtacak

Çinli elektronik devi Xiaomi 10 Haziranda yeni bir ürün tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni ürün hakkında hazırlanan afiş ise dikkat çekici. Çince "su" yazılı afiş tanıtılacak ürün hakkında herhangi bir bilgiye de yer vermiyor.

Afişteki "Su" yazısı ilk olarak akıllara su geçirmez özellikte akıllı telefonları getiriyor. Ancak şirketin böyle bir akıllı telefon hazırlığında olduğu daha önce hiç bir söylentide yer almamıştı. Bu nedenle bu iddiadan biraz uzaklaşılmış durumda.

Diğer akla gelen seçenek ise markanın su arıtma sektörüne girmesi. Bilindiği gibi Xiaomi daha önce akıllı telefon dışında çok farklı sektörlerde de pazara girmişti. Bu nedenle şirketin 10 Haziranda uygun fiyatlı bir su arıtma ürünü çıkaracağı iddiası güçleniyor.

Yine de yeni ürün şimdilik gizemini koruyor. Merakı gidermek için önümüzdeki hafta yapılacak duyuruyu beklemek gerekiyor.