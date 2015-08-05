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Xiaomi 2016 yılında kendi işlemcilerini kullanabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi 2016 yılında kendi işlemcilerini kullanabilir
 
Günümüzde bir çok akıllı telefon üreticisi kendi çipini geliştirmek için çalışmalara başlamış durumda. Özellikle dünya genelinde satış yapan markaların bir çoğu er ya da geç bu fikri benimsiyorlar. Yeni iddialar ise Xiaomi'nin de bu akımdan etkilendiğini gösteriyor.
CN Beta sitesinde yer alan habere göre Xiaomi kendi geliştirdiği işlemcileri 2016 yılının ilk dönemi gibi yakın bir gelecekte kullanmaya hazırlanıyor. Üreticinin ARM çekirdek lisanslarına erişim hakkını satın alması ve Qualcomm Çin yöneticisi Wang Xiang'ı bünyesine katması da bu haberi doğrular nitelikte.
Diğer üreticilere baktığımızda Apple zaten uzun bir süredir kendi işlemcisini geliştiriyordu, Samsung hem üretim hem de geliştirme konusunda önemli adımlar attı. Bunun yanında Huawei'nin de uzun bir süredir kendi geliştirdiği Kirin çipsetini kullanması, LG'nin NUCLUN denemesi bütün bu üreticilerin aynı doğrultuda atılımlar yaptığını gösteriyor. Ancak Qualcomm ve MediaTek'e bağımlığı azaltmak için atılan bu adımların hepsi başarılı değil. Özellikle LG'nin NUCLUN ile istediği performansı yakalayamaması üreticinin yeniden Qualcomm'a yönelmesine sebep oldu.
Özellikle Snapdragon 810 modelinde ortaya çıkan ısınma problemi de üreticilerde soru işareti yaratmıştı. Xiaomi'nin geliştireceği çipsetlerin hangi seviyede olacağı henüz bilinmiyor ancak bu durumun performansa nasıl yansıyacağı merak konusu.

http://www.gizmochina.com/2015/08/04/xiaomi-made-processors-could-hit-the-market-by-next-year/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
King Stannis 4 yıl
Bunun karşılığı olarak Qualphone ve MTK Mobile adı altında işlemci üreticilerinin kendi telefonlarını bekliyorum.

Şaka maka büyük üreticilerin bu girişimleri belki işlemci üreticilerinin fiyat düşürmesini sağlayabilir en azından daha kaliteli işlemci üretirler.
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kadirirdem 4 yıl
rekabet iyidir gelsin gelsin :)...
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6.cadde 4 yıl
Huawei samsung lg ve şimdi de xiaomi, qualcomm'a sırayla darbe yapıyorlar.
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acbold 4 yıl
Neden bu kadar uğraşıyorlar ki. Vestel gibi alsınlar giriş orta seviye işlemcileri. Qualcomm ve MediaTek hiç para kazanmasın mı ? Niye böyle şeyle yapıyorsunuz. Gidin Çin Hükümetine vergileri artırın. Halk aptal mı sizin ürettiğiniz işlemcili telefonu istesin. Hazır şeyleri alıp montajlamak varken. boş yere icat çıkarıyor bu Xiaomi.
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ardaalisahin 4 yıl
Xiaomi her sektore yavas yavas yayiliyor.Gecen de akilli ayakkabi haberi vardi.Gidisat iyi,fiyatlar sahane.
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huseyincarnege 4 yıl
yaw adamlar aştı artık
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Xiaomii 4 yıl
Doğru bir adım.Bu gerekliydi artık.Dağlar kadar güvenilen Qualcomm un birden nası tökezlediğini gördük.Ayrıca eminim ki (64 bite ve 4 veya 8 çekirdeğe hala devam ederse) Snapdragon 820 de tökezleyecektir.Bu yüzden yongaset arenası Samsung ve MediaTek e kalacaktır.Bu yüzden kendini geliştirerek düzgün,atılımcı,hem performans hem kalite hemde ileri teknolojileri ayağımıza getiren bir chipset olursa çok güzel olur.Bence her firma için gerekli bu.Kendi chipini geliştirmek.
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nobu 4 yıl
donanım üretmeyen firmaların nasıl zor duruma düştüğünü gördük işlemci konusunda büyük sıkıntı çıktı artık bu zaruri bir ihtiyaç oldu firmalar için miu dünya markası olucam diyorsa yapması gereken bir şeydi
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cahitdikici 4 yıl
zaten telefonlarına birde kendi işlemcilerini üretip koyarlarsa önünlerinde pek kimse kalmayabilir
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