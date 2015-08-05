Xiaomi 2016 yılında kendi işlemcilerini kullanabilir

Günümüzde bir çok akıllı telefon üreticisi kendi çipini geliştirmek için çalışmalara başlamış durumda. Özellikle dünya genelinde satış yapan markaların bir çoğu er ya da geç bu fikri benimsiyorlar. Yeni iddialar ise Xiaomi'nin de bu akımdan etkilendiğini gösteriyor.

CN Beta sitesinde yer alan habere göre Xiaomi kendi geliştirdiği işlemcileri 2016 yılının ilk dönemi gibi yakın bir gelecekte kullanmaya hazırlanıyor. Üreticinin ARM çekirdek lisanslarına erişim hakkını satın alması ve Qualcomm Çin yöneticisi Wang Xiang'ı bünyesine katması da bu haberi doğrular nitelikte.

Diğer üreticilere baktığımızda Apple zaten uzun bir süredir kendi işlemcisini geliştiriyordu, Samsung hem üretim hem de geliştirme konusunda önemli adımlar attı. Bunun yanında Huawei'nin de uzun bir süredir kendi geliştirdiği Kirin çipsetini kullanması, LG'nin NUCLUN denemesi bütün bu üreticilerin aynı doğrultuda atılımlar yaptığını gösteriyor. Ancak Qualcomm ve MediaTek'e bağımlığı azaltmak için atılan bu adımların hepsi başarılı değil. Özellikle LG'nin NUCLUN ile istediği performansı yakalayamaması üreticinin yeniden Qualcomm'a yönelmesine sebep oldu.

Özellikle Snapdragon 810 modelinde ortaya çıkan ısınma problemi de üreticilerde soru işareti yaratmıştı. Xiaomi'nin geliştireceği çipsetlerin hangi seviyede olacağı henüz bilinmiyor ancak bu durumun performansa nasıl yansıyacağı merak konusu.

http://www.gizmochina.com/2015/08/04/xiaomi-made-processors-could-hit-the-market-by-next-year/