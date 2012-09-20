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Xiaomi, 4 dakika 12 saniye içinde 300.000 adet Mi-One S satışı gerçekleştirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
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28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çin'in tanınmış akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin, 16 Ağustos 2012 tarihinde lansmanını gerçekleştirdiği Mi-One S'e tüketicilerin yoğun ilgisi sürüyor. Daha önce 1 milyonun üzerinde ön sipariş alan akıllı telefonun, 200.000 adetten oluşan ilk partisi 30 dakikalık zaman zarfı içinde tükenmişti. Xiaomi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı son açıklamaya göre 300.000 adetten oluşan yeni parti yalnızca 4 dakika 12 saniye içinde satılmış. Yani firma kendi rekorunu kırmış.
Mi-One'ın yeni varisi olarak gösterilen Mi-One S'in teknik özelliklerini sizler için yeniden gündeme getirmek gerekirse, 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 platformu, Adreno 220 grafik birimi ve 1 GB RAM ile donatılan akıllı telefon, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' tabanlı (MIUI ROM'lu) mobil işletim sistemi, 4.0-inç boyutunda - 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 28 mm f/2.2 objektifli 8 megapiksel kamera, 2 megapiksel ön kamera  ve 1930 mAh'lik bataryayla geliyor.
Daha geniş bir tüketici kitlesinin dikkatini çekmek adına pek çok renk seçeneğine yer verilen Mi-One S'in satış fiyatı ise 190 Euro civarında. Xiaomi, gelecekte Çin dışındaki pazarlara da açılmayı düşünüyor. Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürünleriyle global pazara farklı bir soluk getireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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vitor reis 7 yıl en beğenilen
elmacılarda sevinedursun bilmem kaç saatte kaçtane sattık diye ;)
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MattPegasus 7 yıl
Şu telefonlar Türkiye'ye gelmiyor ya deliriyorum.
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Kirk Lee 7 yıl
aynı fiyatla Türkiyede satılsa (yaklaşık 440TL) burda da rekorlar kırabilirdi yani :D
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DH Misafiri 7 yıl
türkiye'ye gelse de hiçbişey olmaz. hepimiz iphone'un ya da herhangibir samsung telefon'un içindeki parçaların maliyetinin seri üretimde 50 60 dolara kadar düşeceğinin zaten farkındayız. satış sonrası hizmet, yazılım desteği ıvır zıvır işin içine girince bu maliyet artıyor. üstüne bir de "marka" olmaktan dolayı bindirilen ek ücret, vergisi algısı karşımıza çıkan fiyatlar 2000 lira oluyor.
bu telefonun aynı fiyattan türkiye'ye gelmesi durumunda alacağı fiyat 440 olarak hesaplanmış, nakliyat vs. gibi mevzuları da ekleyin olur size 550...
bu da bir sene önce huawei ideos x5 aldığımız fiyata denk geliyor işte. o telefon da o zaman fiyat performans canavarıydı piyasadaki benzer konfigürasyonlu telefonların üçte biri fiyatınaydı ıvırdı zıvırdı.
sonuç: şimdi forumda ya da başka mecralarda ideos x5 kullanmış insanlara gidip "huawei ascend p1 alıcam ne dersin" diye sorun. hepsi "aman sakın kaç uzak dur" diyecekler.
çünkü: android 2.3 güncellemesi gelemedi bir türlü, parça kalitesine bağlı olarak power düğmesi, arama sesi, ıvır zıvır bi ton sorun yaşandı, servis parça gelmiyor diye aylarca tamirat yapmadı... bin tane sıkıntı yaşandı. siz sanıyor musunuz ki bu telefonu 200 euro'ya aldığınız zaman rahat edeceksiniz?
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aslanoto 7 yıl
bende alırdım :)
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romeo6464 7 yıl
4 dakika 12 saniye:300.000
8 dakika 24 saniye:600.000
12 dakika 36 saniye:900.000
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Echoés 7 yıl
yok böyle birşey ya bıktım bu ülkenin saçmalıklarından teknolojiden en pahalı şekilde biz yararlanıyoruz. adamlar 190 euro ya bizim burda 1000-1200 liraya aldığımız özelliklerde telefon kullanıyor .
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idris 7 yıl
V4LKyR
Saniyede 1190 adet satılmış. Hayır o değil de, internet üzerinden satıldıysa site nasıl oldu da çökmedi? Öğrenciler üniversiteler açıldığı zaman kıytırık bi ders seçme işlemi için üniversite ders seçme sistemine girince hangi üniversitemiz olursa olsun, sistemleri çöküyor. Eğer elden satıldıysa, saniyede 1190 adet satış nasıl gerçekleştirildi? :D İlginç yahu.

Çindeki internet altyapısı ve bulut teknolojisi ile telekomun altyapısı bir mi?
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cagataykoroglu 7 yıl
aynı özelliklerdeki sony ve htc ler 1000 liradan başlıyor.
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Furkhannn 7 yıl
Keşke türkiye ye de gelse
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xxSpecter 7 yıl
190 EURO mu? Aynı fiyata Galaxy Y var, Galaxy Gio var. Nasıl bir ülke de yaşıyoruz biz ya? Ağlasam yeridir.
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alemburda34 7 yıl
asıl rekoru Xiaomi Mi Two ile yapacak.
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__Nikolaus__ 7 yıl
450 tl ye turkiyede satisa sunulsa , ve satisa sunulmadan once donanimhaber de reklami yapilsa , 2 dakika 5 saniye de satilacagina eminim.
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V4LKyR 7 yıl
Saniyede 1190 adet satılmış. Hayır o değil de, internet üzerinden satıldıysa site nasıl oldu da çökmedi? Öğrenciler üniversiteler açıldığı zaman kıytırık bi ders seçme işlemi için üniversite ders seçme sistemine girince hangi üniversitemiz olursa olsun, sistemleri çöküyor. Eğer elden satıldıysa, saniyede 1190 adet satış nasıl gerçekleştirildi? :D İlginç yahu.
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Kirk Lee 7 yıl
aynı fiyatla Türkiyede satılsa (yaklaşık 440TL) burda da rekorlar kırabilirdi yani :D
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