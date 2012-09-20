Xiaomi, 4 dakika 12 saniye içinde 300.000 adet Mi-One S satışı gerçekleştirdi

Çin'in tanınmış akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin, 16 Ağustos 2012 tarihinde lansmanını gerçekleştirdiği Mi-One S'e tüketicilerin yoğun ilgisi sürüyor. Daha önce 1 milyonun üzerinde ön sipariş alan akıllı telefonun, 200.000 adetten oluşan ilk partisi 30 dakikalık zaman zarfı içinde tükenmişti. Xiaomi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı son açıklamaya göre 300.000 adetten oluşan yeni parti yalnızca 4 dakika 12 saniye içinde satılmış. Yani firma kendi rekorunu kırmış.



Mi-One'ın yeni varisi olarak gösterilen Mi-One S'in teknik özelliklerini sizler için yeniden gündeme getirmek gerekirse, 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 platformu, Adreno 220 grafik birimi ve 1 GB RAM ile donatılan akıllı telefon, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' tabanlı (MIUI ROM'lu) mobil işletim sistemi, 4.0-inç boyutunda - 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 28 mm f/2.2 objektifli 8 megapiksel kamera, 2 megapiksel ön kamera ve 1930 mAh'lik bataryayla geliyor.

Daha geniş bir tüketici kitlesinin dikkatini çekmek adına pek çok renk seçeneğine yer verilen Mi-One S'in satış fiyatı ise 190 Euro civarında. Xiaomi, gelecekte Çin dışındaki pazarlara da açılmayı düşünüyor. Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürünleriyle global pazara farklı bir soluk getireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

