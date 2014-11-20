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Xiaomi : Akıllı telefon pazarının lideri olacağımıza inanıyoruz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi : Akıllı telefon pazarının lideri olacağımıza inanıyoruz

Kısa süre içerisinde akıllı telefon pazarında büyük başarılar elde eden ve pazarın en iyileri listesinde önce 3. sonra da 4. sıraya yerleşen Çinli Xiaomi, gelecek yıllarda çok daha başarılı işler yapmayı planlıyor. Firma kendisine çok iddialı bir hedef koymuş durumda.

Sadece belirli ülkelerde faaliyet göstermesine karşın son çeyrekte 20 milyon civarında satış yapan ve Sony, LG, HTC, Huawei gibi köklü devleri geride bırakan Xiaomi, patronunu da ülkenin en zenginleri arasına sokmayı başardı. 

Lei Jun yaptığı açıklamada 5 ila 10 yıl içerisinde Apple ve Samsung'u geride bırakarak dünyanın en iyi performans gösteren akıllı telefon üreticisi olacaklarına inandığını ifade etti. Jun ayrıca zirveye yerleştikleri andan itibaren de tüm dünyada geniş çaplı ürün satışına başlayacaklarını sözlerine ekledi. 

Sadece donanım değil yazılım tarafında da önemli işler yapan Xiaomi'nin MI adlı kullanıcı arayüzü ve farklı uygulamaları mevcut. MI platformu toplamda 60 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Gelecek yıl sonunda bu sayının 200 milyona ulaşması bekleniyor. Zira firmanın ürün satışları ile bu rakam kolayca yakalanabilir. 

Önümüzdeki yıllarda pazarda liderlik hedeflemek için elbette bazı adımların atılması gerekiyor. Tüketicinin taleplerine yönelik ürün geliştirme, ürünlerin birbirinden ayrılan özelliklere sahip olması, pazarlamanın iyi yapılması ve geniş bir pazara hitap edilmesi bunlardan bazıları. Xiaomi'nin şimdilik en büyük eksiği ise pazarlama ve kısıtlı bir bölgede kalması. Bunları aştığı takdirde hedefine doğru emin adımlarla ilerleyecektir.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomis-CEO-We-will-probably-be-the-largest-smartphone-manufacturer-in-the-world-in-5-to-10-years_id63074 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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inexo 4 yıl
buraya da gelmeye niyetli idiler kısmet olmadı. yolları açık olsun.
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mcebi001 4 yıl
Vivo,oppo,meizu.. xiaomi den daha donanima onem veren sirketler lakin onlarda xiaomi kadar popiler degiller miui arayuzu sayesinde xiaomi daha fazla taninip guveniliyor...
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ø 4 yıl
Android pazarının lideri olabilir ama akıllı telefon pazarının lider bellidir.
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sercandk 4 yıl
Ne zman gireceği hakkında kesin bir bilgisi olan var mı?

Her nekadar bana tr ye girmeleri yalan olacakmış gibi gelse de insan merak ediyor.
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emre1393 4 yıl
Xiaomi şuan büyük ve gelişmekte olan pazarlarda güzel satışlar yapıyor, sırada muhtemelen brezilya var, Türkiye'ye gelmesi 2015 sonundan önce olmayacak diye söyleniyor. kafadan en az 1 sene daha var gelmelerine.
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PimpMyRide 4 yıl
Türkiye ye geldigi cok ciddiyim reklami saglam yapılır bir iki operatorlede anlasirlarsa ezer geçerler diger telefon firmalarini
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FreeRun 4 yıl
çinliler bu sefer sağlam geliyor
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Guest-5B59C177F 5 yıl
Xiaomi bu gidisle olabilir imkansiz degil fakat satis agini gelistirmeli turkiye'ye gelse tadindan yenmez
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ByKodhan 5 yıl Guest-5B59C177F
Hürriyette haberi çıkmış ama bilen yok galiba
maslakta ofisi açmışlar.
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/27614787.asp
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the_iceberg 5 yıl
hurriyet.com.tr/...
Adamlar Maslak'ta ofis açıyorlar :)
Donanımhaber.com ekibi bu haberi sizlerden beklerdim :(
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ardarda45 5 yıl
5-10 yıla kim öle kim kala
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Teknode 5 yıl
Nokia, Sony, LG salak zaten bir siz akıllısınız.
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MrKemal17 5 yıl
Birinciliğe yükselebileceğine inanıyorum.Tabi ki kendini aynı hızda geliştirmesi lazım.İnovasyon şart.
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