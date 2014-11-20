Xiaomi : Akıllı telefon pazarının lideri olacağımıza inanıyoruz





Kısa süre içerisinde akıllı telefon pazarında büyük başarılar elde eden ve pazarın en iyileri listesinde önce 3. sonra da 4. sıraya yerleşen Çinli Xiaomi, gelecek yıllarda çok daha başarılı işler yapmayı planlıyor. Firma kendisine çok iddialı bir hedef koymuş durumda.





Sadece belirli ülkelerde faaliyet göstermesine karşın son çeyrekte 20 milyon civarında satış yapan ve Sony, LG, HTC, Huawei gibi köklü devleri geride bırakan Xiaomi, patronunu da ülkenin en zenginleri arasına sokmayı başardı.





Lei Jun yaptığı açıklamada 5 ila 10 yıl içerisinde Apple ve Samsung'u geride bırakarak dünyanın en iyi performans gösteren akıllı telefon üreticisi olacaklarına inandığını ifade etti. Jun ayrıca zirveye yerleştikleri andan itibaren de tüm dünyada geniş çaplı ürün satışına başlayacaklarını sözlerine ekledi.





Sadece donanım değil yazılım tarafında da önemli işler yapan Xiaomi'nin MI adlı kullanıcı arayüzü ve farklı uygulamaları mevcut. MI platformu toplamda 60 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Gelecek yıl sonunda bu sayının 200 milyona ulaşması bekleniyor. Zira firmanın ürün satışları ile bu rakam kolayca yakalanabilir.





Önümüzdeki yıllarda pazarda liderlik hedeflemek için elbette bazı adımların atılması gerekiyor. Tüketicinin taleplerine yönelik ürün geliştirme, ürünlerin birbirinden ayrılan özelliklere sahip olması, pazarlamanın iyi yapılması ve geniş bir pazara hitap edilmesi bunlardan bazıları. Xiaomi'nin şimdilik en büyük eksiği ise pazarlama ve kısıtlı bir bölgede kalması. Bunları aştığı takdirde hedefine doğru emin adımlarla ilerleyecektir.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomis-CEO-We-will-probably-be-the-largest-smartphone-manufacturer-in-the-world-in-5-to-10-years_id63074