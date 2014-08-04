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Xiaomi Çin'de liderliğe oturdu

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Çin'de liderliğe oturdu

Yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarında yaptığı büyük atakla ilk beşe girmeyi başaran Xiaomi, kendi ülkesinde de liderlik koltuğuna oturarak tarihi bir başarıya imza attı. 

Canalys tarafından yapılan Çin odaklı yeni bir analizde Xiaomi toplamda 15 milyon akıllı telefon satışı ile yılın ikinci çeyreğini lider olarak tamamladı. Pazar payını ise yüzde 14'e yükseltti. Çin'de uzun süre liderlik koltuğunda oturan Samsung ise 13.2 milyon satış yaparak ikinci sıraya geriledi. Pazar payı ise yüzde 12 oldu. 

Çin pazarında Lenovo ve Yulong da yüzde 12 pazar payına sahip ve Samsung'a çok yakın akıllı telefon satışı rakamları elde etti. Bu bakımdan Samsung'un böyle devam ettiği takdirde dördüncü sıraya kadar düşme ihtimali mevcut. Çin'de ilk beşe giremediği için Apple'ın satış rakamları bilinmiyor ancak yılın ikinci çeyreğinde onun da düşüş yaşadığı ifade ediliyor. 

Uzun bir süre Samsung, Apple, Nokia gibi devlerin boy gösterdiği Çin'in ilk beş akıllı telefon üreticisi listesine bu çeyrekte 4 yerli firmanın girmiş olması büyük bir başarı kabul ediliyor. Yakın zamanda ilk beş sıranın da Çinli firmalar tarafından ele geçirilmesi sürpriz olmayacaktır.  

http://www.sammobile.com/2014/08/04/samsung-falls-behind-xiaomi-in-smartphone-market-share-in-china/ Yorum Yaz
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interwap 4 yıl en beğenilen
Xiaomi gelse de birde cebimize girse.
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tugsataydin 4 yıl
Eskisen çin malı diye ürünleri aşalıyordunuz. Şimdi hepinizin telefonları çin malı olacak

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nonpoint 4 yıl
hangi xiomiydi lan others lider
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bu oran dahada büyür
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WarSaw 4 yıl
xioma gelmesin the others gelsin en çok o satmış
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stone2003 4 yıl
Meizu mx3 kullanıyorum 900 tlye mal oldu. Çok memnunum.
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snomask 4 yıl
şu markayı Türkiye'ye getiren firma ihya olur.
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teramit 4 yıl
others Türkiye ye nedense o kadar tutulmuyor :)
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BekirTemel 4 yıl
Çinde lider olanın sırtı yere gelmez derler,nüfusunu da göz önüne alırsak .
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kalemberbat44 4 yıl
Uygun fiyatan gelirse Türkiye de yok satar.
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Elsa 4 yıl
Bu adamlar Mi4'ü bize 1600TL'ye oturtacak diye korkuyorum
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keremak35 4 yıl
Asıl haberdeki ince detay samsung un düşüş yaşadıgi samsung da yavaş yavaş gerileme dönemine giriyor
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prof.exx 4 yıl
others güzel marka abi. others'dan şaşmayacaksın :D :D
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