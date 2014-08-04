Xiaomi Çin'de liderliğe oturdu





Yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarında yaptığı büyük atakla ilk beşe girmeyi başaran Xiaomi, kendi ülkesinde de liderlik koltuğuna oturarak tarihi bir başarıya imza attı.





Canalys tarafından yapılan Çin odaklı yeni bir analizde Xiaomi toplamda 15 milyon akıllı telefon satışı ile yılın ikinci çeyreğini lider olarak tamamladı. Pazar payını ise yüzde 14'e yükseltti. Çin'de uzun süre liderlik koltuğunda oturan Samsung ise 13.2 milyon satış yaparak ikinci sıraya geriledi. Pazar payı ise yüzde 12 oldu.





Çin pazarında Lenovo ve Yulong da yüzde 12 pazar payına sahip ve Samsung'a çok yakın akıllı telefon satışı rakamları elde etti. Bu bakımdan Samsung'un böyle devam ettiği takdirde dördüncü sıraya kadar düşme ihtimali mevcut. Çin'de ilk beşe giremediği için Apple'ın satış rakamları bilinmiyor ancak yılın ikinci çeyreğinde onun da düşüş yaşadığı ifade ediliyor.





Uzun bir süre Samsung, Apple, Nokia gibi devlerin boy gösterdiği Çin'in ilk beş akıllı telefon üreticisi listesine bu çeyrekte 4 yerli firmanın girmiş olması büyük bir başarı kabul ediliyor. Yakın zamanda ilk beş sıranın da Çinli firmalar tarafından ele geçirilmesi sürpriz olmayacaktır.

http://www.sammobile.com/2014/08/04/samsung-falls-behind-xiaomi-in-smartphone-market-share-in-china/