Xiaomi Mi 9 5G en ucuz 5G özellikli akıllı telefon olacak

Daha önce Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden biri Weibo hesabı aracılığı ile 5G bağlantısını destekleyen uygun fiyatlı bir akıllı telefon çıkaracaklarını söylemişti. Xiaomi Mi 9 5G olarak anılan model Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı.

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Akıllı telefonun Eylül ayının ortalarında resmiyet kazanması bekleniyor. Ayrıca piyasadaki en ucuz 5G özellikli akıllı telefon olacağına yönelik iddialar var. Şu an itibariyle en uygun fiyatlı modelin 536 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satılan iQOO Pro 5G olduğunu belirtelim.

Fiyatı 500 doların altında olabilir

https://www.gizchina.com/2019/08/30/xiaomi-mi-9-5g-version-will-be-the-cheapest-5g-smartphone/

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Xiaomi Mi 9 5G'ninaltında bir fiyat etiketi taşıyabileceği söyleniyor. Amiral gemisi telefon, Qualcommyonga seti, üçlü arka kamera ve 45 W hızlı şarj özelliklipil ile gelecek. Ayrıca yeni versiyonun kalınlığı 7.61 mm'den'ye çıkacak.