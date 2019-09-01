Xiaomi Mi 9 5G en ucuz 5G özellikli akıllı telefon olacak

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Daha önce Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden biri Weibo hesabı aracılığı ile 5G bağlantısını destekleyen uygun fiyatlı bir akıllı telefon çıkaracaklarını söylemişti. Xiaomi Mi 9 5G olarak anılan model Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı.Ayrıca Bkz. "Microsoft'un katlanabilir cihazı 360 derece menteşe ve manyetik kapakla gelebilir"
Akıllı telefonun Eylül ayının ortalarında resmiyet kazanması bekleniyor. Ayrıca piyasadaki en ucuz 5G özellikli akıllı telefon olacağına yönelik iddialar var. Şu an itibariyle en uygun fiyatlı modelin 536 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satılan iQOO Pro 5G olduğunu belirtelim.
Fiyatı 500 doların altında olabilirXiaomi Mi 9 5G'nin 500 doların altında bir fiyat etiketi taşıyabileceği söyleniyor. Amiral gemisi telefon 6.39 inç 2K ekran, Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga seti, üçlü arka kamera ve 45 W hızlı şarj özellikli 4.000 mAh pil ile gelecek. Ayrıca yeni versiyonun kalınlığı 7.61 mm'den 8.95 mm'ye çıkacak.
https://www.gizchina.com/2019/08/30/xiaomi-mi-9-5g-version-will-be-the-cheapest-5g-smartphone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi kara kara nasıl kurtulurum diye düşünüyorum
Buyur bu da kendinden 2 kat pahalı olan iPhone X'i performans olarak ezdiği video; youtube.com/...
Daha ne yapsın adamlar? iPhone XS Max dediğin telefon 3 saatte, bu telefon 1.5 saatte şarj oluyor. Kesin iPhone 6 veya 7'den geçmişsindir ki arasında dağlar kadar fark var. 3 saat telefonun şarj olmasını beklemek ne demek biliyor musun? İğrenç, sinir bir şey, 15 bin lira ver ama gün içinde şarjın biterse ayvayı yedin.