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Xiaomi Mi 9 5G en ucuz 5G özellikli akıllı telefon olacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Eylül ayının ortalarında Mi 9'un 5G bağlantısını destekleyen versiyonunu çıkaracak. Xiaomi Mi 9 5G'nin en ucuz 5G özellikli telefon olacağı söyleniyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Daha önce Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden biri Weibo hesabı aracılığı ile 5G bağlantısını destekleyen uygun fiyatlı bir akıllı telefon çıkaracaklarını söylemişti. Xiaomi Mi 9 5G olarak anılan model Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı.
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Akıllı telefonun Eylül ayının ortalarında resmiyet kazanması bekleniyor. Ayrıca piyasadaki en ucuz 5G özellikli akıllı telefon olacağına yönelik iddialar var. Şu an itibariyle en uygun fiyatlı modelin 536 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satılan iQOO Pro 5G olduğunu belirtelim.

Fiyatı 500 doların altında olabilir

Xiaomi Mi 9 5G'nin 500 doların altında bir fiyat etiketi taşıyabileceği söyleniyor. Amiral gemisi telefon 6.39 inç 2K ekran, Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga seti, üçlü arka kamera ve 45 W hızlı şarj özellikli 4.000 mAh pil ile gelecek. Ayrıca yeni versiyonun kalınlığı 7.61 mm'den 8.95 mm'ye çıkacak.

https://www.gizchina.com/2019/08/30/xiaomi-mi-9-5g-version-will-be-the-cheapest-5g-smartphone/ Yorum Yaz
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Mehmet Can ÖZBEY 7 sa.
Türkiye fiyatı için sonuna bir sıfır daha lütfen.
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DH Misafiri 2 gün
İphone den sonra hata yaptım mi 9t aldım. Hayatımın hatasını yapgım
Şimdi kara kara nasıl kurtulurum diye düşünüyorum
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cleancoder 11 sa. DH Misafiri
Bende kullanıyorum, F/P olarak çok memnunum. Hayır ne bekliyorsunuz uzaya mı çıksın bu telefon anlamıyorum. Kamerası da iPhone 8 kullanan arkadaşımdan daha güzel. Tasarım olarak 5 yıl ilerde zaten, çerçevesiz tam ekran.
Buyur bu da kendinden 2 kat pahalı olan iPhone X'i performans olarak ezdiği video; youtube.com/...
Daha ne yapsın adamlar? iPhone XS Max dediğin telefon 3 saatte, bu telefon 1.5 saatte şarj oluyor. Kesin iPhone 6 veya 7'den geçmişsindir ki arasında dağlar kadar fark var. 3 saat telefonun şarj olmasını beklemek ne demek biliyor musun? İğrenç, sinir bir şey, 15 bin lira ver ama gün içinde şarjın biterse ayvayı yedin.
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konsoldede 3 gün
heralde SD 865 olmayan yani cpuya entre olmayan dandik cin 5g si olacak ben almiyorum s11 i bekliyecem yada acelesi yok 2020 yaz i bekliyecem cok alternatifi olur zaten 5G bas yokki alsan ne olacak telefonu ??
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astegon 3 gün
5G modem'i SoC'e entegre etmeden 5G'li cihaz almayın derim. SD 865'te bu olacak sanırım. Kirin 990'da da olacak, Exynos da S11'de yapacak bunu. Mediatek'i bilmiyorum ama çalışmalar o yönde.
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El Fuego 4 gün
Once yazilim isini halletsinler. Potansiyel bozuk ve sorunlu telefonda 5G olsa ne, olmasa ne!
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Holk 3 gün El Fuego
Kesinlikle katılıyorum. Xiaomi Mi5 kullanıyorum. Güncelleme kesildi ama en son verdikleri yazılımda kasmalar,uygulama çökmeleri falan vardı birde stabil sürümdü. Telefona özel rom kurdum telefon tekrar hayata döndü. Şuan çok hızlı ve güçlü.
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smart1978 4 gün
RAM 12 GB olursa idealdir.
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kuruwa 4 gün
500 dolar rın altında bile olsa bu ülke için yine kazık yine kazık
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