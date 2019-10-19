Xiaomi Mi 9T Pro ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu!

Kendi segmentinin en uygun fiyat bandında bulunan akıllı telefonları ile hem ülkemizde hem de global çapta kısa zaman içerisinde oldukça büyük başarı yakalayan Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda amiral gemisi model Redmi K20 Pro'yu Mi 9T Pro ismi ile Avrupa pazarında satışa sunmuştu. Amiral gemisi donanımı ve 323 euroluk başlangıç fiyatı ile gözleri üstüne çeken modelin ülkemize gelmesi sabırsızlıkla bekleniyordu.

Mi 9T Pro'nun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamalı varyantı Xiaomi Türkiye garantisi ile 4.299,90 TL'lik bir fiyat etiketi ile giriş yaptı. Nihayet bu bekleyiş sona erdi ve'nunvedahili depolamalı varyantıgarantisi ile hepsiburada.com üzerinden satışa sunuldu. Mavi ve kırmızı renk seçenekleri satışa sunulan cihaz ülkemize'lik bir fiyat etiketi ile giriş yaptı.

Mi 9T Pro'nun teknik özelliklerinden de kısaca söz edecek olursak; cihaz, 6.39 inç genişliğinde Full HD+ AMOLED bir ekran ile geliyor. Sürgülü ön kamera mekanizması sayesinde tamamen çerçevesiz hale gelen cihazın ekranı 19.5:9 en-boy oranına ve 600 nit parlaklık değerine sahip.

Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan cihaza 6GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama seçenekleri eşlik ediyor.

https://www.hepsiburada.com/xiaomi-mi-9t-pro-128-gb-xiaomi-turkiye-garantili-p-HBV00000N21B2

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Arka kısımdaçözünürlüğündesensör,çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör veçözünürlüğünde 2x optik yakınlaştırmalı telefoto sensörü yer alıyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde bulunan ön kamera iseçözünürlüğünde.bir boyutunda batarya ile gelen telefonhızlı şarj desteğine sahip.