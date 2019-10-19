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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 9T Pro ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu!

    Xiaomi Mi 9T Pro'nun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamalı varyantı Xiaomi Türkiye garantisi ile hepsiburada.com üzerinden satışa sunuldu. Cihazın Türkiye fiyatı ve diğer tüm detaylar haberimizde.
    27 dk. (Son Güncelleme: 22 dk.)
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Kendi segmentinin en uygun fiyat bandında bulunan akıllı telefonları ile hem ülkemizde hem de global çapta kısa zaman içerisinde oldukça büyük başarı yakalayan Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda amiral gemisi model Redmi K20 Pro'yu Mi 9T Pro ismi ile Avrupa pazarında satışa sunmuştu. Amiral gemisi donanımı ve 323 euroluk başlangıç fiyatı ile gözleri üstüne çeken modelin ülkemize gelmesi sabırsızlıkla bekleniyordu.
    Nihayet bu bekleyiş sona erdi ve Mi 9T Pro'nun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamalı varyantı Xiaomi Türkiye garantisi ile hepsiburada.com üzerinden satışa sunuldu. Mavi ve kırmızı renk seçenekleri satışa sunulan cihaz ülkemize 4.299,90 TL'lik bir fiyat etiketi ile giriş yaptı.
    Mi 9T Pro'nun teknik özelliklerinden de kısaca söz edecek olursak; cihaz, 6.39 inç genişliğinde Full HD+ AMOLED bir ekran ile geliyor. Sürgülü ön kamera mekanizması sayesinde tamamen çerçevesiz hale gelen cihazın ekranı 19.5:9 en-boy oranına ve 600 nit parlaklık değerine sahip.
    Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan cihaza 6GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama seçenekleri eşlik ediyor.
    Arka kısımda 48 MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör, 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 8 MP çözünürlüğünde 2x optik yakınlaştırmalı telefoto sensörü yer alıyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde bulunan ön kamera ise 20 MP çözünürlüğünde. 4000 mAh bir boyutunda batarya ile gelen telefon 27W'lık hızlı şarj desteğine sahip.

    https://www.hepsiburada.com/xiaomi-mi-9t-pro-128-gb-xiaomi-turkiye-garantili-p-HBV00000N21B2 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kaptanos 22 dk.
    Bu yeni haber mi ?İki hafta önce arkadaşım Mi Store'dan aldı, kaldı ki baya zamandır hepsiburada üzerinden aynı fiyata satılıyor zaten. Bunun neresi haber ?
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    Musty3535123 25 dk.
    gelir gelmez %8 indirimle gelmiş, helal olsun...
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