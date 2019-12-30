Xiaomi Mi Note 10, 108 MP'lik beşli kamerasıyla kullanıcılara neler vaat ediyor?

Tam Boyutta Gör

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, dünyanın ilk 108 MP çözünürlüğe sahip akıllı telefonu olma özelliğini taşıyan Xiaomi Mi Note 10 modelini, geçtiğimiz Kasım ayında tanıtmıştı. Cihazın hiç kuşku yok ki en dikkat çeken özelliği, beşli kamera kurulumu ve 108 MP'lik kameranın kullanıcılara ne gibi özellikler vaat ettiğiydi. Kamera özellikleri bakımından Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 Lite ve diğer Xiaomi telefonlarından daha fazla yeteneğe sahip. Bu yazımızda cihazın kamera yeteneklerine yakından bakacağız.

Ayrıca Bkz. "Google uygulamaları olmayan Huawei Mate 30, üç ayda 12 milyon adet sattı"

Dünyanın ilk 108 MP kameralı akıllı telefonu

Daha önce penta olarak tabir edilen beşli kamera kurulumunu, başka akıllı telefon modellerinde görmüştük. Ancak Xiaomi Mi Note 10'u bu cihazlardan ayıran taraf ise 108 MP çözünürlüğe sahip ilk akıllı telefon modeli olması. Cihazın arka paneline baktığımızda, beşli kamera kurulumunun dikey bir şekilde konumlandırıldığı göze çarpıyor. Kamera modülünde yer alan lensleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

5 MP telefoto kamera

10x hibrit zum,

50x dijital zum, ƒ/2,0, 4 eksenli OIS

12 MP portre kamerası

2x optik zum, 1,4 µm, ƒ/2,0, Çift piksel otomatik odaklama

108 MP ultra yüksek çözünürlüklü kamera

1/1,33 inç, 7P lens, ƒ/1,69, 4 eksenli OIS

20 MP ultra geniş açılı kamera

117° FOV, ƒ/2,2

2 MP makro kamera

makro zum çekimi

Tam Boyutta Gör

Yüksek kalitede fotoğraflar

Xiaomi Mi Note 10 akıllı telefonu rakiplerinden benzersiz kılan 108 MP çözünürlükteki kamerası 4K'ya kıyasla 12 kat daha yüksek çözünürlük sunuyor. 12032 x 9024 ebatlarında fotoğraflar çekebileceğiniz cihaz, daha fazla ışık ve ayrıntı yakalayarak çekilen kareleri başarılı bir şekilde yansıtıyor. 4 eksenli OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) teknolojisi ile birlikte 10x hibrit zum sunan akıllı telefon, 5 MP telefoto kamera modunda daha fazla yakınlaştırma olanağı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Mi Note 10'da yer alan 12 MP çözünürlüklü portre kamerası ise otomatik odaklama, ultra parlak renkler ve karanlık ortamda bile harika fotoğraflar yakalayabilmenizi mümkün hale getiriyor. 20 MP ultra geniş açılı kamera ile de, tek tıklamayla 117 derecelik geniş açılı panoramik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Şirketin 2 MP makro kamerasının sloganı ise "makro kamerayla mikro evreni keşfedin" şeklinde ve bu mottoya uygun bir makro çekim kalitesi sunduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır.

Tam Boyutta Gör

Günümüz trendlerine uygun çekim modları

Xiaomi Mi Note 10 modelinde yer alan dikkat çekici çekim modları arasında ise Vlog ve gece modu olduğunu söyleyebiliriz. Eğer kendi hayatınızı sosyal medya veya Youtube kanalınızdan başkalarıyla paylaşmayı seviyorsanız, Xiaomi Mi Note 10 tam size göre bir akıllı telefon olabilir. Gece modu özelliğiyle ise düşük ışık ve karanlığı dert etmenizin gerekmeyeceği belirtiliyor. Akıllı telefonun beşli arka kamera kurulumuna ek olarak 32 MP çözünürlük sunan selfie kamerası da, kendini fotoğraflamayı seven kullanıcılara hitap ediyor diyebiliriz. Ultra yüksek kalitede selfie fotoğraf çekmenizi sağlayan bu kamera, rötuş yeteneklerine de sahip.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Mi Note 10 özellikleri

Xiaomi Mi Note 10'un 108 MP'lik beşli kamera dışındaki teknik özelliklerine de değinecek olursak; cihaz Corning Gorilla Glass 5 korumalı 6.47 inç kavisli AMOLED ekran, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, Snapdragon 730G yonga seti, 5.260 mAh pil, 30W hızlı şarj desteği ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile geliyor. Kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ve MIUI 11 arayüzü ile çıkan Xiaomi Mi Note 10 modelinin Android 10 güncellemesi alacak olan cihazlar listesinde olduğunu da belirtelim.