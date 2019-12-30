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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Note 10, 108 MP'lik beşli kamerasıyla kullanıcılara neler vaat ediyor?

    Kasım ayında tanıtılan akıllı telefon modeli Xiaomi Mi Note 10'un en dikkat çeken özelliği 108 MP'lik kamerasıydı. Peki beş kamera kurulumu ile gelen cihaz, kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor?
    2 sa.
    907
    52
    10
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi Note 10, 108 MP'lik beşli kamerasıyla kullanıcılara neler vaat ediyor?
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    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, dünyanın ilk 108 MP çözünürlüğe sahip akıllı telefonu olma özelliğini taşıyan Xiaomi Mi Note 10 modelini, geçtiğimiz Kasım ayında tanıtmıştı. Cihazın hiç kuşku yok ki en dikkat çeken özelliği, beşli kamera kurulumu ve 108 MP'lik kameranın kullanıcılara ne gibi özellikler vaat ettiğiydi. Kamera özellikleri bakımından Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 Lite ve diğer Xiaomi telefonlarından daha fazla yeteneğe sahip. Bu yazımızda cihazın kamera yeteneklerine yakından bakacağız.

    Ayrıca Bkz. "Google uygulamaları olmayan Huawei Mate 30, üç ayda 12 milyon adet sattı"

    Dünyanın ilk 108 MP kameralı akıllı telefonu

    Daha önce penta olarak tabir edilen beşli kamera kurulumunu, başka akıllı telefon modellerinde görmüştük. Ancak Xiaomi Mi Note 10'u bu cihazlardan ayıran taraf ise 108 MP çözünürlüğe sahip ilk akıllı telefon modeli olması. Cihazın arka paneline baktığımızda, beşli kamera kurulumunun dikey bir şekilde konumlandırıldığı göze çarpıyor. Kamera modülünde yer alan lensleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

    5 MP telefoto kamera
    10x hibrit zum,
    50x dijital zum, ƒ/2,0, 4 eksenli OIS

    12 MP portre kamerası
    2x optik zum, 1,4 µm, ƒ/2,0, Çift piksel otomatik odaklama

    108 MP ultra yüksek çözünürlüklü kamera
    1/1,33 inç, 7P lens, ƒ/1,69, 4 eksenli OIS

    20 MP ultra geniş açılı kamera
    117° FOV, ƒ/2,2

    2 MP makro kamera
    makro zum çekimi

    Xiaomi Mi Note 10, 108 MP'lik beşli kamerasıyla kullanıcılara neler vaat ediyor?
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    Yüksek kalitede fotoğraflar

    Xiaomi Mi Note 10 akıllı telefonu rakiplerinden benzersiz kılan 108 MP çözünürlükteki kamerası 4K'ya kıyasla 12 kat daha yüksek çözünürlük sunuyor. 12032 x 9024 ebatlarında fotoğraflar çekebileceğiniz cihaz, daha fazla ışık ve ayrıntı yakalayarak çekilen kareleri başarılı bir şekilde yansıtıyor. 4 eksenli OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) teknolojisi ile birlikte 10x hibrit zum sunan akıllı telefon, 5 MP telefoto kamera modunda daha fazla yakınlaştırma olanağı sağlıyor.

    Xiaomi Mi Note 10, 108 MP'lik beşli kamerasıyla kullanıcılara neler vaat ediyor?
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    Xiaomi Mi Note 10'da yer alan 12 MP çözünürlüklü portre kamerası ise otomatik odaklama, ultra parlak renkler ve karanlık ortamda bile harika fotoğraflar yakalayabilmenizi mümkün hale getiriyor. 20 MP ultra geniş açılı kamera ile de, tek tıklamayla 117 derecelik geniş açılı panoramik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Şirketin 2 MP makro kamerasının sloganı ise "makro kamerayla mikro evreni keşfedin" şeklinde ve bu mottoya uygun bir makro çekim kalitesi sunduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır.

    Xiaomi Mi Note 10, 108 MP'lik beşli kamerasıyla kullanıcılara neler vaat ediyor?
    Tam Boyutta Gör

    Günümüz trendlerine uygun çekim modları

    Xiaomi Mi Note 10 modelinde yer alan dikkat çekici çekim modları arasında ise Vlog ve gece modu olduğunu söyleyebiliriz. Eğer kendi hayatınızı sosyal medya veya Youtube kanalınızdan başkalarıyla paylaşmayı seviyorsanız, Xiaomi Mi Note 10 tam size göre bir akıllı telefon olabilir. Gece modu özelliğiyle ise düşük ışık ve karanlığı dert etmenizin gerekmeyeceği belirtiliyor. Akıllı telefonun beşli arka kamera kurulumuna ek olarak 32 MP çözünürlük sunan selfie kamerası da, kendini fotoğraflamayı seven kullanıcılara hitap ediyor diyebiliriz. Ultra yüksek kalitede selfie fotoğraf çekmenizi sağlayan bu kamera, rötuş yeteneklerine de sahip.

    Xiaomi Mi Note 10, 108 MP'lik beşli kamerasıyla kullanıcılara neler vaat ediyor?
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Mi Note 10 özellikleri

    Xiaomi Mi Note 10'un 108 MP'lik beşli kamera dışındaki teknik özelliklerine de değinecek olursak; cihaz Corning Gorilla Glass 5 korumalı 6.47 inç kavisli AMOLED ekran, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, Snapdragon 730G yonga seti, 5.260 mAh pil, 30W hızlı şarj desteği ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile geliyor. Kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ve MIUI 11 arayüzü ile çıkan Xiaomi Mi Note 10 modelinin Android 10 güncellemesi alacak olan cihazlar listesinde olduğunu da belirtelim.



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    Moueson 2 sa. en beğenilen
    Önceden telefon piyasasinda Sonny , lenova , Asus , motorola gibi markalar varken , Huawei , xiaomi , oppo gibi Çinli dandik markalarin bu piyasayı domine etmesi ne kadar üzücü . Apple dışında adam gibi kaliteli markalar kalmadı malesef.
    Önceden telefon piyasasinda Sonny , lenova , Asus , motorola gibi markalar varken , Huawei , xiaomi , oppo gibi Çinli dandik markalarin bu piyasayı domine etm...
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    Yanıtla +5
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    Kerim5100 1 sa.
    R E K L A M L A N D I N I Z
    Yanıtla +4
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    sericik 13 dk.
    Vadeddiği şey 108 mg pixellik 3-5 fotoğrafla telefonda dünya kadar yer kaplayacak olması
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    TheJudgé 1 sa.
    5300 TL fiyat etiketi koymuşlar , o fiyata 4k 60fps bir video bile çekemeyen telefon çöptür net...
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    smart1978 1 sa.
    5 tane cer cop birlesince ne oluyorsa o :)
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    Espa 1 sa.
    Yurtdisindan getirip Tr'de 2700-2800 Tl'ye satanların olduğu bir piyasada 5800 TL'ye nasıl satmaya çalışıyorlar anlam veremiyorum.

    O aradaki 3000 TL ne parası? Garantili parasına 2 garantisiz cihaz alabiliyorsunuz :)
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    smart1978 1 sa. Espa
    Reseller olunca fiyatlar siser. Birinci elde satis isinde Xiaomi malesef Turkiye ye kendileri getirmiyor! . Olay bu ... Kampanya cesitlili kalitesi urun cesitliligi aninda stoklanma vs de cabasi olacakti ama hepsi hayal ...

    Reseller olayina kayilmasindan tek sebep markanin kullanicilarin baska mercalardan haberdar olmasi taninmasi fanlari vs ile Reseller olayi Xiaomi in cok isine yaramis olmaktadir. Bu isten en buyuk zarari elbette son kullanilar tuketiciler olmaktadir fiyat dahil bircok konuda ...
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    Relax Relax 1 sa.
    Balon :)
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    Kerim5100 1 sa.
    R E K L A M L A N D I N I Z
    Yanıtla +4
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    DokuzKuyrukluTilki 1 sa. Moueson
    İnovasyon konusunda kim öndeyse piyasayı o domine eder. Ekran altı kamera, 108 ve 64 mp kameralar, 10x zoom hepsi bu markalarda.
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    Bay Robot 2 sa.
    Neden kumanda gibi duruyor
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    Moueson 2 sa. en beğenilen
    Önceden telefon piyasasinda Sonny , lenova , Asus , motorola gibi markalar varken , Huawei , xiaomi , oppo gibi Çinli dandik markalarin bu piyasayı domine etmesi ne kadar üzücü . Apple dışında adam gibi kaliteli markalar kalmadı malesef.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    akıllı telefon, 108 mp kamera ve
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