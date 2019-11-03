Xiaomi Mi Note 10, 6 Kasım'da İspanya'da lanse edilecek

Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, 5 Kasım’da ana vatanı Çin’de Xiaomi CC9 Pro, Xiaomi Watch ve Xiaomi TV 5’in aralarında bulunduğu farklı kategorilerdeki pek çok yeni ürününü lanse edeceği dev bir etkinlik gerçekleştirecek.

Geçmişte ortaya çıkan bir takım raporlar, şirketin yeni amiral gemisi Mi Note 10’u 11 Kasım’da İspanya’da lanse edeceğini ortaya koyuyordu. GadgetsFlix'ten gelen yeni bir rapor ise cihazın beklediğimizden daha erken gelebileceğini ortaya koyuyor. Yeni rapor Xiaomi'nin İspanya'daki Mi Note 10 lansmanını Çin'deki CC9 Pro lansmanından hemen sonra, yani 6 Kasım tarihinde gerçekleştireceğini iddia ediyor.

Mi Note 10'dan kısaca söz edecek olursak; cihaz iki farklı varyanta sahip olacak. Bunlar, Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro. Her iki cihaz da NBTC ve EEC sertifikalarına sahip ve bu her iki cihazın da hem Avrupa ve hem de Asya'da satışa sunulacakları anlamına geliyor.

Bir gün arayla lanse edilecek olan Mi Note 10 ve CC9 Pro, 108 MP ana kameralı ilk akıllı telefon modeli olma ünvanını beraber taşıyorlar.

Geekbench listelerinde Mi Note 10, “M1910F4G” model numarasıyla, Pro varyantı ise “M1910F4S” model numarasıyla karşımıza çıkıyor ve model numaraları Mi Note 10'un CC9 Pro'nun Avrupa pazarında çıkış yapacak versiyonu olduğunu onaylıyor.

https://www.gizchina.com/2019/11/03/xiaomi-mi-note-10-to-arrive-in-spain-on-november-6th/

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Son olarakyonga seti,genişliğindebir ekran vehızlı şarj desteği ile birlikte geliyor.