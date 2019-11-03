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    Xiaomi Mi Note 10, 6 Kasım'da İspanya'da lanse edilecek

    Ortaya çıkan yepyeni bir rapora göre Xiaomi, İspanya'da düzenleyeceği Mi Note 10 lansmanını, Çin'de düzenleyeceği CC9 Pro lansmanından bir gün sonra, yani 6 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Xiaomi Mi Note 10, 6 Kasım'da İspanya'da lanse edilecek
     
    Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, 5 Kasım’da ana vatanı Çin’de Xiaomi CC9 Pro, Xiaomi Watch ve Xiaomi TV 5’in aralarında bulunduğu farklı kategorilerdeki pek çok yeni ürününü lanse edeceği dev bir etkinlik gerçekleştirecek.
    Geçmişte ortaya çıkan bir takım raporlar, şirketin yeni amiral gemisi Mi Note 10’u 11 Kasım’da İspanya’da lanse edeceğini ortaya koyuyordu. GadgetsFlix'ten gelen yeni bir rapor ise cihazın beklediğimizden daha erken gelebileceğini ortaya koyuyor. Yeni rapor Xiaomi'nin İspanya'daki Mi Note 10 lansmanını Çin'deki CC9 Pro lansmanından hemen sonra, yani 6 Kasım tarihinde gerçekleştireceğini iddia ediyor.
     
    Mi Note 10'dan kısaca söz edecek olursak; cihaz iki farklı varyanta sahip olacak. Bunlar, Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro. Her iki cihaz da NBTC ve EEC sertifikalarına sahip ve bu her iki cihazın da hem Avrupa ve hem de Asya'da satışa sunulacakları anlamına geliyor.
    Bir gün arayla lanse edilecek olan Mi Note 10 ve CC9 Pro, 108 MP ana kameralı ilk akıllı telefon modeli olma ünvanını beraber taşıyorlar.
    Geekbench listelerinde Mi Note 10, “M1910F4G” model numarasıyla, Pro varyantı ise “M1910F4S” model numarasıyla karşımıza çıkıyor ve model numaraları Mi Note 10'un CC9 Pro'nun Avrupa pazarında çıkış yapacak versiyonu olduğunu onaylıyor.
    Son olarak Note 10 Pro, Snapdragon 855+ yonga seti, 6.7 inç genişliğinde AMOLED bir ekran ve 40W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor.

    https://www.gizchina.com/2019/11/03/xiaomi-mi-note-10-to-arrive-in-spain-on-november-6th/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Bilgisayar Bağımlısı 2 hf.
    Ana kamera devasa büyük yalnız bu verilerle gelirse 1/1.33 inç ne demek Bataryada 5260 küsür mah deniliyor.
    epey.com/...

    Lumia 1020'de 1/1.5 inç sensör büyüklüğü. Yazılımda ve kullanımda Xiaomi batırmazsa inanılmaz bir kamera performansı görebiliriz
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    Sande 2 hf.
    Eğer Mi serisi gibi su geçirmezlik, stereo hoparlör, OIS olmayacaksa hayal kırıklığı olacak. Samsung'daki Plus serisi ve IPhone daki Max Pro serisi gibi büyük ekranlı amiral gemisi çıkarmaksa amaç tamam. Fakat su geçirmezlik, stereo hoparlör, OISte olması gerekir. One Plus gibi su geçirmezlik yap IP sertifikası alma. Son kullanıcı için önemli olan telefon yanlışlıkla suya düşerse hemen sudan alıncaya kadar o arada su geçirmemesi. Su altında 1.5 metrede yarım saat durup fotoğraf çekmesemde olur.
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    AribyAriana 2 hf.
    Belki yılın gerçek nootun u budur. :)
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    talsuv61 2 hf.
    5G nerde var, 5G olunca fiyatının ne kadar artacağından haberiniz var mı
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    muratcan1981 2 hf.
    6.7 inç mi yok artık yakında laptopu telefon diye bize taşıtacaklar
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    RaptorFX 2 hf.
    5G nasıl yok...
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    CyberNight 2 hf.
    Android 9 ile çıkıyor ve 5g yok. Kamerayla göz boyama var. Çabuk eskiyecek bir telefon olacak.
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    TearsForFears 2 hf.
    Note 10 400, note 10 pro 500 doları bulur artık
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