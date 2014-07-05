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Xiaomi Mi3 10 milyon kulübüne adını yazdırmayı başardı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi3 10 milyon kulübüne adını yazdırmayı başardı

Her üreticinin yeni amiral gemi akıllı telefon modelini piyasaya sürdüğünde en azından dünya çapında 10 milyon satış barajını aşabilmek ümidini taşır. Ancak şimdiye kadar Galaxy S ve Note serileri haricinde tek bir cihazın bu barajı geçebildiği görülmemişti. Bu geleneği Xiaomi bozuyor. 

Çinli Xiaomi'nin amiral gemi modeli Mi3 yılın ilk yarısı sona erdiğinde 10 milyon satış rakamını yakaladı ve şirket tarihine geçti. Model geçen yılın sonlarında piyasaya çıkmış ve genelde Asya pazarında alıcı bulmuştu. Firmanın yılın ilk yarısı itibari ile toplam akıllı telefon satışı 26 milyon oldu. 

Xiaomi 10 milyon rakamını geride bırakmanın şerefine Mi3 modelinin şampanya sarısı versiyonunu da piyasaya sürdü. Bu model sadece Çin'de satışa sunuldu.

Xiaomi Mi3 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2GB RAM, 3050mAh gücünde batarya, MIUI arayüzü şeklinde özellikler mevcut. Modelin satış fiyatı ise 300$ seviyesinde.  

http://en.miui.com/thread-26759-1-1.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Allons-y 5 yıl en beğenilen burakesan
burakesan
Allons-y

Şuan LG G2 kullanıyorum. 64bit'in iyice oturmasıyla telefonumu değiştireceğim. Çok büyük ihtimalle yeni telefonum Xiaomi marka olacak.

G2'nin üzerine aldığın telefondan daha fazla performans haricinde ne bulmayı ümit ediyorsun bilmiyorum... G2 kusursuz bir telefon değil elbette, kamera konusunda olsun hoparlör konusunda olsun eksileri var. Ama, sırf bunlar için veya 64-bit için telefon değiştireceksen israf edecek olduğunu söyleyeyim.

64bit oturduğunda yazmışım yani performans anlamında fark verdiğinde uygulamalar 64bitin faydalarını yararlanmaya başladığında ki buda 2-3 sene alabilir. Siz yanlış anlamışsınız.
burakesanAllons-yŞuan LG G2 kullanıyorum. 64bit'in iyice oturmasıyla telefonumu değiştireceğim. Çok büyük ihtimal...
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mehmedaltair 5 yıl
Türkiye'de de satılmış olsaydı 20 milyon olurdu
1 Yanıt Yanıtla +10
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feneryol 5 yıl
türkiye pazarına girme konusunda firmadan 2 hafta önce gelen mail.
From: Xiaomi Customer Service of Singapore [mailto:service.sg@xiaomi.com]
Sent: Monday, June 23, 2014 1:32 PM
To: .....
Subject: RE: xiaomi office for turkey
Dear Sir ,
Thank you for your support and attention.
Sorry to say that but the products haven't luanched in your area currently.
I haven't being informed about the sales news .
To know more and new information, please follow us on our website and facebook.
Once we have news about the stock or sale, we will make an announcement in advance.
Take time to register and learn the activity! Thanks again and hope you good luck~
facebook.com/...
Thank you so much for your understanding and cooperation.
Should you have any question, please feel free to contact us.
Wish you have a nice day!
Yours,
Hui
Xiaomi Singapore Customer Service Center
Website: www.mi.com
E-Mail: service.sg@xiaomi.com
Web Chat Service: xiaomi.com/...
Hotline: +65 6761 6088
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carter 5 yıl
Kısa zamanda Türkiye piyasasında yer alması dileğiyle. Rekabet güzeldir. :)
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Guest-0924579C4 5 yıl
hani bu adamlar yazın TR ye giriş yapacaklardı noldu ???
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alparen11 5 yıl
Güzel telefon az vergi ve ucuz fiyat işte bunları ülkemize getiren firma ne güzel firma vergi almayan devlet ne güzel devlet ...
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jinjin 5 yıl
G2 kullanıcı olarak bundan sonra kullanacağım telefon markasını LG olmazsa Xiaomi olarak arzu ediyorum :)
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ForestSorcerer 5 yıl
Türkiyeye Allah Bilir 2500 TL`ye Gelir
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matmuhendisi 5 yıl
Aynı politikayla dünyaya yayılsın buralar rekor haberleriyle dolucaktır
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Ömersgs 5 yıl
Mi3 Kullaniyorum sorularinizi cevaplayabilirim
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ftekinsen 5 yıl
ömer hocam nasıl getirdin ?
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enevre 5 yıl Ömersgs
Cihazdan insan çabuk sıkılıyormus doğru mu yapacak cok bise yokmus arayuz olarak uygulama menusu yok en basitinden bi zamandan sonra iphone gibi kullamiyormussun fazla bi ozellik yokmus:)
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tunewiki 5 yıl
çerçevelere bir el atmaları lazım
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Will Graham 5 yıl
Türkiye ye gelse 1 milyon daha garanti, ama gelmiyorlar kapitalist sistemde yapılır mı lan bu
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Sande 5 yıl Will Graham
Will Graham
Türkiye ye gelse 1 milyon daha garanti, ama gelmiyorlar kapitalist sistemde yapılır mı lan bu


Türkiye'ye bu aydan itibaren gelmeye baslayacaklardi çıkan haberlere göre ama daha bir hareketlilik göremedik
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XtremeTechLover 5 yıl
Ben umudunu kestim xiaomi den :(
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