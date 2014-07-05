Xiaomi Mi3 10 milyon kulübüne adını yazdırmayı başardı





Her üreticinin yeni amiral gemi akıllı telefon modelini piyasaya sürdüğünde en azından dünya çapında 10 milyon satış barajını aşabilmek ümidini taşır. Ancak şimdiye kadar Galaxy S ve Note serileri haricinde tek bir cihazın bu barajı geçebildiği görülmemişti. Bu geleneği Xiaomi bozuyor.





Çinli Xiaomi'nin amiral gemi modeli Mi3 yılın ilk yarısı sona erdiğinde 10 milyon satış rakamını yakaladı ve şirket tarihine geçti. Model geçen yılın sonlarında piyasaya çıkmış ve genelde Asya pazarında alıcı bulmuştu. Firmanın yılın ilk yarısı itibari ile toplam akıllı telefon satışı 26 milyon oldu.





Xiaomi 10 milyon rakamını geride bırakmanın şerefine Mi3 modelinin şampanya sarısı versiyonunu da piyasaya sürdü. Bu model sadece Çin'de satışa sunuldu.





Xiaomi Mi3 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2GB RAM, 3050mAh gücünde batarya, MIUI arayüzü şeklinde özellikler mevcut. Modelin satış fiyatı ise 300$ seviyesinde.

http://en.miui.com/thread-26759-1-1.html