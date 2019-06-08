Xiaomi, MIUI arayüzündeki reklamları azaltacağını açıkladı

Teknoloji Editörü
Akıllı telefonlarında Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanan Xiaomi'den kullanıcıları sevindiren bir haber geldi. Şirket rakiplerine oranla makul fiyatlarla sunduğu cihazların arayüzünde reklam yayınlıyor ve gelen haberlere bu reklamlar azaltılarak, kullanıcının ihtiyaçlarına göre optimize edilecek.
Kullanıcılar bir nebze de olsa mutlu
Xiaomi gelecek MIUI sürümünde, arayüzde çıkan sinir bozucu pop-up reklamları azaltacağını resmi olarak açıkladı. Bu reklamlar Çinli şirket için önem arzediyor ve cihazların fiyatlandırmasında bile rol oynuyor olmasına rağmen, Xiaomi bu noktada kullanıcıların isteklerini bir nebze de olsa gerçekleştirme kararı aldı.Yapılan açıklamalara göre şirket reklam sayısını azaltacağı gibi, kullanıcılar açısından olumsuz olarak görülebilecek reklamların da engellenmesini sağlayacak bir sistem geliştiriyor. Alınan bu kararın Hangi MIUI sürümünde devreye sokulacağı ise şimdilik açıklanmış değil.
https://www.mobilescout.com/tech/news/n113159/xiaomi-promises-fewer-intrusive-ads-on-miui.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle