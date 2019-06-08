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Xiaomi, MIUI arayüzündeki reklamları azaltacağını açıkladı

Rakiplerine oranla uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunan Xiaomi, kullanıcıların son derece şikayetçi olduğu bir konuya el atmaya karar verdi. Çinli şirket MIUI arayüzündeki reklamları azaltacak.
13 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Xiaomi, MIUI arayüzündeki reklamları azaltacağını açıkladı
Akıllı telefonlarında Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanan Xiaomi'den kullanıcıları sevindiren bir haber geldi. Şirket rakiplerine oranla makul fiyatlarla sunduğu cihazların arayüzünde reklam yayınlıyor ve gelen haberlere bu reklamlar azaltılarak, kullanıcının ihtiyaçlarına göre optimize edilecek.

Kullanıcılar bir nebze de olsa mutlu

Xiaomi gelecek MIUI sürümünde, arayüzde çıkan sinir bozucu pop-up reklamları azaltacağını resmi olarak açıkladı. Bu reklamlar Çinli şirket için önem arzediyor ve cihazların fiyatlandırmasında bile rol oynuyor olmasına rağmen, Xiaomi bu noktada kullanıcıların isteklerini bir nebze de olsa gerçekleştirme kararı aldı.
Yapılan açıklamalara göre şirket reklam sayısını azaltacağı gibi, kullanıcılar açısından olumsuz olarak görülebilecek reklamların da engellenmesini sağlayacak bir sistem geliştiriyor. Alınan bu kararın Hangi MIUI sürümünde devreye sokulacağı ise şimdilik açıklanmış değil.

https://www.mobilescout.com/tech/news/n113159/xiaomi-promises-fewer-intrusive-ads-on-miui.html Yorum Yaz
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Halim5525 12 sa. en beğenilen
Xiaomi'de tavsiyeleri al seçeneğini kapatarak engelleyebiliyorsunuz zaten. Sistem uygulamalarından 'Msa' yı kaldırınca da kökten gidiyo reklamlar zaten
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esmerbuyucu 10 sa.
Fiyat ucuzsa ürün sensin. Ben olsam arttırırdım nasıl olsa ucuz diye alıyorlar
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rosedaled3 11 sa.
Azaltmasa ne olur ki,görmek istemeyen kapatabiliyor 2 senedir reklam yok.
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Halim5525 12 sa. en beğenilen
Xiaomi'de tavsiyeleri al seçeneğini kapatarak engelleyebiliyorsunuz zaten. Sistem uygulamalarından 'Msa' yı kaldırınca da kökten gidiyo reklamlar zaten
1 Yanıt Yanıtla +15
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dodofran 12 sa. Halim5525
+1. 6 aydır kullanıyorum ilk birkaç gün hariç reklam görmedim.
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