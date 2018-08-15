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Xiaomi Pocophone F1 performans testlerinde zirveye oynuyor

Xiaomi'nin 22 Ağustos tarihinde tanıtacağı yeni telefonu Pocophone F1'in benchmark sonuçları ortaya çıktı. Sızdırılan sonuçlara göre Pocophone F1 amiral gemisi modellere kafa tutuyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Xiaomi ucuz amiral gemisi modeli Pocophone F1'in sızıntılarını engelleyemiyor. Geçtiğimiz hafta videosu internete sızdırılan Pocophone F1'in bugün ise benchmark sonuçları sızdırıldı. Xaiomi'nin yeni ucuz amiral gemisi modeli Pocophone F1, benchmark sonuçlarında diğer markaların amiral gemisi modellerinin üzerine çıktı.

Pocophone F1  benchmark sonuçları

 Çok çekirdek skorunda 9081 puan alarak Pocophone F1 diğer amiral gemisi modelleri geçerek listede en üst sırada yer aldı. En yakın rakibi ise aynı işlemciye sahip OnePlus 6 modeli oldu. Tek çekirdek skorunda ise Pocophone F1Samsung Galaxy S9+'ın gerisinde kaldı.

Pocophone F1 özellikleri

Pocophone F1 gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 845 çipsetinden ve 6 GB RAM'den alıyor. Pocophone F1; 5.99 inç büyüklüğünde 2246 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Depolama tarafında ise microSD kart ile 128 GB'a kadar artırılabilir 64 GB dahili hafıza mevcut. Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan Pocophone F1 4000mAh'lik bir bataryaya sahip. Cihaz arka tarafında 12+5 MP çift kameraya ön tarafında ise 20MP çözünürlüğünde selfie kamerasına sahip. Pocophone F1'in bağlantı seçenekleri ise şöyle olacak; Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi.
Xiaomi 22 Ağustos'ta tanıtılacak olan Pocophone F1 ile amiral gemisi modellerine ciddi bir rakip getiriyor. Mavi renk seçeneği ile ortaya çıkan Pocophone F1'in ise çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz herhangi bir bilgi sızdırılmadı. 

https://www.gsmarena.com/xiaomis_pocophone_f1_benchmarked_as_fast_as_any_flagship-news-32754.php Yorum Yaz
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bytradm 9 ay en beğenilen
5 inç yapsalar ölürler. cücük çinliler bu büyük ekranları nasıl
kullanıyor oda bi araştırma konusu.
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TIME 9 ay
İsimden kaybediyor
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bytradm 9 ay en beğenilen
5 inç yapsalar ölürler. cücük çinliler bu büyük ekranları nasıl
kullanıyor oda bi araştırma konusu.
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TearsForFears 9 ay
mi8 ile bunun arasındaki performans farkını hissetmezsin bile. Daha yüksek batarya ve soğutmasıyla öne çıkıyor. Fakat öte yandan kameraları kısmışlar.
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Bloodin 9 ay TearsForFears
Veeee olmayan anten çizgileri gösteriyor ki telefon PLASTİK
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