Xiaomi artık üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi





Global akıllı telefon pazarında yılın ikinci çeyreğinde 15.1 milyon akıllı telefon satarak beşinciliğe yükselmeyi başaran Xiaomi, son çeyrekte rekor bir tırmanış ile üçüncü sırayı almayı başardı.





Gelen bilgilere göre Xiaomi yılın üçüncü çeyreğinde 19 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 30 civarında bir artış yakalayan firma kendi rekorunu da kırmış oldu. Normalde üçüncü olan Huawei'nin bu çeyrekte satışlarını 16 milyona düşürmesi, Xiaomi'ye fırsat tanımış durumda.





Çin, Hindistan ve Singapur gibi pazarlarda adeta peynir ekmek gibi satışlar yapan Xiaomi, bununla birlikte tahminlere göre 15-16 milyon civarında akıllı telefonu sadece kendi ülkesinde sattı.





Listenin ilk sırasında Samsung ve ikinci sırasında Apple yer alıyor. Dördüncü Lenovo, beşinci ise LG. Bir çeyrek dönemden sonra LG tekrar ilk beşe girmiş durumda.





Xiaomi bu başarısını bir süre daha devam ettirecek gibi görünüyor. Ancak firmanın dar bir satış bölgesi nedeniyle Apple gibi yıllık 150 milyon civarında model satması biraz zor ancak imkansız değil. Avrupa ve ABD pazarına başarılı bir şekilde ulaşabilirse Xiaomi'nin Apple'ı geride bırakması hiç zor olmayacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-is-the-third-largest-smartphone-manufacturer-in-the-world-at-the-moment-report-claims_id62243