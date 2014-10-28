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Xiaomi artık üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi artık üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi

Global akıllı telefon pazarında yılın ikinci çeyreğinde 15.1 milyon akıllı telefon satarak beşinciliğe yükselmeyi başaran Xiaomi, son çeyrekte rekor bir tırmanış ile üçüncü sırayı almayı başardı. 

Gelen bilgilere göre Xiaomi yılın üçüncü çeyreğinde 19 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 30 civarında bir artış yakalayan firma kendi rekorunu da kırmış oldu. Normalde üçüncü olan Huawei'nin bu çeyrekte satışlarını 16 milyona düşürmesi, Xiaomi'ye fırsat tanımış durumda.

Çin, Hindistan ve Singapur gibi pazarlarda adeta peynir ekmek gibi satışlar yapan Xiaomi, bununla birlikte tahminlere göre 15-16 milyon civarında akıllı telefonu sadece kendi ülkesinde sattı.

Listenin ilk sırasında Samsung ve ikinci sırasında Apple yer alıyor. Dördüncü Lenovo, beşinci ise LG. Bir çeyrek dönemden sonra LG tekrar ilk beşe girmiş durumda. 

Xiaomi bu başarısını bir süre daha devam ettirecek gibi görünüyor. Ancak firmanın dar bir satış bölgesi nedeniyle Apple gibi yıllık 150 milyon civarında model satması biraz zor ancak imkansız değil. Avrupa ve ABD pazarına başarılı bir şekilde ulaşabilirse Xiaomi'nin Apple'ı geride bırakması hiç zor olmayacaktır. 


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-is-the-third-largest-smartphone-manufacturer-in-the-world-at-the-moment-report-claims_id62243
http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-is-the-third-largest-smartphone-manufacturer-in-the-world-at-the-moment-report-claims_id62243 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar uzakdooğuya yetiştiremiyo bize ne zaman gelir kimbilir
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DH Misafiri 5 yıl
Adamlar aynı google project ara gibi tel çıkaracaklar google ve xiaomi çalışırken apple saf saf baksın
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Allen_Bradley 5 yıl
neden Türkiye'ye gelmiyor bunlar bilen var mı ?
aynı soru sharp içinde geçerli ?
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nobu 5 yıl
sanki biraz fazla güveniyoruz gelince baya radikal değişikler olacağı konusunda ümitlerimiz var inş öyle olur ama Türkiyeye gelince adamlar bizim tayfaya uyarda o kafayla telefon satarlarsa o zaman bir şey değişmez ve en son 2015 ilk çeyreği geliceği söyleniyordu yalan mı oldu hindistan pazarına girince hiç değilse bir açıklama yapsalardı iyiydi :)
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BekirTemel 5 yıl
Günümüz dünyasının gözleri önünde devleşen bir marka.
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ICromwelleI 5 yıl
Avrupa ve ABD pazarına eğer girerse neden olmasın diyebiliriz. Xiaominin bir fiyat politikası var eğer bunuda türkiyeye girceği zaman sürdürürlerse belki satış rakamlarını ve grafiğini bir üst periyoda taşıyabilir.
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StoryLine 5 yıl
Türkiyeye gelince pazarın büyüyeceğini düşünüyorum, ayrıca rekabetçi fiyatlarla gelmesi diğer firmalarında birazda olsa kar marjı düşürmesini sağlayacak
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MrKemal17 5 yıl
Mesut Çevik'in Xiaomi incelemesi nerde kaldı?
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Lady GarGara 5 yıl
Xiaomi Piston 2 kulakligindan sonra bu firmaya cok ilgi duymaya basladim.

Cinli uretici kalitesiz ureticidir kavramini bende yikan firmadir.

Bu kadar kaliteli bir kulaklik ben hayatimda gormedim. Telefonunu da denemek isterim ama htc one imdan sikilcagimi pek sanmiyorum.
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TuffkiLLe 5 yıl
önümüzdeki 3-4 sene xiaomi'den telefon alacağımı zannetmiyorum ama güzel yolda ilerliyorlar.
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ø 5 yıl
Ne var yani Xaomi, Oppo ve Huaewi gibi markalar kökünden girse Avrupa pazarına.
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