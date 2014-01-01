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Xiaomi bu yıl 40 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi bu yıl 40 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor

Ticari faaliyetlerine başlayalı henüz 3 yıl olan Çinli Xiaomi, şimdiden ülkenin sayılı büyük akıllı telefon üreticileri arasında yerini almış durumda. Sadece Çin'de değil dünyada da ilgiyle takip edilen firma Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı da bir süre önce kadrosuna katmıştı.

Geçen yıl toplamda 20 milyon akıllı telefon satışı yapmayı başaran firma bu yıl hedefini iki katına çıkardı. Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticileri arasında gösterilen Xiaomi'nin 2014 hedefi 40 milyon akıllı telefon satışı. Firmanın bunu başarabilecek potansiyeli olduğu belirtiliyor.

Son olarak bağlantı türüne göre Tegra 4 ve Snapdragon 800 yongaseti taşıyan MI3 amiral gemi modelini piyasaya süren Xiaomi, kısa süre sonra da 3G uyumlu bir versiyon da çıkaracak. Böylece Çin pazarı dışında da cihazın kullanılabilme imkanı olacak.

Bazı kaynaklar Xiaomi'nin CES 2014 fuarında da bir alan kiraladığını ve yeni ürünlerini kendi standında sergileyeceğini dile getiriyor. Bu adım firmanın ABD pazarına açılma planları için de önemli bir yere sahip olacak.  

http://www.intomobile.com/2014/01/01/xiaomi-looking-ship-40-million-smartphones-2014 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ahmtcnars 5 yıl en beğenilen
Vergi 120 TL oldu taksitler kalktı,milletin ayakkabı kutusunu dolduruyoruz,daha evdeki ayakkabı kutumda ayakkabı dahi yok,ayrıca xiaomi türkiyeye gelmez,servis ağı kurmakla felan kim uğraşıcak diye,hadi eksileyin,utanmayın hadi
Vergi 120 TL oldu taksitler kalktı,milletin ayakkabı kutusunu dolduruyoruz,daha evdeki ayakkabı kutumda ayakkabı dahi yok,ayrıca xiaomi türkiyeye gelmez,servis...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamların facebook sayfasın come turkey yazmaktan bıktım
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LilTunechi 5 yıl
Trye gelse f/pntelefonu olamaz malum 40 tllik telefon 250 lira
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Discovery52 5 yıl
Devlet yine yapti yapacagini zaten
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fatihcanery 5 yıl
cinemaker
bence taksit oranı 6yı geçmemeli,adam otuz altı taksitle telefon alıyor.aldığı aylık ücretin belki 3 katını telefona yatırıyor ki bu yazık günahtır gözümde,lükstür fazlasıyla.parası olan gitsin alsın hükümet cari acığı azaltmak için adım attı bence geç bile kalındı bu konuda
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Master_Evil 5 yıl
huawei 50milyon satmış, xiaomi de çin pazarında 40 milyonu rahat devirir gibi
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keskin53 5 yıl
Abi yaa gecerken bi ugra su memlekete yahu
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cinemaker 5 yıl
cep telefonuna taksit yok vergi 120 tl olmuş bu ne yapmaya çalışyor bu devlet böyle telefonlar gelse ne yazar arkadaşın dediği gibi iphone fiyatına geldikten sonra napayım xiaomi yi
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DH Misafiri 5 yıl
Çin malı ne kadar sağlam olabilir ki
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General. 5 yıl
Ülkemize bekliyoruz
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seven44 5 yıl
Ülkemize bekliyoruz
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qazrfv 5 yıl
Ben Xiaomi yi daha büyük bi firma sanıyordum şaşırdım doğrusu, 20 milyon az değil mi? Huawei 10 günde adamların yıllık satışından fazla satmış.
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canguler917 5 yıl
lg,sony,htc nin bile bu kadar satis yaptigini sanmiyorum.gercekten artik devler arasindalar.bir devi daha ulkemizde gorsek iyi olurdu
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