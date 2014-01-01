Xiaomi bu yıl 40 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor





Ticari faaliyetlerine başlayalı henüz 3 yıl olan Çinli Xiaomi, şimdiden ülkenin sayılı büyük akıllı telefon üreticileri arasında yerini almış durumda. Sadece Çin'de değil dünyada da ilgiyle takip edilen firma Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı da bir süre önce kadrosuna katmıştı.





Geçen yıl toplamda 20 milyon akıllı telefon satışı yapmayı başaran firma bu yıl hedefini iki katına çıkardı. Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticileri arasında gösterilen Xiaomi'nin 2014 hedefi 40 milyon akıllı telefon satışı. Firmanın bunu başarabilecek potansiyeli olduğu belirtiliyor.





Son olarak bağlantı türüne göre Tegra 4 ve Snapdragon 800 yongaseti taşıyan MI3 amiral gemi modelini piyasaya süren Xiaomi, kısa süre sonra da 3G uyumlu bir versiyon da çıkaracak. Böylece Çin pazarı dışında da cihazın kullanılabilme imkanı olacak.





Bazı kaynaklar Xiaomi'nin CES 2014 fuarında da bir alan kiraladığını ve yeni ürünlerini kendi standında sergileyeceğini dile getiriyor. Bu adım firmanın ABD pazarına açılma planları için de önemli bir yere sahip olacak.

http://www.intomobile.com/2014/01/01/xiaomi-looking-ship-40-million-smartphones-2014